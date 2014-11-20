Страсти Древнего Египта – в Astana Opera Статьи 765 Бектур КАДЫРОВ, фото Игоря БУРГАНДИНОВА

В постановке заняты интер­нацио­нальные составы, а осуществил ее знаменитый режиссер-постановщик Франко Дзеффирелли (Италия). К сожалению, сославшись на возраст (маэстро 91 год), погодные условия в Астане и долгий перелет, в Казах­стан он не прибыл. Вместо него один из лучших спектаклей легендарного театра La Scala к астанинской сцене адаптировал его давний ассистент Стефано Треспиди.



Дирижировать "Аидой" приглашена Кери-Линн Уилсон (Канада – США), в роли царя Египта – Артур Каипкулов (Башкортостан); Амнерис – Екатерина Губанова (Россия), Марина Пруденская (Германия), а также наша Дина Хамзина; Аида – Кристин Льюис (США) и Жупар Габдуллина; Радамес – итальянцы Вальтер Фраккаро и Густаво Порта; Рамфис – Барсег Туманян (Армения); Амонасро – Альберто Гадзале и Лука Сальси (Италия), а также Талгат Мусабаев. В остальных ролях – артисты Astana Opera.



Интересно, что многие певцы уже пели свои партии именно в этой постановке Дзеффирелли, что гарантировало "Аиде" успех и в Казахстане, как и обещал великий режиссер, считающий ее одним из лучших своих спектаклей. Да и интерес, даже азарт на репетициях всех участников оперы, тоже обещали фантастическое действо, что и увидели зрители.



Приглашенные артисты в который уже раз с восторгом, едва ли не с ликованием, отзываются об акустике зала, об энтузиазме и мастерстве, несмотря на молодость оркестра, хора и балета. В столь масштабной опере, как "Аида", где на сцене появляются жрецы и жрицы, придворные, воины, рабы и пленные эфиопы, египетский народ, где находятся оркестр, хор, балет и миманс театра, а также привлеченные военнослужащие из Национальной гвардии РК, очень трудно не сбиться, не ошибиться...



И коллектив со всеми трудными задачами справился.



История создания шедевра такова: в 1868 году по случаю торжественного открытия Суэцкого канала египетское правительство предложило Верди написать оперу на сюжет из их национальной истории, в основе которой – легенда, записанная на расшифрованном французским египтологом Мариеттом папирусе из эпохи борьбы фараонов против Нубии (Эфиопии). По рисункам Мариетта готовились декорации и костюмы, стихотворное либретто написал Антонио Гисланцони.



…Эфиопские войска во главе с царем Амонасро вторгаются в пределы Египта, и чтобы изгнать их, богиня Изида назначает через верховного жреца Рамфиса главнокомандующим армией начальника дворцовой стражи Радамеса. Славный воин без памяти влюблен в эфиопскую рабыню Аиду, дочь Амонасро. Но у нее есть соперница – дочь фараона Амнерис. Египтяне ликуют – враг будет разбит, одна Аида в отчаянье: она боится потерять любимого и не хочет его победы, потому что будет повержен ее народ, а отец может оказаться в цепях.



Почти так и вышло, только Амонасро переодет простым воином. Подкараулив Аиду, отец требует от нее выведать у Радамеса пути продвижения египетской армии. После сложной душевной борьбы она это узнает, и тут появляется слышавший все эфиопский царь.



Предательство Радамеса налицо… Он приговорен к погребению заживо в подземелье, где заранее спряталась Аида, чтобы уже никогда не разлучаться с любимым...



Таков непростой сюжет оперы, однако сложность драматургических коллизий дала Верди простор для творческих поисков и блистательных находок, позволила создать шедевр из шедевров, на котором воспитывается не одно поколение зрителей и взрастают поколения певцов.



"Аида" Дзеффирелли сильно отличается от "Аиды" Юрия Александрова, несколько лет назад поставленной в Астане. У каждой - свои достоинства, просто они очень разные. А в итоге выиграл зритель, обогативший свою память и музыкальный вкус созерцанием двух спектаклей. Состоявшаяся премьера – стала праздником музыки, света, ярких впечатлений! Такое долго не забывается.

