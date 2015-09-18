Страховщики имущества в РК собрали рекордную сумму за семь месяцев
Несмотря на негативные тенденции в экономике, казахстанские страховщики собрали рекордную сумму премий по добровольному имущественному страхованию за первые 7 месяцев года. Об этом говорится в обзоре, составленном специалистами аналитической службы Ranking.kz, передает Kazpravda.kz.
"В текущем году сектор добровольного страхования имущества показал рекордный сбор премий за первые 7 месяцев года и достиг 84,2 миллиарда тенге. Показатель продолжил рост предыдущих двух лет после сокращения в 2008–2012 годах. Основой роста стало увеличение сбора премий по страхованию имущества, которое занимает долю в 49% в совокупном объеме по отрасли", – уточняют эксперты.
При этом даже снижение уровня деловой активности в экономике РК не повлияло на увеличение портфеля премий большинства страховщиков имущества:по итогам 7 месяцев 2015 из 25 страховых компаний, оказывающих услуги по данному виду страхования, 17 показали рост премий.
Тройка лидеров рэнкинга по приросту страховых премий изменилась. В Топ-3 вернулась "Евразия", которая в июне ускорила темпы сбора премий по страхованию имущества, в результате чего портфель вырос на 1,2 млрд тенге по сравнению с январем – июлем 2014. Лидером рэнкинга остается СК "Казахмыс", увеличившая сбор премий по данному виду страхования на 1,4 млрд тенге, или на 32%. Замыкает тройку лидеров Amanat Insurance, чей сбор премий по страхованию имущества в этом году вырос на 870,4 млн тенге по сравнению с предыдущим годом.
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