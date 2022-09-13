Фото пресс-службы Президента РК
Президент , Международное сотрудничество , Политика
"Страной встречи" назвал Папа Римский Казахстан

После проведения переговоров Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский провели совместную встречу с представителями гражданского общества и дипломатического корпуса в центральном концертном зале "Казахстан", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Открывая мероприятие, Глава государства подчеркнул историческую значимость дня.

"Папа Римский Франциск впервые совершает апостольский визит в Казахстан. В этом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ватиканом. Ваш визит совпал с этой знаменательной датой. Мы придаем особое значение этому событию, поскольку сегодняшняя встреча призвана вывести наше сотрудничество в различных сферах на новый уровень", – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал неустанные и самоотверженные усилия Понтифика во благо человечества.

"Вы прибыли в Казахстан в переломный момент истории человечества. Полагаю, что настало время представителям разных культур и религий проявить мудрость и энергию для того, чтобы объединить людей во имя мира, социальной гармонии и взаимной поддержки", – заявил Глава государства.

Лидер Казахстана отметил, что за 30 лет Независимости страна сформировала собственную модель межэтнического и межрелигиозного согласия, основанную на принципе "единство в многообразии".

"Сегодня Казахстан является родным домом для крупнейшей католической общины в Центральной Азии. Христиане наряду с другими верующими вносят большой вклад в построение Справедливого Казахстана, где царит атмосфера терпимости и взаимоуважения", – подчеркнул Президент.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что составным элементов усилий Казахстана, направленных на обеспечение гармонии и диалога в мире, является проведение съездов лидеров мировых и традиционных религий.

"С момента своего первого созыва в 2003 году Съезд служит хорошим примером объединения людей в единое целое, несмотря на их различия. Твердо убежден, что только диалог, человеческое братство и уважение сделают возможными мирное сосуществование и терпимость. В этом ключе высоко оцениваю глубокую вовлеченность и бесценную поддержку Святым Престолом работы Съезда", – сказал Глава государства.

Резюмируя, Президент выразил уверенность в том, что личное участие Главы католической церкви в предстоящем Съезде обеспечит его большой успех и вселит радость и счастье в сердца католиков по всему миру.

Затем к участникам мероприятия обратился Папа Римский Франциск. В своей речи он высказал удовлетворение своим апостольским визитом на древнюю казахскую землю. Как сказал Понтифик, он прибыл в качестве паломника мира с целью поиска диалога и единства.

"Местная поговорка гласит: начало успеха – единство. Это, безусловно, важно везде, но здесь особенно. В стране насчитывается почти сто пятьдесят этнических групп и более восьмидесяти языков. Это народы, имеющие разную историю, культурные и религиозные традиции, которые вместе образуют невероятную симфонию и делают Казахстан уникальной полиэтнической, мультикультурной и многоконфессиональной лабораторией, указывая на его особое призвание – быть Страной встречи", – отметил Понтифик.

Глава католической церкви приветствовал решение Касым-Жомарта Токаева по отмене смертной казни в стране. По его убеждению, это служит утверждением ценности человеческой жизни во имя права на надежду для каждой личности.

Папа Римский призвал к активизации дипломатических усилий для содействия диалогу, необходимому в условиях нынешней геополитической напряженности.

"Пора научиться не усугублять вражду и прекратить укреплять противостоящие друг другу блоки. Нам нужны лидеры, которые на международном уровне могли бы способствовать взаимопониманию и диалогу между народами и возродить "хельсинкский дух", стремление укреплять мультилатерализм, строить более стабильный и спокойный мир, заботясь о новых поколениях. Для этого необходимо понимание, терпение и диалог со всеми. Повторяю, со всеми!" – подчеркнул Папа Римский Франциск.

Понтифик высоко оценил усилия Казахстана в деле разоружения и нераспространения ядерного оружия, декарбонизации экономики и инвестиций в альтернативные источники энергии.

"Наряду с заботой о межрелигиозном диалоге, это все семена надежды, посаженные в общую почву человечества, которые мы должны взращивать во имя новых поколений, молодежи. Святой Престол поддерживает вас на этом пути", – сказал Папа Римский.

Глава католической церкви выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за гостеприимство, пожелав мира и единства нашей стране.

В завершение мероприятия Президент Казахстана поблагодарил Понтифика за теплые пожелания и уважение к нашей стране, а также за его вдохновляющую речь.

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