Официально Страны-участницы СНГ в Бишкеке обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму

21 января 2016 года в Бишкеке Антитеррористическим центром государств-участников СНГ (АТЦ СНГ) и Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики (АТЦ ГКНБ КР) проведена экспертная встреча сотрудников органов безопасности и специальных служб, правоохранительных и уголовно – исполнительных органов по обсуждению проблем предупреждения религиозной радикализации и методики реабилитационной работы в пенитенциарных учреждениях.



В мероприятии приняли участие представители органов безопасности и специальных служб, органов уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан и Таджикистана; Отделения АТЦ СНГ по Центрально–Азиатскому региону, национальных профилактических и реабилитационных центров государств СНГ Центрально-Азиатского региона и эксперты в области изучения религий.



Проведение экспертной встречи обусловлено не только общим ростом террористической активности в мире и деятельностью международных террористических и экстремистских организаций, но и необходимостью своевременного выявления и предотвращения основных угроз национальной безопасности для государств СНГ Центрально-Азиатского региона.



В настоящее время отмечается заинтересованность МТО в вербовке адептов из числа контингента осужденных с целью использования деструктивного потенциала криминальных элементов при совершении действий насильственного характера, вплоть до подстрекательства их к совершению террористического акта и привлечения к действиям антиконституционного характера.



По мнению участников экспертной встречи, вопросы исправления и перевоспитания осужденных за совершение преступлений террористического и экстремистского характера, в том числе проведения с ними реабилитационной работы, с целью предотвращения их дальнейшей экстремистской и террористической деятельности, требуют особого внимания правоохранительных органов.



В числе основных задач, стоящих перед компетентными органами государств-участников СНГ, участники мероприятия отметили проведение качественной профилактической работы по предотвращению сращивания экстремистской и криминальной идеологии и недопущению рецидива среди осужденных и отбывших наказание за преступления террористического и экстремистского характера.



Экспертная встреча проводилась по совместной инициативе АТЦ СНГ и ГКНБ КР и открыла собой серию мероприятий по вопросам предупреждения религиозной радикализации и проведения реабилитационной работы с лицами, отбывающими наказание.



Итогом серии встреч станут методические рекомендации, содержащие конкретные механизмы по снижению распространения религиозно-экстремистской идеологии и противодействию вербовочной деятельности в среде исправительных учреждений государств-участников СНГ.



Пресс-бюро АТЦ СНГ

