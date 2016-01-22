Стране нужен новый депутатский корпус – Жабайхан Абдильдин

Доктор философских наук, профессор, экс-сенатор Жабайхан Абдильдин считает необходимым обновить депутатский корпус, передает Kazpravda.kz.
"В текущем году Казахстан отметит свое 25-летие. Наше государство к данной дате подходит в целом в неплохом состоянии. Однако сейчас во всем мире наблюдается сложная экономическая ситуация. Президент недавно написал программную статью о дальнейшем совершенствовании государственного аппарата. Парламент является законодательной властью, от его работы зависит очень многое. Есть необходимость прихода нового корпуса народных избранников, людей, способных принимать новые качественные законы", – поделился Абдильдин своим мнением.
Бывший депутат полностью поддерживает решение о проведении внеочередных парламентских выборов и призывает казахстанцев принять активное участие в выборах.
"Демократическое государство – это государство, в котором работают законы. Мы все заинтересованы в дальнейшем прогрессе Казахстана", – подытожил Жабайхан Абдильдин.