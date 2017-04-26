​Страницы прошлого и настоящего

Свежий выпуск
502
Адина Нурберген

В обсуждении главной темы встречи – «Институт президентства как основа государственности в Республике Казахстан» – приняли участие представители научно-исследовательских институтов и центров, эксперты Института истории государства МОН РК, Академии госуправления и Института стратегических исследований при Президенте РК, профессорско-преподавательский состав, магистранты, докторанты казахстанских вузов, а также депутаты Парламента и члены Конституционного совета.

– Состоялось знаменательное событие для страны – 27-я годовщина института президентства в Казахстане, – отметил замес­титель директора Библиотеки Первого Президента Жапсарбай Куанышев. – Время показало, что респуб­лика во главе с Лидером нации выб­рала верный путь. Правильность принятых им решений подтвердила сама жизнь. Казах­станская модель института президентства стала стержнем нашей государственности и олицетворяет единство народа страны.

О развитии института президентства в стране, сложном и ответственном этапе становления молодого независимого Казахстана рассказала профессор Академии государственного управления при Президенте РК Зинаида Федотова.

– Казахстан успешно прошел период становления и продолжает развитие в условиях президентской формы правления, – подчеркнула она. – Сильная президентская власть позволила в кратчайшие сроки сформировать молодое государство, провести антикризисные реформы, модернизировать все сферы жизни общества. Сегодня республика вступила в новый этап модернизации, направленный на дальнейшее укрепление государственности, развитие демократии.

В свою очередь известный дип­ломат, первый министр иностранных дел Казахстана Тулеутай Сулейменов сделал акцент на значении института президентства в Казахстане для формирования дипломатической системы страны.

– Президент Нурсултан Назарбаев­ в своей книге «Казахстанский путь» подчеркнул, что такую важную сферу государственной деятельности, как дипломатия, пришлось создавать практически с нуля, – рассказал он. – Прежде всего нужно было сделать правильный анализ экономического потенциала Казахстана, его геополитического положения, определить роль и место нашей страны в международных отношениях. Но самое главное состояло в том, чтобы корректно и в полном объеме сформулировать долгосрочные национальные интересы страны, с тем чтобы дипломатическими средствами создать благоприятные условия для ее развития.

По словам Тулеутая Сулейменова, с момента формирования основные принципы казахстанской дипломатии остаются неизменными: это активность, сбалансированность, прагматизм, конструктивный диалог и многостороннее сотрудничество.

О том, что эффективность развития современных государств определяется наличием сильных, ответственных и креативных национальных лидеров, говорила в своем выступлении доктор политических наук, профессор ЕНУ им. Л. Гумилева Наталья Калашникова.

– Для Казахстана таким лидером, безусловно, стал Нурсултан Назарбаев, политичес­кая воля и мудрость которого консолидировали народ Казах­стана в единую гражданскую общ­ность, – отметила она. – Феномен Нурсултана­ Назарбаева­, возглавившего в поворотный момент страну, заключается в последовательном, поэтапном формировании национальной идео­логии на платформе межэтничес­кой толерантности как главного качества человеческой мудрости. Модель общественного согласия и общенационального единства Президента вызывает большой интерес у зарубежных стран – перенимать казахстанский опыт приезжают представители разных государств.

В тот же день в Библиотеке Первого Президента состоялось открытие цикла фондовых выставок «На рубеже эпох». В них представлена история становления и развития института президентства в Казахстане. Помимо текстовых и фотодокументов, в экспозиции впервые выставляются уникальные образцы ковров и гобеленов, которые в разное время были преподнесены в дар Нурсултану Назарбаеву от глав государств и правительств, послов, делегаций зарубежных стран и жителей Казахстана. 

Популярное

Все
Восстановлением сгоревшего леса в области Абай займутся ученые из Южной Кореи
Четыре человека погибло в огненном ДТП в Атырауской области
В Восточно-Казахстанской области  горит Катон-Карагайский национальный природный парк
Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником
Неизвестный взял людей в заложники в Kaspi Bankе в центре Астаны
Алихан Смаилов поздравил медиков с профессиональным праздником
Президент Германии посетит Казахстан
Игроки сборной Казахстана посвятили победу в отборе к Евро-2024  жителям Семея
Аким Астаны рассказал о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры
В Астане освободили захваченных в банке заложников (видео)
Захват заложников в банке в Астане: комментарий министра МВД
Семья из шести человек погибла в ДТП на западе Казахстана
Захвативший заложников в столичном банке мужчина задержан
Пожар в Катон-Карагайском нацпарке локализовали на 15 Га
Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank
Казахстанцы не смогут получить услуги по земле и недвижимости 19 июня
Академия Национальной гвардии чествует выпускников
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
В пригороде Астаны сгорел автомобиль: фото
Опубликованы имена и фотографии погибших при лесном пожаре в Абайской области
"Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов
Путин выразил Токаеву соболезнования из-за трагедии на востоке Казахстана
Пепел и гарь: что осталось от реликтового соснового бора в области Абай (видео)
Президент прокомментировал инцидент по быстрому ремонту дорог в Абайской области
Токаев прибыл в охваченную лесными пожарами Абайскую область
Чиновников накажут за халатность из-за пожара в природном резервате "Семей орманы"
Любого, кто протягивает руку помощи нуждающемуся, можно назвать волонтером
Лопнуло колесо: три женщины погибли в ДТП в Жетису
В области Абай на тушении лесного пожара работают 14 вертолетов
В Алматы прошла церемония прощания с Бердибеком Сапарбаевым
Семьям погибших при лесном пожаре в области Абай окажут всемерную поддержку
Лесник Губаев хотел уволиться перед трагедией
Токаев объявил выговор акиму области Абай Нурлану Уранхаеву
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
В этноцентре «Номад» Алматинской области прошла выставка племенных собак – тобет и тазы
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
О внезапном появлении скота на трассе начали предупреждать водителей в Казахстане
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем

Читайте также

Академия Национальной гвардии чествует выпускников
Подготовим своих инженеров
Зимой будет тепло
«Мозговой центр» современного Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]