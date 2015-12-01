​Страна в надежных руках

У меня тоже нет никаких сомнений в том, что все у нас будет в порядке. За 24 года независимости мы все смог­ли убедиться в том, что наша страна находится в надежных руках, в мудрости политики, проводимой Лидером нации, который с отеческой заботой относится к своему народу. Вот и в нынешнем Послании Глава государства отметил незыблемость справедливой социальной политики, подчеркнув, что с превышением уровня инфляции будет проведена индексация пенсий, а работники бюджетной сферы уже с нового года начнут получать повышенную на 30% заработную плату. Несмотря на сложную ситуацию с наполнением бюджета, увеличатся и размеры стипендий, социальных пособий.

Очень приятно было услышать и слова Президента об успехах нашей промышленности, о 800 новых предприя­тиях, которые мы построили в последние годы в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития. Впечатляют возросшие показатели обрабатывающей промышленности, которая снижает нашу зависимость от сырьевого сектора, оказавшегося главной мишенью мирового экономического кризиса.

Полностью согласна с Главой государства и в необходимости проведения более углуб­ленных реформ, реализации Плана нации «100 конкретных шагов», которые преобразят наше общество, обеспечат дальнейшее лидерство страны на постсоветском пространстве в модернизации государства на основе демократических принципов. Это не только улучшит социальное самочувствие казахстанцев, но принесет стране другие дивиденды, в том числе сделает ее более привлекательной для инвесторов, которым очень важна политическая стабильность.

Полностью поддерживаю Лидера нации и в его призыве к казахстанцам больше доверять национальной валюте – тенге. «Давайте в лексиконе будем говорить «тенге» и жить будем на тенге. Тогда будет спокойствие, и мы поможем себе и нашей стране», – отметил Глава государства в своем выступ­лении. Это абсолютно верно, если мы желаем стране добра, то всем следует осознать, что вкладывать свои сбережения нужно не в доллары, а в банки, которые своими кредитами развивают нашу экономику, создают рабочие места и улучшают жизнь наших граждан.