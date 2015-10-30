Страницы жизни Сатылгана Сабатаева

Во что про него сообщил известный ученый и музеевед Марат Абдеш в «Казахстанской правде» 10 августа 2005 года.
«Сабатаев в первые годы советской власти работал в Каркаралинске агрономом. Погиб в результате нелепой случайности 15 апреля 1921 года в местности Ботакара Каркаралинского уезда от рук красногвардейцев, которые преследовали остатки белых, отступавших в сторону китайской границы. По свидетельству казахской печати 20-х годов, в тот период в Каркаралинске проходили трагические события, а точнее, жестокое преследование казахской интеллигенции под предлогом выявления и обезвреживания остатков белогвардейцев».
Как известно, за десять дней до этого события мятежники в селе Санниковском, ныне Ботакара, казнили 13 человек. Автор весьма скупо раскрывает детали гибели агронома. Да и урочище Ботакара в те годы относилось к Акмолинскому уезду, правда, в степной среде считаясь неким пограничным пунктом между двумя соседними уездами.
Сатылган Сабатаев родился в обычной казахской семье Верненского уезда Семиреченской области. Природные способности и трудолюбие позволили ему завершить обучение в Верненской гимназии, Московском Лазаревском институте восточных языков (1899), Московском сельскохозяйственном институте (1915). Во время обучения в Москве принимал участие в работе этнографического отдела Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Выступал с докладами, среди них – «Суд аксакалов и суд третейский у киргизов Кустанайского уезда Тургайской области», «Проведение судебных дел у казахов». Публиковался в журналах «Этнографическое обозрение» и «Аль-Шаркият». В последнем дан его перевод на русский язык стихотворений Абая Кунанбаева «Жаз» – «Лето» и Мыржакыпа Дулатова «Мун» – «Печаль».
С падением царской власти в марте 1917 года Сатылган избран членом правления Семипалатинского казахского комитета. В декабре 1917-го в Оренбурге он стал членом правительства Алашорды, затем – лидером Алашского движения в Семиречье, где после красного переворота в марте 1918-го был арестован. Освобожден 17 апреля 1918 года.
После освобождения Сатылган сразу выехал в Семипалатинск, где занимался делами партии Алаш и земства. Мне приходилось листать семипалатинскую газету «За Родину». В номере за 5 июня 1919 года находим отчет о проведении областного земского собрания. С. Сабатаев здесь в числе деятельных активистов. Вместе с М. Бочтаевым и И. Жанкариным состоит в агрономическом отделе, а с А. Ермековым – в продовольственном. В правительстве Алашорды он стал главным специалистом по сельскому хозяйству.
О Сатылгане Сабатаеве в своей книге «Тернистый путь» пишет Сакен Сейфуллин. С. Сабатаев имел давнее знакомство и сотрудничество с А. Букейхановым, который собирал данные о киргизском землепользовании Акмолинской области с осени 1896-го по 1900 год. Одно время в экспедиции участвовал как регистратор и Сабатаев. Здесь он познакомился с Ж. Акпаевым, Д. Сатыбалдиным, Г. Саркиным, М. Чумбаловым и другими. Возможно, они обследовали Карагандинскую, Спасскую, Байдаулетскую, Нуринскую и другие волости. Тем самым сохранены для истории имена хозяев кыстау, на землях которых выросли современные населенные пункты. В урочище Жауыртау вел хозяйство Мухамеджан Кадыров из рода елибай, из того же рода в Мырзашокы – Сарсебай Кожагулов. Кансуек, теперь поселок Мустафина, облюбовал Бек Кертешов из рода сарымурат, Арыктыколь – Иманбай Кантарбаев из рода карамурат.
Из тех людей, что общались с Сатылганом Сабатаевым, я знал Василия Леонидовича Галимского, 1895 года рождения. Встретился с ним в Павлодаре 14 июля 1973 года. Потом была переписка. Мой собеседник после окончания Омского среднего сельскохозяйственного училища трудился Каркаралинским уездным агрономом с августа 1918-го по февраль 1927-го.
– Примерно в апреле – мае 1920 года из Семипалатинска в Каркаралинск стали прибывать партийные и иные спецы. Среди них и агроном Сабатаев. Стал заниматься орошаемым земледелием по руслу Токырау. Выезжал в украинские поселки Бельагаш и Ботакара. Ведь именно отсюда Каркаралинск получал зерновые ресурсы для продовольственных нужд и посевного дела, – рассказывал В. Галимский.
К сожалению, долгие годы карагандинские исследователи имя Сатылгана Сабатаева не включали в летопись исторических событий 1921 года на территории Сарыарки. В 1988 году совместно с выпускницей КарГУ Е. Пришлецовой мы проанализировали восемь доступных списков погибших активистов советской власти по Каркаралинскому уезду. В различное время их составляли наши земляки Д. Леонов, А. Рязанцев, С. Байшагиров, Н. Блощицын, К. Ботов, Л. Семенов, Ш. Мезгильбаев, А. Аймаков. В перечне число погибших колебалось от 70 до 120. Сегодня твердо установленных – 78. Как потом стало ясно, с «Народной армией» город покинули и скрытые противники советской власти, ошибочно внесенные потом в траурный перечень.
В двух списках указан и сотрудник по землеустройству Сатылган Сабатаев, как жертва бандитов. Со временем оказалось, что это не так. С. Сабатаева лишили жизни красноармейцы 15 апреля. Бандиты оставили Каркаралинск на день раньше. Ни в какую командировку агроном Сатылган Сабатаев не мог быть послан. Просто при захвате Каркаралинска бандитами он скрылся в степи. Оказался на трассе Каркаралы – Ботакара – Акмола. Впереди была Караганда с почтой, телефоном и телеграфом...
На сегодня нет точного места захоронения Сатылгана Сабатаева. Есть три географических участка. Просто степное поле в сопках Ботакара, сама Ботакара и мусульманское кладбище в Каркаралах. Последний вариант предпочтителен. Сатылган Сабатаев являлся государственным служащим Каркаралинского уездного исполкома. К тому же не исключено и наличие у него в Каркаралах семьи.
Каркаралинских активистов похоронили 23 апреля 1921 года. В поисках точных данных я позвонил 14 августа 2015 года в Алматы Марату Абдешу, автору давней публикации в «Казахстанской правде».
– Некролог о гибели Сатылгана Сабатаева был опубликован в семипалатинской газете «Қазақ тiлi». Я его обнаружил и сделал перевод, – поделился Марат. – Там указано, что Сатылган во время ареста красноармейцами вел себя независимо и гордо. Требовал вести допрос по закону. Такое поведение стоило ему жизни. О месте захоронения у меня данных нет. Жену его звали Таным (Таня). Детей, кажется, не осталось. Писатель Сапаргали Бегалин и артист Амре Кашаубаев встречались с Сабатаевым именно в Каркаралах…
Не сомневаюсь, что найдутся люди, неравнодушные к судьбе Сатылгана Сабатаева. Страницы его биографии будут дополнены. Предлагаю со временем увековечить его память. Вдумчивый каркаралинский краевед Ерлан Мустафин уже ряд лет составляет мартиролог Каркаралинского мусульманского кладбища. Он уверен, что со временем откроется и место упокоения Сатылгана Сабатаева, оставившего свой след и на берегах Токырау. Следует заняться и углубленным изучением архивными делами Каркаралинского уездного исполкома за 1920–1921 годы. Память всегда должна сопротивляться забвению.