​Страдают мирные люди

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Ануар Калмыков

Делегация Казахстана приняла участие в очередном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном сложной гуманитарной ситуации в Сирии.

На заседании заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайан информировал членов Совбеза о бедственном положении большинства сирийцев, прежде всего женщин, детей и иных незащищенных слоев населения, а также о катастро­фической нехватке в стране лекарств. Тяжелая ситуация сложилась в сирийских городах, часть из которых шестой год находится в блокадных условиях.

Все участники совещания отметили безальтернативность мирного решения сирийского конфликта. Переговорный процесс должен продолжаться как единственный реальный вариант выхода из сложившейся ситуации. Члены СБ дали высокую оценку Астанинскому мирному процессу, в частности встрече 15–16 февраля 2017 года, подчерк­нув усилия Казахстана в укреплении режима прекращения боевых действий в Сирии. Отмечалось, что Астанинский процесс качественно дополняет Женевскую платформу межсирийских переговоров под эгидой ООН как перспективная площадка для продвижения усилий по поиску мирного урегулирования противостояния в Сирии.

Казахстанская делегация высоко оценила деятельность в Сирии гуманитарных и медицинских работников Управления ООН по координации гуманитарных вопросов во главе со Стивеном О’Брайаном, которые работают в сложных условиях с высоким риском для жизни.

Казахстан призвал стороны конфликта к полному и немедленному прекращению использования тактики блокады городов для дости­жения военных целей, которые причиняют невыносимые страдания гражданскому населению. Наша делегация также обратилась к мировому сообществу с призывом оказать содействие гуманитарным учреждениям ООН в безопасной и беспрепятственной доставке гуманитарной помощи в нуждающиеся города.

Кроме того, как отмечается в сообщении Министерства иностранных дел РК, казахстанские дипломаты осудили разрушение группировкой ИГИЛ источников воды, социальной инфраструктуры, мостов, дорог и больниц в городах Эль-Ракка и Эль-Баб. При этом было обращено особое внимание на необходимость принятия строгих мер в отношении террористических групп, повинных в человеческих жертвах и пытках, а также преследования их членов в соответствии с международным правом для привлечения к ответст­венности за совершенные преступления. 

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