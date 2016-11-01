Страховая компания "Казахмыс" подтвердила свой рейтинг на уровне "B+"

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости (РФУ) страховой компании АО "Казахмыс" на уровне "B+", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на interfax.kz
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Этот уровень отражает сильную капитализацию "Казахмыса" и его сильную прибыльность. За 9 месяцев 2016 года сильный инвестиционный доход и положительный андеррайтинговый результат привели к росту прибыли до 230 млн тенге.
В то же время рейтинги учитывают низкое среднее кредитное качество инвестиционного портфеля компании, сложности в связи со стратегией роста и высокую зависимость от исходящего перестрахования, указано в сообщении.
Fitch отметило и то, что по причине незрелого местного рынка капитала, "Казахмыс" подвержен рискам. Инвестиционная стратегия компании сфокусирована на банковских депозитах, на которые пришлось 79% всего инвестиционного портфеля в конце 2015 года. В конце 2015 года 58% инвестиционного портфеля было размещено в местных банках, в основном с рейтингами в категории "B". Fitch считает, что для дальнейшего успешного развития компании большое значение имеет улучшение среднего кредитного качества инвестиционного портфеля.
Совокупные темпы годового роста чистой премии компании составили 48% в 2015 году и 99% за 9 месяцев 2016 года. Рост был в основном обусловлен обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО), которое повысилось до 68% портфеля на основе чистых премий за 9 месяцев 2016 года относительно 52% в 2015 году (25% в 2014 году).
По мнению экспертов из Fitch, зависимость "Казахмыса" от исходящего перестрахования очень высока, и за 9 месяцев 2016 года уровень использования перестрахования составил 90% в сравнении с 84% в 2015 году. Компания использует перестрахование главным образом для защиты крупных корпоративных договоров. Уровень комиссий по перестрахованию, которые "Казахмыс" получает по исходящему перестрахованию, является волатильным.
Прогноз по рейтингам – стабильный. Но рейтинги могут быть повышены, если "Казахмыс" улучшит среднее кредитное качество своего инвестиционного портфеля. Рейтинги также могут быть повышены в случае успешного осуществления компанией своей стратегии роста при существенном улучшении прибыльности страховой деятельности и усилении диверсификации портфеля.
Также рейтинги могут быть и понижены, в случае если "Казахмыс" израсходует капитал ввиду убытков от страховой деятельности или инвестиционных убытков или будет демонстрировать долгосрочную неспособность вернуться к прибыльной страховой деятельности.