Стране нужны инженеры

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА

В ходе встречи Глава государства сообщил о принятом решении объединить Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева и Казахстанско-Британский технический университет, а также назначить И. Бейсембетова ректором объединенного вуза.

Президент поставил задачу создать на базе университета крупнейший научно-исследовательский центр.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в нынешних условиях экономика страны нуждается в высококвалифицированных кадрах, в особенности иженерно-технического профиля, сообщила пресс-служба Президента.