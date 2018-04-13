Колонка обозревателей Страшная пятница Елена Брусиловская

Сегодня особый день календаря – пятница, 13-е. Бытует поверье, что в этот день якобы оживает вся нечисть. Овеянное мистикой совпадение «несчастливых» числа и дня недели стало популярной страшилкой особенно после выхода одноимен­ного американского фильма. Напуганных оказалось так много (в Европе, например, каждый пятый ее житель), что ученые даже придумали труднопроизносимое название для боязни пятницы, 13-го – параскавидекатриафобия.

Как ни крути, пятница, 13-е – дейст­вительно день во многом необыч­ный. Скажем, в нумерологии цифра «13» считается мистической: с одной стороны, это символ смерти, а с другой – бессмертия, возрож­дения. Кстати сказать, согласно биб­лейской легенде, в пятницу, 13-го, распяли Иисуса, который воскрес, «смертию смерть поправ».



А еще раньше, опять же, если верить апокрифическим мифам, именно в этот день Адам и Ева были изгнаны из рая, потому как Ева по наущению коварного змия-искусителя отведала запретный плод с древа познания добра и зла, которое находилось под запретом Творца. Разгневанный непослушанием Бог лишил их «прописки» в садах Эдема, и отныне они вынуждены были «добывать хлеб в поте лица своего». Последствия этого первородного греха до сих пор расхлебывает человечество.



Вообще, библейские герои, словно сговорившись, все свои черные дела вершили именно в пятницу, 13-го. Видимо, греховная наследственность привела к кровавой разборке первых детей Адама и Евы: в пятницу, 13-го, Каин убил Авеля, навеки обагрив эту дату человеческой кровью. В пятницу, 13-го, проходила и Тайная вечеря, в которой приняли участие Иисус и 12 его учеников. Тринадцатым был предатель Иуда.

Эти мистические совпадения и привели к тому, что пятница, 13-е, прозванная чертовой дюжиной, до сих пор наводит страх на многих людей. Хотя с точки зрения праг­матичной математики, число 13 отличается от других лишь тем, что может делиться только на себя. Тем не менее в ряде стран в этот день предпочитают не рисковать, действуя по принципу «береженого бог бережет».



Скажем, в Англии до сих пор моряки стараются не выходить в море в пятницу, 13-го. Поразительно, но когда более 100 лет назад, решив развеять этот предрассудок, британское правительство спонсировало постройку корабля под названием «Пятница», который заложили в пятницу и отправили в первый рейс в пятницу, 13-го, оно пропало без вести вместе с командой.



Кроме моряков, пятницы, 13-го, боятся и британские хирурги, предпочитая отменять назначенные на этот день операции. Они уверяют, что риск неудачи в пятницу, 13-го числа, возрастает на 50%. В США боятся не только пятницу, 13-го, но и вообще 13-го числа, поэтому почти 80% многоэтажных домов не имеют 13-го этажа. Во многих аэропортах нет 13-го выхода на посадку. А в больницах и гостиницах часто нет 13-й палаты или номера. Кстати сказать, согласно статис­тике, которая ведется немецким клубом автолюбителей, в пятницу, 13-го, количество дорожно-транс­портных происшествий в стране возрастает на 60%.

У нас в Казахстане, насколько я знаю, такой статистики никто не вел, но бороться с «нечистой силой» пытались. Доктор наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби, доктор биологических наук РК Виктор Инюшин еще лет 20 тому назад показывал мне составленную им карту геопатогенных зон Алматы, которые, по его мнению, возникают там, где происходит концентрация геоплазмы, находящейся в земной коре. В Алматы, по мнению ученого, более 50 мест с сильными аномалиями.



Виктор Инюшин изобрел даже специальный прибор в виде пирамиды с вакуумным биоплазменным генератором, который, по его убеждению, может гасить опасные волны, в том числе сейсмические. Еще в конце 90-х годов такие пирамиды были установлены на многих перекрестках Алматы, после чего якобы аварийная ситуация на этих участках значительно снизилась.

Кстати сказать, такую пирамидку Виктор Михайлович подарил и мне, и она уже много лет в качестве своеобразного оберега находится в нашей машине. Хотите – верьте, хотите – нет, помогает.

