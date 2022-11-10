Страна Великой степи и Поднебесная: 30 лет сотрудничества

Новая книга, посвященная 30-летней истории сотрудничества Казахстана и Китая, презентована в Астане.

Подготовка книги «Казахстан – Китай: три десятилетия добрососедского и взаимовыгодного сотрудничества» была приурочена к юбилейной для дипломатических отношений двух стран дате: в этом году им исполнилось 30 лет. Около года дипломаты и эксперты двух государств собирали и систематизировали информацию, ставшую основой для нового издания, в результате получился уникальный труд, в котором поэтапно и максимально полно рассказана история становления и развития контактов РК и КНР на современном этапе.

Презентация книги в Астане была организована Центром по изучению Китая в партнерстве с Евразийским национальным университетом им. Л. Н. Гумилева и Казахским университетом международных отношений и мировых языков им. Абылай-хана, компанией CNPC при поддержке Посольства РК в КНР и Посольства КНР в РК.

– Кто-то из великих сказал: политика – дочь истории, а история – дочь географии. И историей, и географией Казахстану с Китаем суждено жить рядом и развиваться сообща, оставаясь добрыми соседями и стратегическими партнерами, – отметил директор Библиотеки Первого Президента РК Бакытжан Темирболат, открывая презентацию. – В этом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и КНР. За это время отношения наших стран достигли высокого уровня доверия и подлинного стратегического партнерства. В новой книге дан аналитический обзор двусторонних связей за период с 1992-го по 2022 год. В ней на основе архивных материалов Библиотеки Первого Президента РК, Министерства иностранных дел РК, газеты «Казахстанская правда» собраны уникальные архивные данные, справочные материалы, важнейшие официальные документы, редкие фотографии, а также сформирован перечень ключевых соглашений и договоров, подписанных за прошедшие 30 лет.

Участие в презентации приняли Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в КНР Шахрат Нурышев, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо. Дипломаты не только представили новую книгу, но и особый акцент сделали на том, что казахско-китайские отношения за прошедшие десятилетия вышли на очень высокий уровень и продолжают уверенно развиваться.

Шахрат Нурышев обратил внимание, что новое издание содержит ранее не публиковавшийся полный перечень документов, подписанных между Казахстаном и Китаем, а также тексты ключевых стратегических документов. В книге представлены интересная для общественности и исследователей история взаимных визитов на уровне глав государств за последние три десятилетия, информация о различных механизмах, направленных на развитие нынешнего вечного всестороннего стратегического партнерства между РК и ​​КНР.

– Китай является одним из крупнейших торговых партнеров нашей страны. В 2021 году двусторонний товарооборот достиг 18,2 миллиарда долларов. Согласно статистике, за 8 месяцев текущего года этот показатель увеличился на 26% и составил 15,4 миллиарда долларов. То есть велика вероятность, что к концу года двусторонний товарооборот выйдет на новый высокий уровень, – отметил посол РК в КНР.

Посол Чжан Сяо продолжил поднятую тему, отметив: динамика товарооборота в этом году позволяет рассчитывать на то, что по итогам 2022-го данный показатель составит 30 млрд долларов – рекорд за все 30 лет двустороннего сотрудничества.

Говоря о будущем сотрудничества РК и КНР в целом, китайский дипломат напомнил о сентябрьском государственном визите в Астану Председателя КНР Си Цзиньпина – первом после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19. Он подчеркнул, что это событие «ознаменовало начало нового, золотого 30-летия двусторонних отношений».

Посол КНР в РК также обратил внимание на то, что презентация книги в Астане – уже вторая. Первый раз она была представлена общественности в Алматы. Этот довольно необычный факт двойной презентации, по мнению Чжана Сяо, говорит о большом спросе и популярности издания.

– Идея книги зародилась еще несколько лет назад. Это титанический и ответственный труд, далеко не все осмелились взяться за такую работу, ведь прошедшее 30-летие было наполнено очень многими яркими событиями исторического значения. Я очень рад, что ведущие ученые, специалисты, дипломаты двух стран подключились к подготовке книги. Благодаря их большому профессионализму, ответственному подходу и самоотверженности она вышла в год 30-летия двусторонних отношений, – отметил дипломат.

Тот факт, что книга была презентована и в Астане, и в Алматы, весьма символичен – с этими городами связаны самые значимые моменты двусторонних отношений РК и КНР за прошедшие 30 лет.

– Конечно, с различными этапами развития казахстанско-китайских отношений тесно связаны и китайские города. Поэтому я полностью поддерживаю идею по организации презентации книг в Китае в следующем году. Убежден, мероприятия также пройдут с большим успехом, – добавил Чжан Сяо.

Представитель авторского коллектива книги Тимур Шаймергенов рассказал о том, как зародилась идея книги. В 2019 году он был председателем Комитета международной информации МИД, и внешнеполитическое ведомство готовило первый государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Китай. В процессе дипломаты столкнулись с проблемой: далеко не все справочные материалы, цифры, факты по «двусторонке» можно было легко найти. Так и возникла мысль собрать и систематизировать все данные по казахско-китайским отношениям, чтобы они были доступны в одном источнике.

