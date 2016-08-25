фото Бориса БУЗИНА

Двухдневный семейный праздник прошел с аншлагом, собрав уже в первый день рекордное количество участников – 12 тысяч человек! Сос­тоялся фестиваль в Центральном парке культуры и отдыха, который поделили между собой город мастеров, школа экспериментов, шахматы, студия рисования песком, клуб семейных развлечений «Веселяндия», мастер-класс по аквагриму, академия ментальной арифметики, арена рекордов. А также центр здорового образа жизни, лагерь для начинающих туристов, лаборатория психологической безопасности, маяк финансовой грамотности от «Банка Хоум Кредит» и другие творческие зоны.

Татьяна Охонуш, мастер по изготовлению пальчиковой игрушки из фетра, приготовила скромный столик для своего «Театра на ладошке» и… просчиталась. Маленькое пространство не вместило всех желающих приобщиться к необычному искусству. Работник одного из алматинских детских садов «Юнона» Ирина Дулганова, как и сотни других воспитателей и родителей, загорелась идеей обучить своих ребят такому театру. Ради этого вместе со своей дочерью Ирина Владимировна терпеливо училась кройке и шитью маленьких игрушек. Она считает это важным, чтобы оторвать детей от жестоких компьютерных войн и фильмов со страшными и злыми чародеями, которые подавляют волю детей и тормозят их интеллектуальное развитие.

К мастеру по вязанию Любови Корецкой также присоединились многие мамы, искренне вдохновленные ее целью связать в подарок как можно больше шерстяных одеяльцев, жилеток, шапочек и носочков для недоношенных детей в роддомах.

Директор семейного фестиваля Ботагоз Алдонгарова говорит, что они рады, когда дети и их родители, взявшись за руки, вместе творили чудеса на Аллее Мастеров, а затем бесстрашно отправлялись в виртуальное путешествие и становились победителями во Вселенской Олимпиаде. Без сомнения, это укрепляет семьи и дарит детям много любви. А еще много информации и знаний.

– Учебный год надо начинать с праздника, – уверена Ботагоз. – Уникальность нашего фестиваля не только в развлечениях, но и в том, что он познавателен. Отзывчивость, забота и понимание, которые царят в наших творческих зонах, ценны и для детей, и их родителей.

В этом году семейный праздник состоялся под девизом «Страна любопытных». Особенно важным он стал для семей из отдаленных районов, бывших сел и поселков, недавно присоединенных к городу, считает Ботагоз. В некоторых из них нет дворцов школьников, поэтому ребята старались не пропустить ни одного мероприятия.

Маленький Санжар, которому предстоит пойти в первый класс, уже почувствовал себя настоящим конструктором, собрав маленького робота. Он с гордостью объявил родителям, что хочет научить своего робота носить портфель и решать задачки. И для этого пойдет учиться в школу Болашак-инжиниринг. А это значит, что главная цель организаторов – разбудить у детей жажду к знаниям – достигнута.