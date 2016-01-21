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Страны-участницы СНГ в Бишкеке обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму
21 января 2016 года в Бишкеке Антитеррористическим центром государств-участников СНГ (АТЦ СНГ) и Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики (АТЦ ГКНБ КР) проведена экспертная встреча сотрудников органов безопасности и специальных служб, правоохранительных и уголовно – исполнительных органов по обсуждению проблем предупреждения религиозной радикализации и методики реабилитационной работы в пенитенциарных учреждениях.

В мероприятии приняли участие представители органов безопасности и специальных служб, органов уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан и Таджикистана; Отделения АТЦ СНГ по Центрально–Азиатскому региону, национальных профилактических и реабилитационных центров государств СНГ Центрально-Азиатского региона и эксперты в области изучения религий.

Проведение экспертной встречи обусловлено не только общим ростом террористической активности в мире и деятельностью международных террористических и экстремистских организаций, но и необходимостью своевременного выявления и предотвращения основных угроз национальной безопасности для государств СНГ Центрально-Азиатского региона.

В настоящее время отмечается заинтересованность МТО в вербовке адептов из числа контингента осужденных с целью использования деструктивного потенциала криминальных элементов при совершении действий насильственного характера, вплоть до подстрекательства их к совершению террористического акта и привлечения к действиям антиконституционного характера.

По мнению участников экспертной встречи, вопросы исправления и перевоспитания осужденных за совершение преступлений террористического и экстремистского характера, в том числе проведения с ними реабилитационной работы, с целью предотвращения их дальнейшей экстремистской и террористической деятельности, требуют особого внимания правоохранительных органов.

В числе основных задач, стоящих перед компетентными органами государств-участников СНГ, участники мероприятия отметили проведение качественной профилактической работы по предотвращению сращивания экстремистской и криминальной идеологии и недопущению рецидива среди осужденных и отбывших наказание за преступления террористического и экстремистского характера.

Экспертная встреча проводилась по совместной инициативе АТЦ СНГ и ГКНБ КР и открыла собой серию мероприятий по вопросам предупреждения религиозной радикализации и проведения реабилитационной работы с лицами, отбывающими наказание.

Итогом серии встреч станут методические рекомендации, содержащие конкретные механизмы по снижению распространения религиозно-экстремистской идеологии и противодействию вербовочной деятельности в среде исправительных учреждений государств-участников СНГ.

Пресс-бюро АТЦ СНГ

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