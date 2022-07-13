Страна встречает чемпионку

Победительницу турнира Большого шлема в одиночном разряде в аэропорту столицы букетами цветов и громкими аплодисментами встречали болельщики, близкие и родители спортсменки, чиновники и представители СМИ. В этот день ее ждала большая и насыщенная программа, которая началась со встречи с Премьер-министром Алиханом Смаиловым.

Глава Правительства вручил Елене Рыбакиной орден «Достық» II степени, присуж­денный Президентом страны за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие международного сотрудничества.

– Все казахстанцы с большим волнением следили за вашей борьбой с самыми титулованными теннисистами мира. Победив в турнире Большого шлема, вы оправдали надежды всех наших соотечественников, а также внесли неоценимый вклад в популяризацию тенниса в Казахстане. Уверен, эта победа послужит стимулом для многих юных спортсменов, – отметил Алихан Смаилов.

В свою очередь Елена Рыбакина выразила благодарность за высокую награду, отметив, что всегда ощущает поддерж­ку казахстанцев.

– Конечно, я всегда чувствую поддержку соотечественников. Это для меня большая радость и ответственность. Вчера по прилете в Казах­стан я увидела, сколько людей пришли меня встречать. Мне до сих пор не верится в происходящее, – отметила она после встречи с Премьер-министром.

Казахстанская теннисистка рассказала, что часть призовых средств планирует направить на благотворительность и поддержку юниоров в Казахстане.

– Думаю, было бы правильно организовать турнир или учредить грант для молодых игроков, потому что я получала здесь огромную поддержку. Теперь моя очередь помогать молодому поколению развиваться, – сказала Елена Рыбакина.

Также часть средств спорт­сменка планирует направить на помощь животным.

– Буквально через пару дней я начну подготовку к турнирам, которые пройдут в США. На этот год была цель попасть в топ-10 мирового рейтинга. Конечная цель – стать первой. Буду к этому стремиться и работать, – поделилась планами победительница Уимбл­дона-2022.

Немало вопросов было задано Елене и на специальной пресс-конференции, которую она начала с традиционного приветствия на казахском языке: «Сәлеметсіз бе!» И преж­де всего она рассказала, почему в свое время выбрала Казахстан для становления своей профессиональной карьеры.

– В тот момент, а это было почти пять лет назад, так получилось, что у меня стоял острый вопрос: что делать дальше? Мне было лет 17–18. Нужно было решать – либо я пытаюсь играть и остаюсь в профессиональном спорте, либо вопрос учебы. Я хорошо выступала на юниорских турнирах и Больших шлемах и заканчивала третий юниорский год, и мне предлагали учиться в Америке. Очень хорошие университеты. И очень многие юниоры, естественно, выбирают этот путь… Но тут поступило и предложение от Казахстана. Мне кажется, это такой момент, когда мне очень повезло, совпало по времени. Мы нашли друг друга, и в итоге я очень рада, что мое путешествие продолжается именно с Казахстаном. Вся история происходит общими усилиями благодаря Казахстану. Хочу и на этот раз поблагодарить всех за поддержку, – сказала первая ракетка страны.

Стоит отметить, что 99% юниоров-теннисистов, даже если они отлично выступают на турнирах в своем возрасте, не могут себя проявить на взрослом уровне. А вот Елена как раз является исключением, и ее становление непосредственно связано именно с нашей страной, гражданкой которой она является и гордится этим. Для некоторых скептиков она даже показала свой бирюзовый паспорт и напомнила, что совсем недавно защищала и честь нашей страны на Олимпийских играх в Токио, где заняла почетное четвертое место, остановившись в шаге от олимпийской медали.

– Если бы не Казахстан, не знаю, где бы сейчас была. Теннис – достаточно молодой вид спорта для республики, и я действительно очень счастлива, что, может быть, я тот человек, который сейчас делает его более популярным в стране. Это огромная ответственность, но я ее принимаю и действительно горда этим, – подчеркнула теннисистка.

Что касается Уимблдона-2022, то Рыбакина так оценила свое выступление в финале против представительницы Туниса – второй ракетки мира Онс Жабер:

– Все матчи были достаточно сложные, но эмоционально самый сложный все же был финальный, потому что я ужас­но нервничала последние два дня. В главном матче я вначале показала не лучшую свою игру, из-за эмоций. Однако потом собралась. Моя соперница была очень непростая, она играет неординарно и достаточно сложно.

Сразу же после пресс-конференции Елена Рыбакина отправилась в Национальный теннисный центр, где провела разминочные игры с детьми, пообщалась с ними и, конечно, сделала снимки на память.

Но и на этом насыщенный день не завершился. В Цент­ральном столичном парке (где и располагается главный теннисный центр страны) спортсменка провела встречу с болельщиками, специально пришедшими поприветствовать чемпионку Уимблдона. В короткой речи она поблагодарила всех за поддержку, пожелала успехов, а в завершение фанатам в качестве памятных подарков достались настоящие теннисные мячи.