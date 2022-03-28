В Бангкоке (Тайланд) в рамках 9-го Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию прошла презентация Доклада 2022 года «О состоянии добровольчества в мире».

Данное мероприятие в составе Казахстанской делегации посетил председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет.

В своем выступлении М. Кожахмет отметил, что презентуемый доклад пропитан духом плодотворного сотрудничества и призвал стран-участников АТФ расширить горизонт планирования во всех сферах жизнедеятельности на фоне новых глобальных вызовов.

В ходе дискуссии также были презентованы достижения Казахстана в сфере волонтерства и дальнейшие перспективы развития волонтерского движения в стране.

По итогам встречи участники мероприятия высоко оценили опыт Казахстана в проведении Года волонтера в 2020 году, также выразили поддержку инициативам по провозглашению Международного года мобилизации волонтеров ООН и подготовке к проведению Центрально-Азиатского форума волонтеров в текущем году.

Справочно: Азиатско-Тихоокеанский Форум проводится под эгидой Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и стран Тихого океана (ЭСКАТО) в целях содействия региональному диалогу по вопросам развития.