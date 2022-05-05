Страны ОПЕК+ продолжат увеличивать добычу нефти

Сегодня, 5 мая, состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. Казахстан на заседании представлял министр энергетики Болат Акчулаков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

На заседании обсуждалось выполнение в марте странами обязательств по Соглашению.

По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 432 тысячи баррелей/сутки ежемесячно до полного снятия ограничений.

Обязательства Казахстана на июнь 2022 года составят 1, 655 млн баррелей/сутки.

Периодом компенсации перевыполненных объемов остается конец июня 2022 года.