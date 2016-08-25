​Страна любознательных

525
Раушан ШУЛЕМБАЕВА
фото Бориса БУЗИНА

Двухдневный семейный праздник прошел с аншлагом, собрав уже в первый день рекордное количество участников – 12 тысяч человек! Сос­тоялся фестиваль в Центральном парке культуры и отдыха, который поделили между собой город мастеров, школа экспериментов, шахматы, студия рисования песком, клуб семейных развлечений «Веселяндия», мастер-класс по аквагриму, академия ментальной арифметики, арена рекордов. А также центр здорового образа жизни, лагерь для начинающих туристов, лаборатория психологической безопасности, маяк финансовой грамотности от «Банка Хоум Кредит» и другие творческие зоны.

Татьяна Охонуш, мастер по изготовлению пальчиковой игрушки из фетра, приготовила скромный столик для своего «Театра на ладошке» и… просчиталась. Маленькое пространство не вместило всех желающих приобщиться к необычному искусству. Работник одного из алматинских детских садов «Юнона» Ирина Дулганова, как и сотни других воспитателей и родителей, загорелась идеей обучить своих ребят такому театру. Ради этого вместе со своей дочерью Ирина Владимировна терпеливо училась кройке и шитью маленьких игрушек. Она считает это важным, чтобы оторвать детей от жестоких компьютерных войн и фильмов со страшными и злыми чародеями, которые подавляют волю детей и тормозят их интеллектуальное развитие.

К мастеру по вязанию Любови Корецкой также присоединились многие мамы, искренне вдохновленные ее целью связать в подарок как можно больше шерстяных одеяльцев, жилеток, шапочек и носочков для недоношенных детей в роддомах.

Директор семейного фестиваля Ботагоз Алдонгарова говорит, что они рады, когда дети и их родители, взявшись за руки, вместе творили чудеса на Аллее Мастеров, а затем бесстрашно отправлялись в виртуальное путешествие и становились победителями во Вселенской Олимпиаде. Без сомнения, это укрепляет семьи и дарит детям много любви. А еще много информации и знаний.

– Учебный год надо начинать с праздника, – уверена Ботагоз. – Уникальность нашего фестиваля не только в развлечениях, но и в том, что он познавателен. Отзывчивость, забота и понимание, которые царят в наших творческих зонах, ценны и для детей, и их родителей.

В этом году семейный праздник состоялся под девизом «Страна любопытных». Особенно важным он стал для семей из отдаленных районов, бывших сел и поселков, недавно присоединенных к городу, считает Ботагоз. В некоторых из них нет дворцов школьников, поэтому ребята старались не пропустить ни одного мероприятия.

Маленький Санжар, которому предстоит пойти в первый класс, уже почувствовал себя настоящим конструктором, собрав маленького робота. Он с гордостью объявил родителям, что хочет научить своего робота носить портфель и решать задачки. И для этого пойдет учиться в школу Болашак-инжиниринг. А это значит, что главная цель организаторов – разбудить у детей жажду к знаниям – достигнута.

Популярное

Все
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Наши шахматисты выиграли командный зачет
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
Десятки семей в регионе обманом получали социальную помощь
Звездный құрақ от мастериц Приаралья
Вдохновляя на путешествия
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
Цветы для ветерана
АПК становится драйвером роста экономики региона
Термоядерный синтез – неиссякаемый источник энергии будущего
Еще две медали
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
Глаза горят, и песня льется
В споре уступает сильный
Мастерски владеют и пером, и ракеткой
Фундаментальные исследования – основа для решения прикладных задач
Когда старость – в радость
ИИ: безграничный простор для творчества
Ключевые приоритеты высокотехнологичной стратегии
Словом укреплявший дух
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Какие участки дорог перекроют в Астане
Должникам теперь не скрыться
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Холода сменят тепло в Казахстане
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Дорога должна быть безопасной
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Шахматная дипломатия в действии
Без оглядки на зарубежных поставщиков
Борьба с наркоманией дает результаты
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]