Страшная пятница

Сегодня особый день календаря – пятница, 13-е. Бытует поверье, что в этот день якобы оживает вся нечисть. Овеянное мистикой совпадение «несчастливых» числа и дня недели стало популярной страшилкой особенно после выхода одноименного американского фильма. Напуганных оказалось так много (в Европе, например, каждый пятый ее житель), что ученые даже придумали труднопроизносимое название для боязни пятницы, 13-го – параскавидекатриафобия. Как ни крути, пятница, 13-е – действительно день во многом необычный. Скажем, в нумерологии цифра «13» считается мистической: с одной стороны, это символ смерти, а с другой – бессмертия, возрождения. Кстати сказать, согласно библейской легенде, в пятницу, 13-го, распяли Иисуса, который воскрес, «смертию смерть поправ».
А еще раньше, опять же, если верить апокрифическим мифам, именно в этот день Адам и Ева были изгнаны из рая, потому как Ева по наущению коварного змия-искусителя отведала запретный плод с древа познания добра и зла, которое находилось под запретом Творца. Разгневанный непослушанием Бог лишил их «прописки» в садах Эдема, и отныне они вынуждены были «добывать хлеб в поте лица своего». Последствия этого первородного греха до сих пор расхлебывает человечество.
Вообще, библейские герои, словно сговорившись, все свои черные дела вершили именно в пятницу, 13-го. Видимо, греховная наследственность привела к кровавой разборке первых детей Адама и Евы: в пятницу, 13-го, Каин убил Авеля, навеки обагрив эту дату человеческой кровью. В пятницу, 13-го, проходила и Тайная вечеря, в которой приняли участие Иисус и 12 его учеников. Тринадцатым был предатель Иуда. Эти мистические совпадения и привели к тому, что пятница, 13-е, прозванная чертовой дюжиной, до сих пор наводит страх на многих людей. Хотя с точки зрения прагматичной математики, число 13 отличается от других лишь тем, что может делиться только на себя. Тем не менее в ряде стран в этот день предпочитают не рисковать, действуя по принципу «береженого бог бережет».
Скажем, в Англии до сих пор моряки стараются не выходить в море в пятницу, 13-го. Поразительно, но когда более 100 лет назад, решив развеять этот предрассудок, британское правительство спонсировало постройку корабля под названием «Пятница», который заложили в пятницу и отправили в первый рейс в пятницу, 13-го, оно пропало без вести вместе с командой.
Кроме моряков, пятницы, 13-го, боятся и британские хирурги, предпочитая отменять назначенные на этот день операции. Они уверяют, что риск неудачи в пятницу, 13-го числа, возрастает на 50%. В США боятся не только пятницу, 13-го, но и вообще 13-го числа, поэтому почти 80% многоэтажных домов не имеют 13-го этажа. Во многих аэропортах нет 13-го выхода на посадку. А в больницах и гостиницах часто нет 13-й палаты или номера. Кстати сказать, согласно статистике, которая ведется немецким клубом автолюбителей, в пятницу, 13-го, количество дорожно-транспортных происшествий в стране возрастает на 60%. У нас в Казахстане, насколько я знаю, такой статистики никто не вел, но бороться с «нечистой силой» пытались. Доктор наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби, доктор биологических наук РК Виктор Инюшин еще лет 20 тому назад показывал мне составленную им карту геопатогенных зон Алматы, которые, по его мнению, возникают там, где происходит концентрация геоплазмы, находящейся в земной коре. В Алматы, по мнению ученого, более 50 мест с сильными аномалиями.
Виктор Инюшин изобрел даже специальный прибор в виде пирамиды с вакуумным биоплазменным генератором, который, по его убеждению, может гасить опасные волны, в том числе сейсмические. Еще в конце 90-х годов такие пирамиды были установлены на многих перекрестках Алматы, после чего якобы аварийная ситуация на этих участках значительно снизилась. Кстати сказать, такую пирамидку Виктор Михайлович подарил и мне, и она уже много лет в качестве своеобразного оберега находится в нашей машине. Хотите – верьте, хотите – нет, помогает.