​Страна традиций и хайтека

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Асет КАЛЫМОВ, Пекин – Алматы

(Продолжение. Начало в № 159)

От фиников до электронных микрочипов

Как мы уже рассказывали, группа казахстанских журналистов по приглашению пресс-канцелярии Госсовета КНР приняла участие в инфотуре «Прикоснись к Китаю». Всего за десять дней наша делегация посетила около 30 объектов, в том числе компании автопрома, строительные предприятия, научно-исследовательские центры. Так, в провинции Хэнань состоялись экскурсии на крупный молочный завод и компанию по производству замороженных полуфабрикатов. Особый интерес гостей вызвала ферма, где выращивают финики. Как выяснилось, в Китае эти фрукты культивируют уже несколько тысяч лет, а финиковое дерево считается символом дружбы.

По словам местных аграриев, финик полезен для здоровья, обладает омолаживающим свойством, в традиционной китайской медицине его называют «царем витаминов». В соседнем с нами Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР в последние годы значительно выросли площади посадок фиников. Как считают специалисты, в южных областях Казахстана, схожих по природно-климатическим условиям с северо-западным Китаем, можно наладить подобное производство. Китайские фермеры готовы оказать содействие в этом казахстанским коллегам.

К слову, провинция Хэнань считается местом зарождения китайской цивилизации. Здесь найдены древние городища возрастом от 5 до 7 тыс. лет. В местном историческом музее нам показали старинные каменные орудия земледельцев, музыкальные инструменты из кости, предметы быта и кухонную утварь из фарфора и железа. И даже копия зуба древнейшего человека, жившего на Земле 500 тыс. лет назад (!), хранится здесь.

После погружения в многовековую историю китайского народа мы отправились в соседнюю провинцию Хубэй, известную как крупный производитель электронной продукции. Здесь нас ознакомили с дея­тельностью компаний по производству оптико-волоконных сетей, микрочипов, цифрового оборудования. Состоялась также презентация «Оптической долины Китая», где разрабатываются новинки в сфере IT и облачных технологий, беспроводных систем связи. Продукция экспортируется по всему миру.

Мы осмотрели Smart home («умный дом»), в котором при помощи телефона или айпада можно управлять системами освещения, отопления, видеонаблюдения. Есть даже электронная примерочная: пользуясь ею, жильцы выбирают себе одежду, не выходя из дома. Нам презентовали также новейшие разработки местных инженеров – «дом на колесах» фирмы Yutong, ветрогенераторы и беспилотный автомобиль Changan Raeton, сумевший самостоятельно (без водителя) преодолеть 2 000 км (!) из Чунцина в Пекин. На базе одной из строительных компаний мы поднялись на крышу строящегося 120-этажного дома.

Удивляться было чему: все технологии, показанные нам, китайского производства. Большинство предприя­тий здесь государственные, работают эффективно, действуют строгий контроль качества и система стимулирования персонала. Как отметил начальник департамента пропаганды КПК города Чунцин Чжоу Бо, секрет экономического чуда Китая – в созидательном настрое его трудолюбивого народа, а также налаженной системе управления организационными процессами. Поднебесная, прослывшая «мировой фабрикой товаров», уверенно выходит на лидирующие позиции в мире по темпам роста промышленности, сельского хозяйства, медицины, образования, науки и технологий. В общем нам есть чему поучиться и что перенять у нашего восточного соседа…

Укрепляя стратегическое партнерство

В рамках инфотура состоялся ряд встреч казахстанских журналистов с местными чиновниками и бизнесменами. Так, представители провинций Хэнань, Хубэй, Сычуань и города Чунцин проявляют большой интерес к сотрудничеству с казахстанской стороной. По данным официальной статистики, двусторонний товарооборот в 2012 году достиг 25 млрд долларов, что в 100 раз превышает показатель 1992 года. На пространстве СНГ Казахстан – второй крупнейший торгово-экономический партнер Китая после России.

Расширяется взаимодействие и в гуманитарной сфере: сегодня в вузах Китая обучаются 16 тыс. казахстанских студентов. Руководители Уханьского университета, который мы также посетили, весьма горды тем, что в 1992 году этот вуз окончил Премьер-Министр РК Карим Масимов. Китайские журналисты устроили для нас экскурсии в редакции местных телерадиоканалов и газет. Они не только рассказывали о нюансах своей работы, но и активно освещали наш визит.

По словам заместителя генерального секретаря Народного правительства провинции Хэнань Вань Сюй, Казахстан динамично развивается и за годы независимости добился значительных успехов. Необходимо укрепить отношения стратегического партнерства в рамках создания Экономического пояса Шелкового пути. Примечательно, что китайцы интересуются казахстанской сельхозпродукцией и намерены ее импортировать. Однако из-за отдаленности центральных и восточных провинций КНР от РК наши товары известны пока лишь в Синьцзяне.

Между тем, как сообщило на днях информагентство «Синьхуа», первая группа китайских туристов (около 300 человек) прибыла из Урумчи в Алматы. Казахстан официально стал пунк­том назначения для сферы китайского выездного туризма, что открывает новую главу в двустороннем сотрудничестве. Welcome to Kazakhstan!

(Окончание – в следующую пятницу)

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