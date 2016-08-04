​Страда набирает темп

Правда, набрать необходимые темпы им пока мешает дождливая погода, надолго установившаяся в регионе. Между тем полеводы намерены в короткие сроки наверстать упущенное, поскольку синоптики прогнозируют отсутствие дождей, по крайней мере, на предстоящую неделю.

Бесспорными лидерами уборочной страды являются крестьяне Глубоковского района, получившие 32 центнера с гектара. В хозяйствах области все готово и к уборке яровой пшеницы, а также зернобобовых, разместившихся на 556 тыс. га пашни.

В общей сложности фермеры ВКО располагают 3 052 зерноубо­рочными комбайнами и более чем 2 тыс. сельскохозяйственных жаток. Государство выделило им 25 тыс. тонн льготного топлива по фиксированной цене 93 тенге за литр.

А для борьбы с излишней влагой в крестьянских хозяйствах и на элеваторах облас­ти имеется порядка 100 единиц сушильного оборудования различной мощности.