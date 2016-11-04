​«Страна» оленья

Для почитателей ­Бурабая делаю открытие – на территории известного курорта столько развелось оленей, что они вытеснили на окраины более слабых собратьев – косуль. Олени продолжают оккупировать близлежащие леса, заходя даже на пешеходные тропы и пересекая местные автотрассы. А зверь, как известно, бросает якорь там, где ему лучше, где чувствует себя в безопасности, вдоволь питаясь естест­венным разнотравьем и богатым рационом, приготовленными человеком.

Обратиться к теме животного мира Бурабая заставило письмо, пришедшее в корпункт «Казахстанской правды» от неизвестного доселе мне автора.

«Все лето и осень, – сообщал он, – с женой ездим в Боровое собирать грибы, олени встречают, олени сопровож­дают, олени провожают. Пора, наверное, им при въезде в поселок памятник поставить. О достопримечательностях курорта говорится много, однако эти грациозные животные, украшающие Боровое, притягивающие сюда все новых и новых туристов, остаются, как правило, за кадром. Прошу восстановить справедливость по отношению к оленю и подробнее рассказать о лесных обитателях читателям…»

Автора этих строк письмо не могло оставить равнодушным. Более 40 лет освещая жизнь Бурабая, редко обращал внимание на состояние местной фауны. Выехав в командировку в Бурабайский район, в блокноте сделал пометку: докопаться до истоков; насыщенная и разнообразная фауна не может появиться внезапно, у нее, как у всякого благого дела, должна быть своя история.

И бурый медведь, и росомаха

Да-да, мы не ошиблись, именно бурый медведь, росомаха, рысь водились в здешних лесах. До сих пор живет легенда, как хан Кенесары, выезжая на охоту на медведя, ночью от хищника скрывался в горной пещере, позднее названной его именем. Последнего косолапого, как утверждают архивные источники, убили в 2015 году, хотя как знать? Некоторые свидетели, живущие ныне, утверждают, медведь заходил, правда, непонятно откуда, в Боровое в 50-60-х годах прошлого века.

Росомаха исчезла где-то 70 лет назад. А вот рысь с прошлым лично для меня не ассоциируется. Примерно 12 лет назад я отдыхал в санатории «Окжетпес». В столовую в то время надо было пройти в соседнее здание. Отправился на завтрак, шедшая впереди пожилая пара стала показывать мне рукой в сторону котельной. Увидел и обомлел: взрослая рысь с двумя детенышами, судя по всему, спасаясь от стужи, арендовала «благоустроенную квартиру» прямо на теплотрассе. Пришлось срочно вызывать охотников, те выстрелами семейство отпугнули в глубь лесного массива.

Может, где-нибудь на окраине рысь до сих пор водится, если так, Бурабаю дополнительный плюс. Биоразно­образие и национальный парк – понятия друг с другом не разделимые.

В более отдаленное время в степях вблизи Бурабая можно было наблюдать стада куланов – диких ослов. На речке Кылшакты найдены останки бобров. По берегам озер и на дне неоднократно обнаруживали кости крупных парнокопытных – лося и марала. По словам старожилов, эти виды диких животных, обитавшие в окрестностях озера Карасье, озер Большое и Малое Чебачье, исчезли в начале ХХ столетия.

О том, что они здесь обитали, указывают некоторые топонимические названия. До сих пор одна из гранитных возвышенностей на территории бывшей Золотоборской лесной дачи носит название Маралья сопка. Название озера Текеколь указывает на обитание в районе Борового сибирского козерога, что подтверждают археологические находки. По сообщению профессора Петра Драйверта, в 1936 году был найден бронзовый нож с изображением тека.

305 видов, кто больше?

Перенесемся теперь в современный животный мир. Оскудел, стал разнообразнее, богаче? Все-таки прошлое у него было знатным, но много воды с тех пор утекло, могло все коренным образом измениться. В лихие 90-е прошлого века иногда витала мысль, а сохранится ли в прежнем статусе вообще Боровое или останется от него лишь громкое название?

