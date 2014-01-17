Страна Акварелия

Юрий Самуилович Шнейдерман – уникальный человек и уникальный художник, обладающий очень редким даром – «ожемчуживать» увиденное, как говорил русский художник Павел Федотов. Жизнь Юрия Шнейдермана настолько необычна и настолько насыщена событиями, что ее с лихвой хватило бы на несколько судеб.

Он прошел через страшную войну и остался жив. Менял профессии, словно примерял на себя разные жизни. И что еще поразительно – всегда жил словно вопреки судьбе, но она с завидным постоянством возвращала его «в нужное время на нужное место», напоминая о его истинном предназначении.

Так впервые, еще в детстве, судьба свела его с творчеством Айвазовского, и Юрий Шнейдерман заболел романтикой моря, рисуя паруса и чайки на отполированных морской волной камнях-голышах. Позже, уже во время войны, опять же волею судьбы оказался на тех самых берегах Оки, где когда-то великий Левитан писал свой «Вечный покой». Судьбоносной стала и третья встреча, теперь уже в Алма-Ате, в послевоенном 1963 году с архитектором и художником Виктором Ткачевым, который побудил в Юрии Шнейдермане желание уже осознанно взяться за кисти и краски.

Любимая акварель была его «вторым я» все 35 лет работы за заводским станком. Но если положить на чаши весов живопись и инженерную профессию, то живопись явно перевесит – ею Юрий Самуилович занимается уже полвека, и в этом наступившем 2014 году исполняется 50 лет, как была проведена его первая персональная выставка. За это время создано 7 518 акварелей, а за 70 лет занятий поэзией – примерно 300 стихотворений, объединенных в стихотворные сборники «Акварель и гитара».

...30-е годы. Крым. Феодосия. «В этом маленьком городе жил и творил замечательный художник Иван Константинович Айвазовский, которого называли «певцом моря», – вспоминает Юрий Самуилович. – Здесь в 1880 году им была построена и завещана любимому городу картинная галерея. По богатству представленных в ней экспонатов она была третьей в России после петербургского Эрмитажа и Румянцевского музея в Москве».

«В один из летних дней 1934 года в Феодосию с группой во­е­­начальников приехал легендарный герой гражданской войны Буденный, – продолжает рассказывать Юрий Шнейдерман. – Маршала встречала группа военных, среди которых был и мой отец, чекист-пограничник. Были там и мы с мамой. Помню, Буденный с пышными усами, в прос­той армейской форме стремительно шел по перрону, пожимая руки встречавших. Но вопреки обычному ритуалу он не поехал в отведенную ему резиденцию, а отправился пешком в картинную галерею Айвазовского».

Таким этот день и остался в памяти мальчика из приморского городка – огромные полотна Айвазовского и усатое улыбчивое лицо Буденного. И с того времени, пока его отец служил в Феодосии, Юрий Шнейдерман стал постоянным посетителем этой картинной галереи – знал в ней каждый закуток, помнил огромные картины, перед которыми мог стоять часами.

Тогда и появились его первые рисунки на феодосийских камнях-голышах, скругленных волной и пахнущих морем, в которых была заключена романтика далеких путешествий. По словам Юрия Самуиловича, этими голышами было завалено полквартиры. Но он не придавал тогда своему «творчеству» особого значения, не ставя перед собой цели – стать художником. А его мама хотела, чтобы он стал инженером.

Все планы разрушила война. Из юности он шагнул на фронт, в 16 лет надев военную гимнастерку. Прошагал пол-Европы, встретив День Победы далеко от родного дома, в австрийском городе Грац.

В Алма-Ате Юрий Шнейдерман оказался после демобилизации в 1948 году – здесь служил в погранвойсках его отец. Поступил на журфак КазГУ­. Казалось бы, жизнь вошла в стабильную мирную колею. Но в 50-х годах Юрия Самуиловича вновь призвали в армию, на этот раз он служил на Балтике, а после возвращения решил сменить профессию и поступил в механический техникум, который тогда открылся в Алма-Ате. А надо сказать, что это было уникальное в своем роде, единственное в Союзе учебное заведение – в нем готовили торпедистов для военного завода им. С. Кирова в Алма-Ате. Окончив техникум с отличием, Шнейдерман на долгие годы стал инженером-машиностроителем. Но судьба вновь подтолкнула его к живописи.

