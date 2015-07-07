Страны БРИКС создали общий банк

Регуляторы Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР подписали соглашение о создании общего Банка развития с фондом валютных резервов в 100 миллиардов долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.
Как говорится в сообщении Банка России, права и обязанности участников соглашения, а также процедуры, которые должны выполняться финансовыми регуляторами стран БРИКС прописаны в документе.
Этот страховочный механизм создан для поддержания финансовой стабильности в странах-участницах. Фонд позволит странам-участницам в случае необходимости оперативно покрывать бюджетные дефициты в периоды экономической нестабильности. В случае возникновения проблем с запасами американской валюты страны БРИКС смогут воспользоваться этими средствами на определенных условиях. Согласно принятым обязательствам Китай вносит в фонд 41 миллиард долларов, Бразилия, Индия и Россия – по 18 миллиардов долларов, а ЮАР – 5 миллиардов долларов.
Предварительное соглашение о создании пула условных валютных резервов стран БРИКС было подписано 15 июля 2014 года на саммите в бразильском городе Форталеза.