Курорт сохранился, приумножился, похорошел. Государство, лично Президент­ Нурсултан Назарбаев не бросили Боровое на самовыживание, наоборот, создав в 2000 году национальный природный парк, они сделали его более привлекательным, чем прежде.

Дикий животный мир – это чуткий барометр участия человека в его судьбе. Почувствовав мощное возрождение Бурабая, зверь не только стал оседать в благоприятных для себя условиях (сведены на нет лесные пожары, факты браконьерства, намного богаче стала кормовая база), но и расширять популяции, давать хорошее и здоровое потомство.

305 (!) видов позвоночных животных (36% от общего числа обитающих во всем Казахстане) сегодня насчитывает ЩБКЗ. Все они относятся к 25 отрядам, в том числе 22 вида и подвида рыб, 1 вид амфибий, 6 видов пресмыкающихся, 223 вида птиц и 54 типа млекопитающих. 13 видов занесены в Красную книгу.

К аборигенным видам относятся лось, косуля, заяц-русак, белка-телеутка, барсук, хорь, горностай, ласка, лесная куница, лисица, корсак, волк, рысь. Его величество олень, ради которого мы и приехали в ГНПП «Бурабай», принадлежит к приезжей «знати».

Нынешним летом мне довелось присутствовать и даже в качестве почетного гостя разрезать ленточку на торжественном открытии Сафари-парка. В первое «путешествие» по его пока еще нехоженым тропам отправились вместе с директором нацпарка Алиби Газизом и его замес­тителем по туризму Сергеем Быковым. Отправились верхом на лошадях, чтобы шумом автомобильного мотора не спугнуть лесных обитателей. За каких-то 30 минут повстречали 4 оленьих стада, каждое из которых насчитывало до 20–30 голов.

– Вот наше богатство, – произнес А. Газиз. – Чем больше зверя в лесу, тем радостнее природа...

И еще вспомнил об одном давнишнем случае: «Олени примерно 15 лет назад только-только начали массовое обживание территории Бурабая, соперничая с косулями за кормовую базу. Мороз стоял под 40. Звери в такую стужу теряли жизненную энергию не по дням, а по часам. Вместе с лесной охраной я несколько раз выезжал на дополнительную подкормку парнокопытных. Косули – те осторожные, близко не подпускали, олени под воздействием сильного мороза превратились едва ли не в домашних животных, отдельные особи брали сено прямо с рук».

Надо завозить больше оленей, они лучше акклиматизированы к северным условиям, намечали планы тогдашние руководители нацпарка. Сегодня, докладываю, их планы сбылись. Теперь мне предстояло рассказать, как формировалась и как сформировалась «страна» оленья. Опережая события, скажу: проект претворялся в жизнь ускоренными темпами, в ближайшей перспективе даже замаячила проблема перенаселения оленей в Бурабае. Но все по порядку.

«Смирно, мы приехали...»

– Вы сколько лет пишите о Боровом? – спрашивает меня водитель нацпарка Кайрат Смаилов. Отвечаю: «45, нынче как раз юбилей».

– Хотите, расскажу занимательную историю, произошедшую 14 лет назад? – спрашивает он. До курорта от Кокшетау час езды, почему не послушать, все короче дорога покажется.

– Два года как организовали ГНПП «Бурабай», – повествует водитель, – и сюда в творческую командировку приехала молодая журналистка из Алматы.

Руководство нацпарка поручает ему провезти гостью по приметным местам, чтобы та смогла воочию познакомиться с диким животным миром. «Зверей на воле раньше видели?» – интересуется гид за рулем. «Нет, только в зоопарке», – парирует пассажирка, а ей редакция дала задание подготовить материал именно на эту тему. Кайрат – парень палец в рот не клади, решает ее раз­ыграть. Выехали в заповедную зону в 5 часов вечера. В эту пору сурки выходят из нор для принятия воздушных моционов, полюбоваться солнышком и, естественно, от его лучей погреться.

