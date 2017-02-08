​Страсти на финишной прямой...

Этот небольшой обзор спортивных событий мы в основном посвящаем представителям тех дисциплин, которым выпала судьба предстать перед много­численными зрителями в заключительные дни Студенческих игр. Но начнем с «долгоиграющего» хоккея с шайбой, ведь, например, женщины вышли на лед еще 28 января, за день до церемонии торжественного открытия комплексных соревнований. Очень тогда порадовали наших болельщиков казахстанки, разгромившие студенток из Великобритании со счетом 11:0.

А следующей победы от подопечных главного тренера сборной Казахстана Александра Мальцева нам пришлось ждать на протяжении почти всей Универсиады. Хоккеистки нашей республики поочередно уступили соперницам из Китая (1:4), Канады (0:11) и Японии (0:4) и только в заключительный день своих соревнований, 6 февраля, еще раз порадовали полные трибуны Дворца спорта им. Балуана Шолака. И вновь их «жертвой» стала сборная Великобритании, на этот раз уступившая хозяйкам льда со счетом 0:6.

В финальном матче хоккеист­ки России нанесли поражение канадкам – 4:1 и стали чемпионками Универсиады. Сборная Канады довольствовалась серебряными медалями, а на «бронзу» в Алматы наиграли спортсменки США. Четвертое и пятое места заняли соответственно команды Китая и Японии, шестое – Казахстана, седьмое – Великобритании. Наши хоккеистки повторили свой результат двухлетней давности: на 27-й Всемирной зимней Универсиаде в Испании они заняли шестое место. Лучшими бомбардирами студенческой сборной РК в Алматы стали Булбул Картенбаева, забросившая 4 шайбы, и Малика Алдабергенова (3).

А еще очень долго выявляли чемпионов и призеров мастера керлинга. На за­пасном ледовом поле «Алма­ты Арены» встречались десять мужских и столько же женских команд. Мы можем поздравить обе казахстанские сборные: им наконец-то удалось провести полноценный турнир на прекрасном ледовом поле, подготовленном одним из лучших специалистов в мире, сыграть по девять матчей с очень сильными командами, у которых таким молодым коллективам, как студенческие сборные РК, есть чему поучиться. Побед нашим шокированным от увиденного спортсменам, представляю­щим несколько областей страны, вообще одержать не удалось, если не считать одну, самую главную – они стали командой!

«Золото» Универсиады завоевали женская команда Канады и мужская – Велико­британии.

В горных лыжах даже при наличии великолепной базы Шымбулак у нас всегда была нехватка мастеров высокого международного уровня. Универсиада подтвердила: в этом прекрасном виде спорта работы и сейчас еще непочатый край. В предпоследний день среди 86 участников состязаний в мужском слаломе из 31 страны трое представляли нашу республику.

Трасса оказалась очень сложной для участников. В первой попытке лишь 47 спортсменов домчались до финиша, остальные сошли с дистанции. Причем в числе неудачников были не только слаломисты из таких нечасто представленных в серьезных горнолыжных состязаниях стран, как Таджикистан и Грузия, Кыргызстан и Узбекистан, Ливан и Турция, Чили и Марокко, но и все три представителя Казахстана. Не справились с дистанцией наши Захар Кучин, Алексей Сысоев и Сергей Данов. Вторая же попытка была предоставлена только закончившим первую трассу. В лидеры же вышли самые что ни на есть альпийские горнолыжники – Ричард Лейтгеб и Бернард Виндерич (оба – Австрия).

Техника австрийцев поразила своей отточенностью, четкостью взаимодействия рук и ног слаломистов. Вчерашний день для Зальцбург­ского университета стал триумфальным: все три призера Всемирной универсиа­ды – его студенты! Чемпионом стал Ричард Лейтгеб, серебряным призером – Бернард Виндерич, бронзовым – Тобиас Коглер.

Вчера завершили спор за награды и представители фристайла. Напомним: ранее в этом виде спорта «золото», «серебро» и «бронзу» нашей команде принесли акробаты, четыре золотые и две бронзо­вые медали – могулисты, а завершали программу поклонники ски-кросса (лыжного кросса) – еще одной олимпийской разновидности фристайла.

Нашу страну представляли пятеро участников: Данил Бабакин, Олжас Кайрат, Мади Алдабергенов, Алон Мулаев и Айжан Сапиянова. Из 1/;8 финала в четвертьфинал квалифицировался только Мулаев, остальные остались за бортом после первого же заезда. Мулаев занял третье место в четвертьфинальном квартете и тоже сошел с дистанции. А чемпионами Студенческих игр стали Иржи Чех (Чехия) и Анна Антонова (Россия).