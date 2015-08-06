Страна толерантности

Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы
фото из архива К.Әлжан
Заведующий сектором Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, заслуженный дея­тель Казахстана Қуаныш Әлжан считает, что решение этих исторических задач потребует от ученых-общест­воведов нового понимания феномена нации как этносоциальной общности.
– Дело в том, что исторические условия, в которых существуют этносы, порождают сегодня различного рода социальные связи, – продолжил Қуаныш Ұзақбайұлы. – Они объединяют людей не только по этническим, но и по политическим, религиозным, торговым, хозяйственным и другим признакам.
В результате над этногенетическими надстраиваются этносоциальные общнос­ти. При этом интегративную роль в их образовании могут выполнять экономика, государство, религия, язык и многое другое. Поэтому этносоциальной общностью называется этническая общность, обусловленная единством не только собственно этнических, но и социально-экономических признаков. В связи с этим ученый напомнил, что именно на основе преодоления феодальной раздробленности, развития индустриального общест­ва, роста просвещения в Новое время в Западной Европе и начал складываться современный тип этносоциальных общностей, то есть наций.
Основой сплочения национальной общности в одних случаях становится политический фактор (государство), в других – религия, борьба с завоевателями, культурная интеграция. Ученый при этом подчерк­нул, что этнические корни, язык, культура, гражданство, геополитические, экономические и другие факторы сами по себе не создают наций. Общность становится нацией лишь тогда, когда люди осознают свою общность как национальное единство.
Итак, нация – это исторически возникшая на основе социально-экономической общности совокупность граждан одного государства. Поэтому сегодня все чаще нацию называют просто государством. Сближение понятий нации и государства отразилось, например, в названии ООН и многих терминах в сфере международных отношений. Более того, продолжил Қуаныш Ұзақбайұлы, на Западе под словами «нация» и «национальность» все чаще подразумевают население страны. То есть всех ее граждан независимо от этнического происхождения.
В современном мире нации существуют во взаимодействии, и их нельзя рассматривать как обособленные сообщества, существующие сами по себе. С позиций сравнительно-релятивистской теории нация определяется как составляющая часть современного человечества. И ее специфика состоит в языке и культуре, в ареале исторического обитания и реальном вкладе нации в становление сооб­щества народов.
Однако многообразие этнической структуры человечества порождает и мно­жество проблем. Противоречия и конфликты возникают из-за территориальных споров, ущемления прав нацио­нальных меньшинств, неравенства в уровне жизни и представительстве в органах власти, изменений нацио­нального состава из-за миграции и естественного прироста «некоренных» групп. Национальные предрассудки, разжигание национализма и вражды, попытки возродить фашистскую идею уничтожения «неполноценных народов» несут в себе одну из самых опасных угроз для человечества.
Адекватное решение национальных проблем, считает Қуаныш Ұзақбайұлы, возможно на путях демократии и гуманизма. Основой его должно быть равноправие наций, право на удовлетворение национально-культурных потребностей любой этнической группы независимого от численности и места проживания, запрет любых попыток разжигания национализма и ущемления прав.
В связи с этим важно, считает ученый, что государственная политика многонационального Казахстана учитывает все эти серьезные моменты. Это говорит о том, что в стране проводится мудрая, взвешенная политика в межэтнической сфере. Таким образом, за годы независимости была создана действенная и эффективная казахстанская модель межнационального единства, дружбы и согласия.
В связи с этим Қ. Әлжан напомнил слова Главы государства: «Мы добились значительных успехов в развитии собственной модели стабильности и согласия. Но необходимо дальнейшее укрепление казахстанской идентичности». При этом она должна основываться на базе идеи «Мәңгілік Ел», то есть гражданском равенстве, трудолюбии, честности, культе ученос­ти и образования. Ведь светская страна – это страна толерант­ности. В этом случае гражданство будет самым надежным фундаментом устойчивого и успешного государства.
Сегодня казахстанцы как само собой разумеющееся и естественное воспринимают новый облик страны и ее высокий имидж в мировом сообществе. А это и есть, уверен ученый, свидетельство крепости фундамента казахстанского патриотизма, доверия, солидарности, сплоченности, стремления к миру и межнациональному согласию. На таком фундаменте и строится нация единого будущего.

