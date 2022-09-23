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Международное сотрудничество , Правительство
Страны СНГ обсудили вопросы взаимовыгодной торговой политики

23 сентября 2022 года в Москве состоялось 95-е заседание Экономического совета СНГ. Это третье заседание высших органов стран Содружества, проходящее в год председательства Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Главным лейтмотивом приветственной речи председателя Экономического совета Содружества Независимых Государств, заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции Казахстана Серика Жумангарина стала необходимость общего взаимодействия стран Содружества для обеспечения рынков продовольственными товарами. 

«В контексте национальной экономической и продовольственной безопасности необходимо сфокусировать деятельность на насыщении наших рынков продукцией первой необходимости, прежде всего, продовольственными товарами. Периодические сбои в поставках зачастую приводят к их ограничениям в наличии, необоснованному росту цен и, соответственно, инфляционному давлению в странах Содружества. Взвешенная взаимовыгодная торговая политика будет способствовать росту благосостояния населения. Возможности и потенциал для этого имеются», – подчеркнул Серик Жумангарин.

В числе ключевых вопросов, вынесенных на рассмотрение заседания Экономического совета, был проект Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. Документ концептуально согласован на экспертном уровне, в настоящее время заинтересованные стороны обсуждают приложения к Соглашению, определяющие обязательства по доступу на рынок, а также раздел об инвестициях, который принесет реальную выгоду каждому государству. Данное соглашение призвано дать дополнительные возможности для укрепления торгово-инвестиционной деятельности стран Содружества.

Отдельное внимание в повестке дня было уделено реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года.

Следующее заседание Экономического совета СНГ решено провести 9 декабря 2022 года в Москве.

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