Политика
Страны ОДКБ отработают действия на случай разрушительного землетрясения
В Алматинской области 10-11 сентября проводится III совместное тактико-специальное учение с подразделениями органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций государств-членов ОДКБ "Скала-2018", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Тема учения: "Подготовка подразделений органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций государств-членов ОДКБ к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в результате разрушительного землетрясения в Центральной Азии".

Учение проводится в целях повышения уровня готовности и способности подразделений ОДКБ к ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в результате разрушительного землетрясения в Центральной Азии, отработки вопросов организационной и практической деятельности подразделений ОДКБ при подготовке и ведении аварийно-спасательных и неотложных работ.

На учение привлекаются спасательные подразделения органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций государств-членов ОДКБ – Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.

В первый день учения (10 сентября – прим. авт.) в формате командно-штабной игры будет организована работа оперативного штаба по отработке действий при угрозе и возникновении землетрясения, уточнению сил и средств группировки спасательных подразделений государств-членов ОДКБ.

Практическая часть учения будет проходить 11 сентября в 10:00 на базовом полигоне в сфере подготовки спасательных подразделений ОДКБ "Скальный город – Астана" (Алматинская область, Илийский район, урочище Тамгалы Тас).

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