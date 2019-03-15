​Страна встречает Наурыз

Наурыз – самый любимый в стране праздник, который объе­диняет казахстанцев всех национальностей и возрастов, напоминает нам о нравственных ценностях, обновляет чувства, дарит тепло и любовь.

Главный концертный зал столицы превратился в центр весеннего торжества, а почетными гостями праздника стали многодетные и малообеспеченные семьи, воспитанники детских домов и дети-инвалиды. Звучали слова поздравлений и добрых пожеланий, были показаны традиционные обряды, национальные спортивные игры. Порадовало зрителей театрализованное представление с участием известных персонажей казахского фольклора: Ер Тостика, Алдара Косе, Шыкбермеса Шыгайбая, Тазша бала.

Пришедших на праздник ребятишек угощали наурыз-коже и сладостями, а кульминацией «Ұлыстың ұлы күні» стал концерт звезд казахстанской эстрады.