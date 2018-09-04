Страна выбирает новых героев

Особенностью нового сезона будет то, что кандидатов смогут предлагать не только «самовыдвиженцы», но и всевозможные организации и представители НПО. Такое решение появилось в связи с тем, что казахстанцы скромничают, не желая самостоятельно выдвигать свои заявки.

В прошлом году для участия в проекте поступило более 2 тыс. заявок, из них на голосование были допущены 302 человека, из них отобрали 102. Всего в прошлом году в голосовании приняли участие более 300 тыс. человек. Организаторы даже сравнивали это количество с населением Тараза. Они надеются, что в нынешнем году удастся «замахнуться» на Шымкент.

Как сообщил директор ОЮЛ «Гражданский альянс Казах­стана» Гамал Тузельбаев во время пресс-конференции в СЦК, «100 новых лиц Казахстана» – это проект, идея которого положена в статье Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он направлен на поиск граждан, чья история жизни является ярким, вдохновляющим примером для многих казахстанцев. В нынешнем году основной акцент поис­ка и выдвижения кандидатур делается на участие представителей гражданского сектора, что позволит охватить все сферы деятельности.

Исполнительный директор ассоциации «Болашак» Лаура Демесинова подчеркнула, что этот народный проект продвигает культ знаний на примерах конкретных историй казахстанцев.

– Принимая во внимание, что в текущем году выдвижение кандидатов в проект «100 новых лиц Казахстана» проходит институциональным путем, ассоциация «Болашак» открыта для рас­смотрения кандидатов, желающих принять участие в проекте. Для этого просим вас обратиться по контактам, указанным на нашем официальном сайте, – продолжила она.

Председатель правления АО «Казконтент» Евгений Кочетов, говоря о технической стороне вопроса, напомнил, что в прошлом году был запущен специальный сайт http://100esim.el.kz/. Посредством портала можно познакомиться с победителями 2017 года и почитать их истории, увидеть их фотографии и узнать, почему они вошли в список «100 новых лиц» в прошлом году.

– Если говорить о прошлом сезоне и о новом, то критерий у нас один. Это существенный вклад в развитие нашей страны за годы независимости. Что нужно для того, чтобы в нынешнем году подать заявку? В текущем году у нас введено новшество, которое заключается в том, что мы будем принимать заявки от двух категорий. Первая категория – это любые неправительственные организации, вторая – когда любой казахстанец сможет подать заявку от себя лично, – отметил глава «Казконтента». – Но, с другой стороны, мы же люди все скромные, и человек может не захотеть подавать за себя заявку, поэтому в принципе любое третье лицо может подать заявку за своего героя, за своего соседа, за человека, который идет рядом с ним по улице, за человека, о котором он прочитал в СМИ. За кого угодно.

В нынешнем году на сайте исключена возможность «накруток», которые были в прошлом году. По словам организаторов, введено очень много техничес­ких вещей, чтобы все прошло честно, максимально открыто. Заявки будут приниматься до середины октября, в течение ноября будет идти онлайн-голосование. Такого понятия, как жюри, в данном проекте не существует. В качестве жюри выступают все граждане Казахстана.

Участие в проекте изменило судьбы людей. Отвечая на вопрос «Казахстанской правды», Евгений Кочетов в ходе пресс-конференции рассказал о примерах тех казахстанцев, с которыми он лично знаком. Арман Жудебаев на момент участия в проекте был дирижером Казахского государственного академического оркестра народных инструментов им. Курмангазы. Сегодня он является ректором консерватории, ведущего университета в области искусства. Две участницы проекта, преподаватели вузов, после проекта стали обладателями звания «Учитель года». Одна из них – ученый-химик Хадичахан Рафикова. О разработке Маулена Бектурганова, который создал бионические протезы, благодаря проекту узнали не только в Казахстане, но и за его пределами.

А в текущем году засверкают новые имена самых ярких казахстанцев, о которых еще не знает страна.