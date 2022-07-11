Общество
Страна трудолюбивых
Наталья Денисова

Если кому-то кажется, что земледелие – не созидание, вспомните: хотя бы одно дерево вырастить за свой век должен каждый мужчина. Только вот получается это не у каждого.


Когда-то в моих родных мес­тах, в Сырдарьинском районе Кызылординской области, на протоке Калган стояла водокачка. С домиком при ней. И жил там дедушка Ибрагим Искаков с бабушкой Сарсенкуль. 


Километра три надо было пройти от центральной трассы по узкой, кривой и пыльной дороге среди тугайного леса, чтобы выйти на берег речной протоки. Вот только сейчас от былой водокачки и красной кирпичной хатки и следа не осталось. Только пни от тополей, которые десятками дедушка Ибрагим сажал в окрестностях каждый год, напоминают о том, что когда-то это дикое место было облагорожено человеком. 


Сын дедушки Ибрагима Айдарбек, которому уже далеко за 70, окутан «наследственной тягой к созиданию». Его отец не мог не работать на земле, каждый незасеянный клочок земли в усадьбе вызывал в его груди душевную боль. Называл старик божьим чудом появление из зернышка растения и созревание плодов. И сыну завещал от родной земли корнями не отрываться. 


Старика Ибрагима люди уважали. И за то, что был добрым и честным, и за то, что кормил народ помидорами... Вот ни у кого во всем Сырдарьинском районе не получалось подыскать поближе к каналам и подальше от зарослей гребенщика на солнечном месте участок земли, чтобы вырастить там под тысячу кустов томатов! А дедушка Ибрагим мог. 


Что это были за плоды! Протянет один такой дедушка любому, кто попросит угостить, а на помидорчике, налившемся в зной до бурой спелости, пушок беленький, на цветочную пыльцу похожий. Об рукав это «бычье сердце» оботрешь и надкусываешь. Сок, конечно, по локтю стекает. Столько раз, сколько старик слышал искреннее «спасибо», не слышал никто из односельчан.


А Айдарбека Ибрагимовича, спокойного, сильного, наделенного «кармой слона», народ и сейчас зовет Помидор-кожа. По-русски это вроде как господин Помидор. 


Спросила его как-то: не обижается ли? Зачем, отвечает, обижаться, когда прозвище заслужил, продолжая дело своего родителя. Я, говорит, как на поле выйду, пока выращу урожай, возле каждого помидорного куста тысячу поклонов земле-кормилице отобью. Разве это плохо?


А по профессии он мелиоратор. Окончил еще в 70-е годы прошлого века знаменитый Кзыл-Ординский гидромелиоративный техникум, и 40 с лишним лет затем отработал в ПМК, специализировавшейся на строительстве оросительных систем.


– Мы по всей Кызылординской области рыли каналы, строили коллекторы, чистили оросительные системы, – рассказывает дядюшка Айдарбек. – Без нас рис бы не рос! Эта культура требует много воды. И что отмечу, в наше время человека славил труд. В советские времена мы, инженерный состав, в разы получали меньше, чем бульдозеристы, крановщики, экскаваторщики, работавшие в полевых условиях. И это справедливо! И сейчас надо учить молодежь рабочим профессиям и поднимать их престиж. Ибо без простого труда не создается ничего. Токарь не выточит деталь – не сдвинется с места локомотив, не побежит по рельсам поезд. Крановщика не будет на месте – застопорится строительство. Не замесит тестомес теста – не будет у села хлеба. Понимаете, о чем я? Новый Казахстан – это страна трудолюбивых, думающих и честных людей. Через труд мы пойдем к процветанию, и никак иначе.


Женат был Айдарбек Искаков на красавице медсестре Бахыт-апай. Ее среди нас уже нет. И конечно, старик очень тоскует по любимой, всегда дававшей ему силы работать на благо семьи, женщине. Она была прекрасной хозяйкой, верной подругой, заботливой матерью, рассудительной женой. 


Детей у Помидор-кожи четверо. Все они знают про помидоры больше, чем другие люди. И парни – Адиль и Султан. И девочки – Айсулу с Нурсулу. Все дети нашего героя создали свои семьи, нарожали отцу внуков, много работают и, кстати, тоже любят огороды, пашни, цветники.


– Наш папа самый лучший, – говорит Нурсулу. – Они с мамой всегда учили нас быть дружными, не лениться, не чураться тяжелого труда, слушаться старших и уважать других людей. Спасибо за это родителям! Это их заслуга. 


А Айдарбек Искаков, несмотря на годы, и нынешним летом сажает помидоры, за которыми, как будет урожай, люди будут сами приходить к нему, не дожидаясь, когда пенсионер выкатит тележку с томатами на базарчик.


– Дядюшка Айдарбек – человек трудовой закалки, – говорят люди. – Наверное, потому у него помидоры все один к одному – ровные, налитые спелостью. И никогда за них лишней копейки не возьмет. Почет нашему огороднику и уважение!

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