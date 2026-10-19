Страна вступила на путь кардинальной модернизации – Токаев

По его словам, масштабные реформы осуществляются во всех сферах жизни общества.

«Перед страной стоят четкие и ясные цели и задачи. Мы сплоченно строим Справедливый, Передовой, Сильный и Чистый Казахстан, в котором должны царить принцип «Закон и Порядок», единство и согласие. Получившая всенародную поддержку новая Конституция вступила в законную силу 1 июля. Это событие стало историческим. Наша Конституция вызвала большой интерес во многих странах мира. Основной закон, открывающий путь в светлое будущее и выступающий незыблемым ориентиром нашей нации, обрел совершенно новый облик, соответствующий требованиям времени. В Конституции четко закреплено, что Человек и его жизнь являются высшей ценностью. Каждый специалист сферы гражданской защиты вносит огромный вклад в защиту человеческих жизней и соблюдение этого незыблемого конституционного положения. Поэтому не будет преувеличением сказать, что все спасатели нашей страны – это нерушимая опора Безопасного Казахстана», – заметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что благодаря глубоким преобразованиям система государственного управления полностью обновилась.

«В стране начал работу однопалатный Курултай. К своей работе приступил и Қазақстан Халық Кеңесі – высший консультативный орган, имеющий конституционный статус. Осуществлена реформа Совета Безопасности. Скоро состоятся выборы в маслихаты всех уровней. В настоящее время по моему поручению началась работа по реформированию Вооруженных сил и формированию армии нового образца. Армия Казахстана должна быть передовой, сильной, соответствующей современным требованиям и готовой дать отпор любой угрозе. Стратегической задачей государства является защита Независимости и Суверенитета Казахстана, обеспечение национальной безопасности и защита прав и свобод граждан», – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность внедрения передовых технологий и укрепления материально-технического потенциала сферы гражданской защиты.

«За последние пять лет казахстанские спасатели отреагировали на более чем 750 тысяч экстренных вызовов и оказали помощь порядка 240 тысячам граждан. Государство уделяет самое пристальное внимание совершенствованию системы гражданской защиты. Главной задачей сегодня становится предупреждение стихийных бедствий. В этой связи крайне важное значение приобретает внедрение передовых технологий и искусственного интеллекта. Еще одним значимым приоритетом является модернизация материально-технической базы спасательных служб.

На сегодняшний день проводится масштабная работа для решения этих задач. За последние три года было приобретено около 3 тысяч единиц техники, в том числе современные самолеты и вертолеты, суда различного целевого назначения. Построено порядка 60 пожарных депо и спасательных станций. Ситуационный центр министерства по чрезвычайным ситуациям, созданный два года назад, стал важной структурой в управлении системой гражданской обороны. Благодаря ему внедрение постоянного мониторинга, раннего предупреждения об угрозах и оперативного принятия решений уже приносит положительные результаты», – сказал Глава государства.