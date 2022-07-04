Фото: polisia.kz
Общество
Страховые выплаты по ДТП "получали" фейковые водители в Караганде

Фальшивые выплаты на три миллиона тенге оформил сотрудник страховой компании в городе Караганде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В начале года в центральный отдел полиции УП города Караганды обратился представитель одной из страховых компаний. Он сообщил, что некое лицо нанесло финансовому учреждению ущерб почти на три миллиона тенге. Выяснилось, эти деньги были выплачены по поддельным заявлениям на страховую выплату по фактам дорожно-транспортных происшествий.

Полицейские установили, к данной комбинации причастен 24-летний сотрудник данной страховой компании, имевший доступ к базе данных. Причем к моменту начала следственных действий он успел уволиться с работы и скрылся.

20 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Он дал признательные показания по шести эпизодам. В основном злоумышленник использовал данные граждан России. Вероятно, аферист считал, что этот момент его в какой-то мере обезопасит от неприятностей, но ошибся в своих предположениях.

По фальшивым заявлениям аферист получал от 355 тысяч до 500 тысяч тенге.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование.

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