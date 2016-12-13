Страницы хроники листая

За 25 лет независимости молодой республике удалось добиться значительных успехов не только в экономике, политике, социальной сфере, но и признания на международной арене. Сегодня Казахстан выступает инициатором целого ряда глобальных инициатив как в Цент­рально-Азиатском регионе, так и во всем мире. Независимость дала исторический шанс возродить государственность, позволила решить самые сложные вопросы: закрыть Семипалатинский ядерный полигон, провести глубокие экономические реформы, заставить работать на народное благо природные ресурсы страны, остановить распад традиционных культурных ценностей и возродить казахский язык.– История становления Казахстана как независимого государства, нашла отражение в представленных на нашей выставке архивных документах и фотографиях, некоторые из них выставляются впервые, – говорит руководитель Управления использования документов Архива Президента РК Болеген Касенов. – Показ основных вех независимости через архивные материалы нацелен на формирование объективного взгляда на события недавнего прошлого и динамичного настоящего современного Казахстана.Консульство США в Алматы передало в дар Архиву Президента РК редчайшие фотографии официальных и неформальных встреч Нурсултана Назарбаева с Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем-младшим и Бараком Оба­мой. На одной из них Глава нашего государства и Джордж Буш соревнуется в метании подковы. Фотограф запечатлел Нурсултана­ Назарбаева­ в момент броска, и, судя по раздосадованному лицу его американского визави, подкова летит точно в цель. Впервые на выставке представлены письма вышеупомянутых руководителей США нашему Президенту, а также переписка Нурсултана Назарбаева и Бориса Ельцина.Среди впервые обнародованных документов и указ Президента РК о реабилитации граждан, привлеченных к ответственнос­ти за участие в декабрьских событиях 1986 года. Вниманию посетителей выставки представлены копия Конституции РК, документы внут­ренней и внешней политики Казахстана, тексты выступлений нашего Президента с его личной правкой, а также образцы денежных купюр – от 1 тенге до 20-тысячной банкноты.По окончании выставки состоялся «круглый стол» на тему «Казахстанский путь созидания и успеха», в ходе которого был продемонстрирован документальный фильм «Хроника Независимости».