Машина едет, они столбиками стоят на задних лапах, сопровождая гостей взглядом. Алматинка, видя подобную картину впервые, проявляет любопытство. «Что происходит? – спрашивает водителя, – встречают нас как на параде». Тот, недолго думая, включает рацию и на полном серьезе отдает команду: «Смирно, мы приехали…». «Почему они вас слушают?» – повторяется вопрос. «У наших сурков установлены электронные чипы, слышат знакомый голос человека и выходят на кормежку», – не растерялся он.

Позже в газете вышла статья под названием «Умные сурки». Егеря, охотоведы, прочитав ее, долго смея­лись, а автор звонила в нацпарк и благодарила его сотрудников за редкую журналистскую находку. Рассказываю об этой истории в назидание тем, кто берется описывать дикий животный мир. Наскоком тему не взять, надо какое-то время жить в лесу, завязать дружбу со зверем, наблюдать за его повадками...

Очень даже прижились

Первые олени появились в нацпарке «Бурабай» в начале 60-х годов прошлого века. Завезли 50 особей из украинского природного парка «Аскания-Нова». Тамошний олень так и назывался асканийский.

Через 7 лет прибыла вторая партия. Для них строятся вольеры площадью 1 000 га – «Бурный ключ». В них они проходят акклиматизацию. Охотоведы оставляют в журнале наблюдения запись: «Олени прижились, активно приносят потомство». Что активно, то активно. Буквально через 10 лет их уже в Боровом насчитывается свыше 700 голов.

В 2000 году создается государственный природный национальный парк «Бурабай». За минувшие 16 лет популяция оленей возросла почти в 3 раза. Кроме асканийского оленя на курорте нашли постоянную прописку вначале пятнистые олени, затем благородные, позже – маралы, завезенные из Восточного Казахстана. Создается мараловодческое хозяйство с пантолечебницей. Так называемый элитный зверь косуля, дикий кабан остаются на вторых ролях, на первые выходит олень.

Отдельно расскажем о проводимых ежегодно биотехнических мероприя­тиях. Детально ознакомившись с ними, получаешь ответ на вопрос, почему привозные олени чувствуют себя в этих местах как у себя дома, а, может быть, и лучше. По всему лесному периметру нацпарка установлена 91 (!) кормушка. Задолго до зимы для дикого зверя задаются 350–400 тонн сена, 300 тонн зернофуража, 105 тыс. березовых веников, 16 тонн соли, 40 тонн древесной зелени, которая используется в качестве натурального средства от простуды.

Кстати, дикие животные находятся под постоянным присмотром ветеринарной службы. Как и у людей, у зверей берут анализы, отправляют их в лабораторию и по их результатам делают «больным» назначения. Древесная зеленка как раз является лечебным препаратом.

О зиме позаботились, теперь надо позаботиться о лете. Трава травой, и будет ли она вообще нынче, смотря какая погода, лучше подстраховаться рукотворным «огородом». В середине мая, как и у хлеборобов, в нацпарке начинается посевная. На площади 250 га укладываются семена зернобобовой смеси для летней подкормки парнокопытных. Зимой проводится устройство снежных борозд (то же самое снегозадержание) для накопления и сохранения влаги.

Чересчур гладкая оленья «биография» меня настораживает. Неужели нет проблем, интересуюсь у С. Быкова, дикий, да и домашний животный мир без проблем не бывает. «Одна есть, – отвечает он, – это ожидаемое перенаселение оленей».

По словам охотоведов, дело до отстрела не дойдет. Может, последует переселение в близлежащие леса, может увеличиться лимит изъятия зверя с целью регулирования его численности. Как бы там ни было, олень в Бурабае стал одним из основных природных брендов, а потому ему наши внимание, уважение и почет.