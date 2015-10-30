Страницы жизни Сатылгана Сабатаева Свежий выпуск 646 Юрий ПОПОВ, краевед

Во что про него сообщил известный ученый и музеевед Марат Абдеш в «Казахстанской правде» 10 августа 2005 года.

«Сабатаев в первые годы советской власти работал в Каркаралинске агрономом. Погиб в результате нелепой случайности 15 апреля 1921 года в местности Ботакара Каркаралинского уезда от рук красногвардейцев, которые преследовали остатки белых, отступавших в сторону китайской границы. По свидетельству казахской печати 20-х годов, в тот период в Каркаралинске проходили трагические события, а точнее, жестокое преследование казахской интеллигенции под предлогом выявления и обезвреживания остатков белогвардейцев».

Как известно, за десять дней до этого события мятежники в селе Санниковском, ныне Ботакара, казнили 13 человек. Автор весьма скупо раскрывает детали гибели агронома. Да и урочище Ботакара в те годы относилось к Акмолинскому уезду, правда, в степной среде считаясь неким пограничным пунктом между двумя соседними уездами.

Сатылган Сабатаев родился в обычной казахской семье Верненского уезда Семиреченской области. Природные способнос­ти и трудолюбие позволили ему завершить обучение в Верненской гимназии, Московском Лазаревском институте восточных языков (1899), Московском сельскохозяйственном институте (1915). Во время обучения в Москве принимал участие в работе этнографического отдела Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Выступал с докладами, среди них – «Суд аксакалов и суд третейский у киргизов Кустанайского уезда Тургайской области», «Проведение судебных дел у казахов». Пуб­ликовался в журналах «Этнографическое обозрение» и «Аль-Шаркият». В последнем дан его перевод на русский язык стихотворений Абая Кунанбаева «Жаз» – «Лето» и Мыржакыпа Дулатова «Мун» – «Печаль».

С падением царской власти в марте 1917 года Сатылган избран членом правления Семипалатинского казахского комитета. В декабре 1917-го в Оренбурге он стал членом правительства Алашорды, затем – лидером Алашского движения в Семиречье, где после красного переворота в марте 1918-го был арестован. Освобожден 17 апреля 1918 года.

После освобождения Сатылган сразу выехал в Семипалатинск, где занимался делами партии Алаш и земства. Мне приходилось листать семипалатинскую газету «За Родину». В номере за 5 июня 1919 года находим отчет о проведении областного земского собрания. С. Сабатаев здесь в числе деятельных активистов. Вместе с М. Бочтаевым и И. Жанкариным состоит в агрономическом отделе, а с А. Ермековым – в продовольственном. В правительстве Алашорды он стал главным специалистом по сельскому хозяйству.

О Сатылгане Сабатаеве в своей книге «Тернистый путь» пишет Сакен Сейфуллин. С. Сабатаев имел давнее знакомство и сотрудничество с А. Букейхановым, который собирал данные о киргизском землепользовании Акмолинской области с осени 1896-го по 1900 год. Одно время в экспедиции участвовал как регистратор и Сабатаев. Здесь он познакомился с Ж. Акпаевым, Д. Сатыбалдиным, Г. Саркиным, М. Чумбаловым и другими. Возможно, они обследовали Карагандинскую, Спасскую, Байдаулетскую, Нуринскую и другие волости. Тем самым сохранены для истории имена хозяев кыстау, на землях которых выросли современные населенные пункты. В урочище Жауыртау вел хозяйство Мухамеджан Кадыров из рода елибай, из того же рода в Мырзашокы – Сарсебай Кожагулов. Кансуек, теперь поселок Мус­тафина, облюбовал Бек Кертешов из рода сарымурат, Арыктыколь – Иманбай Кантарбаев из рода карамурат.

Из тех людей, что общались с Сатылганом Сабатаевым, я знал Василия Леонидовича Галимского, 1895 года рождения. Встретился с ним в Павлодаре 14 июля 1973 года. Потом была перепис­ка. Мой собеседник после окончания Омского среднего сельскохозяйственного училища трудился Каркаралинским уездным агрономом с августа 1918-го по февраль 1927-го.

– Примерно в апреле – мае 1920 года из Семипалатинска в Каркаралинск стали прибывать партийные и иные спецы. Среди них и агроном Сабатаев. Стал заниматься орошаемым земледелием по руслу Токырау. Выезжал в украинские поселки Бельагаш и Ботакара. Ведь именно отсюда Каркаралинск получал зерновые ресурсы для продовольственных нужд и посевного дела, – рассказывал В. Галимский.

К сожалению, долгие годы карагандинские исследователи имя Сатылгана Сабатаева не включали в летопись исторических событий 1921 года на территории Сарыарки. В 1988 году совместно с выпускницей КарГУ Е. Пришлецовой мы проанализировали восемь доступных списков погибших активистов советской власти по Каркаралинскому уезду. В различное время их составляли наши земляки Д. Леонов, А. Рязанцев, С. Байшагиров, Н. Блощицын, К. Ботов, Л. Семенов, Ш. Мезгильбаев, А. Аймаков. В перечне число погибших колебалось от 70 до 120. Сегодня твердо установленных – 78. Как потом стало ясно, с «Народной армией» город покинули и скрытые противники советской власти, ошибочно внесенные потом в траурный перечень.

В двух списках указан и сотрудник по землеустройству Сатылган Сабатаев, как жертва бандитов. Со временем оказалось, что это не так. С. Сабатаева лишили жизни красноармейцы 15 апреля. Бандиты оставили Каркаралинск на день раньше. Ни в какую командировку агроном Сатылган Сабатаев не мог быть послан. Просто при захвате Каркаралинска бандитами он скрылся в степи. Оказался на трассе Каркаралы – Ботакара – Акмола. Впереди была Караганда с почтой, телефоном и телеграфом...

На сегодня нет точного места захоронения Сатылгана Сабатаева. Есть три географических участка. Просто степное поле в сопках Ботакара, сама Ботакара и мусульманское кладбище в Каркаралах. Последний вариант предпочтителен. Сатылган Сабатаев являлся государственным служащим Каркаралинского уездного исполкома. К тому же не исключено и наличие у него в Каркаралах семьи.

Каркаралинских активистов похоронили 23 апреля 1921 года. В поисках точных данных я позвонил 14 августа 2015 года в Алматы Марату Абдешу, автору давней публикации в «Казахстанской правде».

– Некролог о гибели Сатылгана Сабатаева был опубликован в семипалатинской газете «Қазақ тiлi». Я его обнаружил и сделал перевод, – поделился Марат. – Там указано, что Сатылган во время ареста красноармейцами вел себя независимо и гордо. Требовал вести доп­рос по закону. Такое поведение стоило ему жизни. О месте захоронения у меня данных нет. Жену его звали Таным (Таня). Детей, кажется, не осталось. Писатель Сапаргали Бегалин и артист Амре Кашау­баев встречались с Сабатаевым именно в Каркаралах…

Не сомневаюсь, что найдутся люди, неравнодушные к судьбе Сатылгана Сабатаева. Страницы его биографии будут дополнены. Предлагаю со временем увековечить его память. Вдумчивый каркаралинский краевед Ерлан Мус­тафин уже ряд лет составляет мартиролог Каркаралинского мусульманского кладбища. Он уверен, что со временем откроется и мес­то упокоения Сатылгана Сабатаева, оставившего свой след и на берегах Токырау. Следует заняться и углубленным изучением архивными делами Каркаралинского уездного исполкома за 1920–1921 годы. Память всегда должна сопротивляться забвению.