Страда выходит на финишную прямую

– Если в прошлом году средняя урожайность зерновых составляла 10,2 центнера на круг, то в этом данный показатель удвоился, достигнув 21 центнера с гектара, – с гордостью отметил заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Болат Сагынбеков.

Как и зерновые колосовые, бахчевые убраны на все 100. С 9 тыс. га получено 264,4 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции. В настоящее время идет уборка картофеля и овощей. С 8,5 тыс. га клубневых полей собрано почти 200 тыс. тонн «второго хлеба», с отведенных под овощи 25,5 тыс. га – около 842 тыс. тонн витаминной продукции. Параллельно механизаторы убирают масличные и сафлор.

Из засеянных сельскохозяйственными культурами 654,9 тыс. га убрано 618,4 тыс. га, получено 2,9 млн тонн продукции. Работы продолжаются.

– Нынче за счет расширения клина агроформирований и личных подсобных хозяйств по сравнению с прошлым сезоном регион смог увеличить посевные площади на 15 тысяч гектаров. Благодаря этому было засеяно почти 655 тысяч гектаров, – проинформировал отраслевой руководитель.

Примечательно, что нынешним летом впервые особое внимание уделялось возделыванию кукурузы. Для области было важно обеспечить сырьем готовившееся к сдаче предприятие по глубокой переработке «царицы полей», построенное китайской компанией Fufeng Group.

На днях состоялся запуск первой очереди этого завода. Планируется поэтапное наращивание объемов его переработки. Выход на проектную мощность предусматривается в 2028–2029 годах.

– В связи с возникшей производственной необходимостью площадь посевов зерновой кукурузы в области была увеличена на 7,4 тысячи гектаров и доведена до 25,6 тысячи гектаров. Планируется собрать 179,2 тысячи тонн кукурузы. На сегодняшний день для глубокой переработки заводом принято 100 тонн продукции от крестьянских хозяйств Шуского района, – сообщил Болат

Сагынбеков.

Вместе с тем заметно увеличена территория посадки и сахарной свеклы. В этом сезоне она расширена на половину прошлогоднего клина и доведена до 9,9 тыс. га. Свекловоды планируют собрать 450 тыс. тонн сладкого корня. Эта продукция будет переработана на двух основных предприятиях области.

Таразский сахарный завод после реконструкции, проведенной впервые за 25 лет, с текущего сезона начнет перерабатывать 200 тыс. тонн сахарной свеклы. Его собрат в Меркенском районе возьмет на себя 250 тыс. тонн сладкого корня. Суммарно на предприятиях планируется выпустить около 44 тыс. тонн сахара. Это позволит сформировать в регионе полную цепочку переработки корнеплодов и поэтапно снизить импортозависимость.

Следует сказать, что в нынешнем году повысились и показатели финансирования в рамках программы «Кен дала-2».

Весной и осенью текущего года 306 фермеров и глав крестьянских хозяйств получили на проведение посевных и уборочных работ нынешнего сезона кредитов на общую сумму 9 млрд тенге, в то время как годом ранее их было выделено 4,9 млрд.

Что касается удешевленных горюче-смазочных материалов, то для проведения осенних полевых работ труженикам полей региона было выделено 8,3 тыс. тонн дизельного топлива. На сегодня в область поставлено 6 тыс. тонн, из которых 5,1 тыс. тонн уже распределены среди местных аграриев. Крестьянским хозяйствам топливо отпускалось по 285 тенге за литр, что на 13% ниже рыночной стои­мости. На полях было задействовано более 10 тыс. единиц техники.

По прогнозам областного управления сельского хозяйства, агропромышленный комплекс Жамбылской области завершит текущий сезон с высокими результатами. По итогам года планируется произвести около 3,6 млн тонн сельскохозяйственной продукции.