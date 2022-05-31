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В мире
Страны Евросоюза согласовали эмбарго на импорт российской нефти

Главы государств и правительств Евросоюза согласовали введение эмбарго на импорт двух третьих российской нефти. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Брюсселе, где проходит внеплановый саммит ЕС по Украине, передает ТАСС.

"Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", – написал он в своем Twitter.

Отключение Сбербанка от SWIFT

Главы государств и правительств Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в который входят, в частности, отключение Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT и запрет на вещание в ЕС еще трех российских государственных СМИ, сообщил Мишель.

Как сообщил журналистам в Брюсселе представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в "Официальном журнале ЕС" и вступит в силу.

О помощи Украине

Евросоюз и его партнеры по Группе семи намерены выделить Украине €9 млрд финансовой помощи, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Европейский совет (саммит ЕС) принял решение продолжать оказывать содействие Украине с покрытием ее текущих потребностей в ликвидности. Европейский совет готов выделить Украине €9 млрд, – написал Мишель. – Сильная и конкретная поддержка для восстановления Украины".

Ранее источник в Европейском совете сообщил, что часть этой программы помощи будет предоставлена в виде грантов, а часть в виде льготных кредитов.

Лидеры ЕС пока не озвучили, каким будет соотношение кредитной и грантовой частей программы. Также пока не ясно, из каких источников ЕС намерен финансировать эту программу. Еврокомиссия ранее предлагала выпустить для этой цели евробонды, но этот план встретил серьезную критику государств Евросоюза.

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