«В 1963 году, отдыхая в санатории «Турксиб», я познакомился с замечательным человеком – архитектором, художником Виктором Ткачевым, который и заставил меня вновь взяться за краски и кисти, – рассказывает Юрий Самуилович. – Помню, он дал мне краски, бумагу, и мы пошли с ним рисовать на природу. Он нарисовал красивую панораму города, а у меня ничего не получилось: краски текли, ведь акварель – очень сложная техника. Когда я вернулся домой, то решил заняться живописью серьезно – подписался на десятитомную «Школу изобразительного искусства» и начал упорно заниматься».

А уже через год, в 1964 году, в одном из кинотеатров города состоялась первая выставка Юрия Шнейдермана, которая имела большой успех. Надо сказать, что начинающему аквалеристу везло на учителей. Одним из них, правда на короткое время, стал народный художник Казахской ССР, замечательный человек и педагог Абрам Маркович Черкасский.

«Поначалу я пробовал писать картины в основном маслом. Но потом от этого отказался, потому что каждый раз, когда на следующий день смотрел на свою очередную картину, мне хотелось в ней что-то переделать, и я начинал соскребать масляный слой. Поэтому в итоге вернулся к акварели. Надо сказать, что многие думают, дескать, техника эта легкая: бумага, вода и краски. Но это видимая легкость, ведь акварелью работать надо быстро, как говорится, на одном дыхании».

Любовь к акварели упрочил в нем и другой замечательный художник, большой мастер акварельной живописи Иван Яковлевич Стадничук, с которым Юрий Шнейдерман общался около 30 лет.

А в декабре 1971 года появился «Самоцвет» – объединение самодеятельных художников Алматинской области, с которым Юрий Самуилович не расстается и по сей день. 400 самодеятельных художников вошли тогда в эту уникальнейшую организацию, созданную областным советом профсоюзов.

Всего на счету Юрия Шнейдермана более 160 выставок различного уровня. Его картины хранятся сейчас в музеях Казахстана, России, Турции, а также во многих частных коллекциях Алма-Аты, Москвы, Санкт-Петербурга, других городов СНГ, странах дальнего зарубежья, в том числе США, Израиля, Франции, Англии, Италии, Германии, Ирана, Южной Кореи, Финляндии, Австралии.

В разные годы художнику довелось побывать более чем в ста городах СССР и стран Восточной Европы, что не могло не найти отражения в его творчестве . Так появились серии картин: «Города, где я бывал», «В двух шагах от города» (загородные пейзажи), «Далекое-близкое» (соборы, монастыри) и многие другие.

«Я видел разные города, такие красивые, как Будапешт, Вена, Бухарест, Констанция, – говорит Юрий Самуилович, – но люблю я город своей юности – Алма-Ату. Когда я впервые приехал сюда, это был небольшой одноэтажный провинциальный городок, утопающий в цветущих яблонях, который покорил меня с первых минут».

Своему любимому городу художник посвятил несколько серий картин, в том числе «Прогулки по Алма-Ате», «Дворы и дворики», «Задворки Алма-Аты».

«Бытует мнение, что акварель недолговечна. Это неправда, – утверждает художник. – Масло тоже недолговечно – оно осыпается, рвутся холсты, они боятся смены температуры, чего, кстати, не боится акварель. Сегодня мы можем видеть акварели великого немецкого художника Дюрера, которым более 500 лет, а они живут по сей день!

Причем если акварелью пишут в основном очень тонко, нежно, то мои картины яркие, пастозные, словно выпуклые. Этому нас учил Стадничук. Он говорил: маслом надо писать, как акварелью, то есть жидкими красками, а акварелью, как маслом, – она должна быть насыщенной. Тогда картины будут жить тысячи лет».

Этого хотелось бы пожелать и акварелям Юрия Самуиловича Шнейдермана, которого называют «солнечным» художником. Его картины также наполнены солнечным светом, как когда-то были наполнены романтикой моря камешки-голыши, на которых из-под детской руки появлялись паруса и чайки…

Елена БРУСИЛОВСКАЯ, Алматы