Страна вступила на путь кардинальной модернизации – Токаев

Президент
Дана Аменова
корреспондент

Об этом Глава государства заявил в ходе торжественной церемонии вручения госнаград спасателям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду  

Фото: Акорда

По его словам, масштабные реформы осуществляются во всех сферах жизни общества.

«Перед страной стоят четкие и ясные цели и задачи. Мы сплоченно строим Справедливый, Передовой, Сильный и Чистый Казахстан, в котором должны царить принцип «Закон и Порядок», единство и согласие. Получившая всенародную поддержку новая Конституция вступила в законную силу 1 июля. Это событие стало историческим. Наша Конституция вызвала большой интерес во многих странах мира. Основной закон, открывающий путь в светлое будущее и выступающий незыблемым ориентиром нашей нации, обрел совершенно новый облик, соответствующий требованиям времени. В Конституции четко закреплено, что Человек и его жизнь являются высшей ценностью. Каждый специалист сферы гражданской защиты вносит огромный вклад в защиту человеческих жизней и соблюдение этого незыблемого конституционного положения. Поэтому не будет преувеличением сказать, что все спасатели нашей страны – это нерушимая опора Безопасного Казахстана», – заметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что благодаря глубоким преобразованиям система государственного управления полностью обновилась.

«В стране начал работу однопалатный Курултай. К своей работе приступил и Қазақстан Халық Кеңесі – высший консультативный орган, имеющий конституционный статус. Осуществлена реформа Совета Безопасности. Скоро состоятся выборы в маслихаты всех уровней. В настоящее время по моему поручению началась работа по реформированию Вооруженных сил и формированию армии нового образца. Армия Казахстана должна быть передовой, сильной, соответствующей современным требованиям и готовой дать отпор любой угрозе. Стратегической задачей государства является защита Независимости и Суверенитета Казахстана, обеспечение национальной безопасности и защита прав и свобод граждан», – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность внедрения передовых технологий и укрепления материально-технического потенциала сферы гражданской защиты.

«За последние пять лет казахстанские спасатели отреагировали на более чем 750 тысяч экстренных вызовов и оказали помощь порядка 240 тысячам граждан. Государство уделяет самое пристальное внимание совершенствованию системы гражданской защиты. Главной задачей сегодня становится предупреждение стихийных бедствий. В этой связи крайне важное значение приобретает внедрение передовых технологий и искусственного интеллекта. Еще одним значимым приоритетом является модернизация материально-технической базы спасательных служб.

На сегодняшний день проводится масштабная работа для решения этих задач. За последние три года было приобретено около 3 тысяч единиц техники, в том числе современные самолеты и вертолеты, суда различного целевого назначения. Построено порядка 60 пожарных депо и спасательных станций. Ситуационный центр министерства по чрезвычайным ситуациям, созданный два года назад, стал важной структурой в управлении системой гражданской обороны. Благодаря ему внедрение постоянного мониторинга, раннего предупреждения об угрозах и оперативного принятия решений уже приносит положительные результаты», – сказал Глава государства.

#Токаев #ЧС #праздник #спасатели

Популярное

Все
Калькулятор оценки благосостояния стал доступен в eGov Mobile
Конституция – система жизненных ориентиров
Профессиональный праздник спасателей отмечают в Казахстане
Новые объекты открылись в регионах Казахстана на прошедшей неделе
Южная Корея переносит госведомства из Сеула
Неделя авиационной безопасности впервые пройдет в Астане
Казахстанские шпажисты завоевали «золото» этапа Кубка мира в Марокко
ИИ ускорил расчёт объёмов запасов угля с 10 дней до 20 минут
Еркин Габбасов завоевал первое «золото» для Казахстана на Азиатских Параиграх
Нацгвардия завершила осенний призыв
АФМ закрыло незаконную сеть ломбардов «Альби»
Мерей Базарбаев стал победителем молодёжного ЧМ по вольной борьбе
Олжас Бектенов провел заседание Совета по экономической политике
Ярмарку креативных индустрий Карагандинской области провели в Астане
Касым-Жомарт Токаев поздравил спасателей с профессиональным праздником
Давид Дегтярев завоевал «золото» на Азиатских Пара играх-2026
Страна вступила на путь кардинальной модернизации – Токаев
Президент предложил масштабировать инициативу «Ауыл құтқарушылары» во всех регионах
В «Казахконцерте» чествовали творческое наследие Дины Нурпеисовой
Токаев назвал беспечность и халатность главными препятствиями для развития Казахстана
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Курс на развитие
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
Состоятельные казахстанцы добровольно отказываются от пособий
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Не просто выслушать, а найти решение
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Эксклюзивное интервью: Мирас Тулебаев — о росте внутреннего туризма на 84,4%
Токаев провел консультации с премьер-министром и председателем Курултая
Атаки хуситов на Саудовскую Аравию: МИД Казахстана сделал заявление
Более 4 тыс. км дорог ремонтируют в Казахстане
Международный фестиваль искусств завершился в Астане
Новые дороги и жилье: ряд объектов открыли в регионах Казахстана за неделю
Верховный Суд Казахстана возглавит Совет председателей верховных судов стран-участников СНГ
Организатора алматинской ОПГ по производству мефедрона доставили из России
Астана на радарах криптоэлиты: столицу сравнили с Дубаем и Сингапуром
Токаев назвал Бельгию проверенным временем и надежным партнером Казахстана
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Электронные доказательства: баланс и эффективность
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Президент объявил в стране общенациональный траур
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы
На встрече с Халық Қаһарманы
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
День учителя отмечают в Казахстане

Читайте также

Токаев поздравил казахстанских шпажистов с победой на этапе…
Президент вручил госнаграды работникам служб спасения
Токаев назвал беспечность и халатность главными препятствия…
Президент предложил масштабировать инициативу «Ауыл құтқару…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]