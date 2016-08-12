​Страна тысячи улыбок

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Валентина ВАСИЛЬЕВА

Министр отметила, что большинство жителей Королевства Таиланд проповедуют национальную философию «санук», что означает «жизнь с удовольствием». И, кстати, улыбка, практически являющая­ся символом Таиланда, положена в основу нового логотипа, разработанного туристичес­ким управлением страны. Он был представлен на недавней выставке World Travel Market в Лондоне.

Таиланд сегодня – весьма популярная для туризма страна. В прошлом году ее посетили 29,5 млн иностранных туристов, из них более 55 тыс. – казахстанцы. В планах туристического управления Таиланда на текущий и следующий год – увеличение потока туристов на 5–6%.

Так как более 70% туристов, посещающих Таиланд, делают это не в первый раз, возникает вопрос: почему же они так часто приезжают в эту страну? Ответ прост – хорошее качество обслуживания, богатая культура, красивые пляжи, интересные развлечения, вкусная еда и, конечно, одна из главных причин – гостеприимство тайского народа.

Тайский министр рассказала о специальной кампании, стартовавшей в августе для работающих женщин. Дело в том, что 12 августа – день рождения Ее Величества королевы Сирикит (Queens’ Birthday), супруги короля Рамы IX. Он еще носит название День матери.

Интересно, что среди туристических нововведений, разработанных специально для дам, есть и кулинарные школы тайской кухни, и школы тайского бокса с программами от трех недель до трех месяцев.

А еще в августе пройдет множество различных мероприятий, также посвященных женской тематике, в том числе выставка Thailand through Her Eyes, чемпионат по гольфу среди женщин Lady Golf Challenge, торговые выставки-ярмарки Lady in Thai Fabric и Lady Products Showcase.

В Таиланде разрабатываются и другие не менее интересные направления туризма. Это спортивный туризм, водный туризм, туризм для пенсионеров. В рамках этих проектов проводятся забеги в разных городах и в разное время, например, марафоны в Бангкоке, Пхукете, есть ночной, вертикальный марафоны. Так, в декабре прошлого года в подобной акции участвовали представители 53 стран.

В общем, как сказала министр, ее сограждане сделают все, чтобы отдых любого туриста стал необыкновенным и незабываемым, и чтобы каждый постиг «санук»...

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