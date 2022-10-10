Странное сообщение обнаружили в телефоне четвероклассника в Атырау

Мама четвероклассника одной из школ Атырау обнаружила в телефоне сына сообщение: «Завтра будут однодневки, новый товар, принесёшь 4 тысячи» от ученика 9-го класса той же школы. Полиция начала проверку и выявила много «интересного», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Azh.kz.

В присутствии родителей были опрошены четвероклассники этой школы, проверены камеры наблюдения.

По результатам выявлено несколько учеников 9-х классов, которые приобретали в магазине порошок, содержащий энергетические добавки, и употребляли его сами, а также заставляли в «добровольно-принудительном порядке» четвероклассников и требовали с них за это деньги.

Как сообщает департамент полиции Атырауской области, по запросу родителей решается вопрос о направлении порошка на экспертизу.

Проверка продолжается.