Страна традиций и хайтека

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Асет КАЛЫМОВ, Пекин-Алматы
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Восточный сосед открывает лицо

Наше путешествие длилось 10 дней и было насыщено визитами на целый ряд предприятий и учреждений Китая. Проделав огромный путь длиною в несколько тысяч км, мы увидели уникальные по своей красоте места, а также поразились масштабами развития страны, которая не скрывает, а наоборот, демонстрирует всему миру свои достижения. И это – результат политики открытости китайского правительства.

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Главным поводом для организации пресс-тура послужило начало реализации Стратегии "Один пояс – один путь". Об этом зашла речь в Пекине на встрече журналистов с представителями Национальной комиссии по реформам и развитию КНР. Как отметил директор департамента Западного Китая Оу Сяо Ли, вопрос возрождения Великого шелкового пути, служившего мостом дружбы между Востоком и Западом, приобрел особую актуальность в последние годы, когда обострился глобальный кризис, стала сложной международная политическая ситуация. Осенью 2013 года в рамках официальных визитов в страны Центральной и Юго-Восточной Азии Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул идею по созданию экономического пояса Шелкового и морского путей. Это поможет реализовать огромный потенциал региона Евразии, расширить гуманитарный обмен и взаимообогащение разных культур.

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По словам Оу Сяо Ли, данную инициативу поддержал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В последнее время активизировалось сотрудничество РК и КНР. В частности, достигнута договоренность о создании ряда совместных производств на территории нашей республики, намечена реализация крупных проектов на общую сумму $20 млрд. Укрепив взаимодействие со странами Восточно-Тихоокеанского региона, Китай нынче обращает пристальный взор на своих соседей из Центральной Азии. Уже в конце августа в рамках проекта "Прикоснись к Китаю" в Астану и Алматы прибудет большая делегация из КНР. Цели визита гостей – ознакомить казахстанцев с богатым культурным наследием Поднебесной, продвижение стратегии "Один пояс – один путь", демонстрация экономических успехов и туристического потенциала, налаживание диалога в различных сферах и отраслях.

Транзитом через Казахстан

После содержательной беседы с местными чиновниками мы посетили офис главной железнодорожной компании КНР – China Railways. Нам рассказали о темпах развития системы контейнерных перевозок по направлению Китай – Европа. Как сообщил начальник отдела международного транспорта Ван Чжоу, в последние годы резко выросло число грузовых поездов, расширяется география маршрутов. До стран ЕС товары доставляются за 12 дней, что намного быстрее транспортировки морским путем. В результате уменьшилась себестоимость логистики, расширен товарный ассортимент, включающий электронику, текстиль, обувь, автомобили, мебель, оборудование и продукты питания. За последние 6 месяцев в Европу из Китая проследовало 209 составов, половина из них прошла через территорию Казахстана.

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К слову, транспортно-транзитная тема была одной из основных в течение всего нашего пресс-тура. В провинциях Хэнань, Хубэй, Сычуань и городе Чунцин мы ознакомились с деятельностью предприятий автопрома и компаний, выпускающих оборудование для строительства железных дорог, метро, тоннелей. Именно в этих регионах, расположенных в центральной части КНР, начинается возрождение Шелкового пути. Здесь построены международные сухие порты, крупные логистические центры, откуда на казахстанские станции Достык и Алтынколь и далее на Запад ежедневно отправляются сотни тонн грузов.

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Надо сказать, в самом Китае широко развита сеть высокоскоростных поездов. Комфорт путешествия на таком виде транспорта мы ощутили лично, преодолев расстояние в 609 км между Пекином и Чженчжоу всего за три часа. Китайские города поразили нас большим количеством многоуровневых дорожных развязок, монолитными небоскребами, чистотой улиц и зеленью парков. Мы посетили также ряд предприятий хайтек-технологий и аграрного сектора, редакции местных СМИ, исторический музей провинции Хэнань, базу большой панды. Об этом и многом другом мы расскажем в следующих номерах газеты.

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