– Нас поддержали китайские коллеги, дипломаты МИД Китая, Посольства КНР в РК, и мы решили сделать такую книгу совместно, чтобы она использовалась не только казахстанскими дипломатами, но и китайскими, – рассказал Тимур Шаймергенов. – Когда столк­нулись с проблемой, где найти данные по 1990-м и 2000-м годам, нам большое подспорье оказала газета «Казахстанская правда», которая традиционно освещает все внешнеполитические мероприятия. Большую пользу принесли книги Главы государства Касым-Жомарта Токаева, оттуда мы взяли много оценок, цифр, фактов, дат, имен. Весь массив информации был собран и творчески обработан в нашей книге, в которой представлена эволюция наших отношений, раскрыты механизмы двусторонних отношений – то, что во многом остается за кадром.

Особенностью издания является и то, что оно состоит из трех блоков на казахском, русском и китайском языках. При этом большая часть представленных официальных документов на государственный язык переведена впервые. Кроме того, Тимур Шаймергенов обратил внимание, что редактуру китайского блока книги осуществлял посол Чжан Сяо, так что эта часть написана современным дипломатическим китайским языком, содержит профессиональные термины и обороты, которые используются МИД КНР сегодня.

– Важный момент: книга написана дипломатами двух стран, поэтому она является выверенной, сбалансированной и отражает позицию внешнеполитических ведомств двух государств, что также усиливает ее практическую значимость, – добавил он.

Заместитель директора Казахстанского института стратегичес­ких исследований Санат Кушкумбаев подчеркнул, что книга «Казахстан – Китай: три десятилетия добрососедского и взаимовыгодного сотрудничества» – очень востребованное издание, которое будет большим подспорьем не только для политиков и дипломатов, но и для экспертов и специалистов, всех тех, кто интересуется и занимается международными отношениями. Новое издание, по его мнению, дает хорошее понимание того, как складывался и что представляет собой фундамент двусторонних отношений РК и КНР на современном этапе.

– Конечно, для истории 30 лет – небольшой промежуток времени, но для казахско-китайского сотрудничества в эти 30 лет уложилось очень много. Из книги можно увидеть, что эти 30 лет где-то дали больше, чем некоторые этапы нашей истории продолжительностью в столетия, – обратил внимание замдиректора КИСИ. – Конечно же, мы с оптимизмом смотрим в предстоящие 30 лет, надеясь, что мощный фундамент, о котором идет речь в книге, станет основой для поступательного и, самое главное, взаимовыгодного развития наших взаимоотношений.

Он также отметил, что в книге четко показаны все этапы развития взаимодействия двух стран, причем не только в двустороннем контексте, но и в плане сотрудничества в многостороннем формате (в том числе по линии ШОС, СВМДА).

Заместитель председателя правления Института внешнеполитических исследований при МИД РК Манарбек Кабазиев отметил, что, подводя итоги 30-летней истории дипломатических отношений Казахстана и Китая, можно с уверенностью сказать: страны сумели добиться значительного прогресса. За три десятилетия мир и международные отношения претерпели большие изменения. Менялся и сам Казахстан, равно как и Китай. Но неизменным оставалось одно – ориентиры двух государств на укрепление добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

– Очень важно, что книга представляет собой первое и единственное такого рода издание, которое полноценно раскрывает суть отношений Республики Казахстан с нашим стратегическим партнером – Китайской Народной Республикой, – считает Манарбек Кабазиев. – В разделах книги можно проследить, как менялась повестка переговоров между двумя странами и то, как постепенно повышался уровень межгосударственного взаимодействия. Реальные очертания дальнейшим перспективам казахско-китайского сотрудничества придает обширная договорно-правовая база, которая насчитывает более 200 документов и охватывает все сферы и направления. Все они есть в приложении книги, и этот список в полном объеме пуб­ликуется впервые. В издании вы найдете имена глав государств, всех министров иностранных дел, послов Казахстана и Китая.

Генеральный директор CNPC в Казахстане Ли Юнхун обратил внимание на то, что книга издана в партнерстве с компанией. Он также подчеркнул: начавшая работать в нашей стране ровно 25 лет назад CNPC является серьезной частью истории развития двусторонних отношений Казахстана и Китая.

Первый заместитель гендиректора ТОО «РГ «Егемен Қазақстан» Владимир Курятов подчеркнул, что газета «Казахстанская правда» была рада предоставить свои архивные материалы для подготовки книги. По его словам, тот факт, что именно печатное издание смогло помочь в сборе информации, ярко свидетельствует: газеты исполняют свою функцию, скрупулезно фиксируя и анализируя все важнейшие события в жизни страны.

– Книга стала результатом большой творческой работы, которой мы оказали содействие. При ее создании использовались материалы нашей газеты, для нас это большая честь и ответственность. Журналисты нашего издания на протяжении многих лет сопровож­дали первых лиц государства в зарубежных поездках в Китай, знакомили читателей с историей двусторонних отношений, участвовали в крупнейших международных форумах в КНР, в которых принимал участие Казахстан. Нам приятно, что эти материалы не затерялись в архивах, а получили вторую жизнь. И это еще один аргумент в пользу того, что печатные СМИ даже под давлением сетевых ресурсов сохраняют свои позиции, ведь, как сказал классик: «Газеты – это черновик истории», – отметил он.

Владимир Курятов также выразил уверенность, что книга будет очень полезна не только студентам, преподавателям, экспертам и дипломатам, но и журналистам.

В завершение мероприятия прошла церемония передачи экземпляров книги «Казахстан – Китай: три десятилетия добрососедского и взаимовыгодного сотрудничества» в фонд Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева.