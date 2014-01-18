Что ж, гордиться действительно есть чем, и поводов для этого становится все больше. Сейчас, в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи, многим любителям спорта не терпится узнать о планах сборной, услышать оптимистические и ласкающие сердце слова о том, что атлеты нашего молодого государства непременно поднимутся на пьедестал почета самых главных состязаний четырехлетия. Нынче болельщики верят в своих кумиров как никогда, потому что несколько последних лет отечественные лыжники дают повод для этого оптимизма. Наши гонщики становились призерами чемпионата мира, победителями этапов Кубка мира, многих других престижных международных стартов.

На моих глазах шло становление лыжного спорта в суверенном Казахстане. Острая нехватка финансирования, отсутствие инвентаря, мазей и парафинов для лучшей работы лыж... В первые годы независимости мы были столь бедны, что с большим трудом отправили полноценную команду на первую для Казахстана зимнюю Олимпиаду в норвежский Лиллехаммер. И именно там наш лидер Владимир Смирнов завоевал первую и пока единственную на зимних Играх золотую медаль чемпиона.

Сегодня от лыжников ждут повторения того успеха. Не будем делать прогнозов, но я тоже верю, что из Сочи казахстанские гонщики вернутся домой с наградами. Залогом тому – огромная государственная поддержка нашего вида спорта.

Сегодня для ведущих лыжников страны созданы все условия для достижения высоких результатов: они не пропускают международные соревнования, нет срывов в проведении учебно-тренировочных сборов, у нас в Алматинской области построен великолепный лыжно-биатлонный комплекс «Алатау», где можно вести необходимую работу круглый год и проводить крупные международные соревнования.

Я больше скажу: сейчас только у одного лидера сборной Казахстана Алексея Полторанина лыж больше, чем еще недавно было у всей сборной Казахстана! В два раза больше, чем у целой команды!

На такую заботу государства надо отвечать адекватно. Атлеты Казахстана могут отблагодарить только медалями чемпионатов мира и Олимпийских игр.

Владимир САХНОВ, серебряный призер зимних

фото Юрия БЕККЕРА