Стойкий оловянный солдатик

Экономист по образованию, столичный житель Ернар Нурмагамбетов никогда и не думал, что любимое хобби может превратиться в дело всей жизни. Сегодня он - солдатист. Ернар первым начал производить исторические миниатюры казахских воинов. Впервыеоловянные солдатики обрели внешность батыров времен образования Казахского ханства. Не имея художественных навыков, образования, он овладевал этим искусством с помощью статей и многочисленных видеоуроков в сети.Редакция Kazpravda.kz побывала в мастерской "Asian Nomads" и увидела, как происходит весь процесс. Для Ернара все началось с простого увлечения коллекционированием исторических миниатюр.