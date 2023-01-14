Странная гибель полицейского на Алматинской трассе: новые подробности

Происшествия
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Дело переквалифицировали. 

Фото: Kazpravda.kz

В ВКО продолжают расследовать дело о гибели полицейского, но уже по статье "Нарушение ПДД", передает Кazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz

Инцидент произошел осенью прошлого года при странных обстоятельствах. Тело сотрудника полиции в неестественном положении находилось в служебном автомобиле на трассе Усть - Каменогорск - Алматы на территории Уланского района. 

Мужчина наполовину вывалился из авто при открытой двери, голова при этом была зажата. По неофициальной информации, на трассе потом обнаружили следы волочения. В автомобиле полицейский находился с напарником, который был за рулем.

10 октября по факту смерти инспектора патрульной полиции началось досудебное расследование по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса (убийство). 36-летний напарник погибшего был водворен в изолятор временного содержания.

В департаменте полиции ВКО сообщили, что дело переквалифицировали.

"Факт смерти инспектора зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 345 Уголовного кодекса РК (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами — ред.)" - сообщили в полиции.

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