Стране нужны инженеры
Гук Дмитрий
В ходе встречи Глава государства сообщил о принятом решении объединить Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева и Казахстанско-Британский технический университет, а также назначить И. Бейсембетова ректором объединенного вуза.
Президент поставил задачу создать на базе университета крупнейший научно-исследовательский центр.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в нынешних условиях экономика страны нуждается в высококвалифицированных кадрах, в особенности иженерно-технического профиля, сообщила пресс-служба Президента.