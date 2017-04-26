​Страницы прошлого и настоящего

В обсуждении главной темы встречи – «Институт президентства как основа государственности в Республике Казахстан» – приняли участие представители научно-исследовательских институтов и центров, эксперты Института истории государства МОН РК, Академии госуправления и Института стратегических исследований при Президенте РК, профессорско-преподавательский состав, магистранты, докторанты казахстанских вузов, а также депутаты Парламента и члены Конституционного совета.

– Состоялось знаменательное событие для страны – 27-я годовщина института президентства в Казахстане, – отметил замес­титель директора Библиотеки Первого Президента Жапсарбай Куанышев. – Время показало, что респуб­лика во главе с Лидером нации выб­рала верный путь. Правильность принятых им решений подтвердила сама жизнь. Казах­станская модель института президентства стала стержнем нашей государственности и олицетворяет единство народа страны.

О развитии института президентства в стране, сложном и ответственном этапе становления молодого независимого Казахстана рассказала профессор Академии государственного управления при Президенте РК Зинаида Федотова.

– Казахстан успешно прошел период становления и продолжает развитие в условиях президентской формы правления, – подчеркнула она. – Сильная президентская власть позволила в кратчайшие сроки сформировать молодое государство, провести антикризисные реформы, модернизировать все сферы жизни общества. Сегодня республика вступила в новый этап модернизации, направленный на дальнейшее укрепление государственности, развитие демократии.

В свою очередь известный дип­ломат, первый министр иностранных дел Казахстана Тулеутай Сулейменов сделал акцент на значении института президентства в Казахстане для формирования дипломатической системы страны.

– Президент Нурсултан Назарбаев­ в своей книге «Казахстанский путь» подчеркнул, что такую важную сферу государственной деятельности, как дипломатия, пришлось создавать практически с нуля, – рассказал он. – Прежде всего нужно было сделать правильный анализ экономического потенциала Казахстана, его геополитического положения, определить роль и место нашей страны в международных отношениях. Но самое главное состояло в том, чтобы корректно и в полном объеме сформулировать долгосрочные национальные интересы страны, с тем чтобы дипломатическими средствами создать благоприятные условия для ее развития.

По словам Тулеутая Сулейменова, с момента формирования основные принципы казахстанской дипломатии остаются неизменными: это активность, сбалансированность, прагматизм, конструктивный диалог и многостороннее сотрудничество.

О том, что эффективность развития современных государств определяется наличием сильных, ответственных и креативных национальных лидеров, говорила в своем выступлении доктор политических наук, профессор ЕНУ им. Л. Гумилева Наталья Калашникова.

– Для Казахстана таким лидером, безусловно, стал Нурсултан Назарбаев, политичес­кая воля и мудрость которого консолидировали народ Казах­стана в единую гражданскую общ­ность, – отметила она. – Феномен Нурсултана­ Назарбаева­, возглавившего в поворотный момент страну, заключается в последовательном, поэтапном формировании национальной идео­логии на платформе межэтничес­кой толерантности как главного качества человеческой мудрости. Модель общественного согласия и общенационального единства Президента вызывает большой интерес у зарубежных стран – перенимать казахстанский опыт приезжают представители разных государств.

В тот же день в Библиотеке Первого Президента состоялось открытие цикла фондовых выставок «На рубеже эпох». В них представлена история становления и развития института президентства в Казахстане. Помимо текстовых и фотодокументов, в экспозиции впервые выставляются уникальные образцы ковров и гобеленов, которые в разное время были преподнесены в дар Нурсултану Назарбаеву от глав государств и правительств, послов, делегаций зарубежных стран и жителей Казахстана.