​Страсти на финишной прямой...

Этот небольшой обзор спортивных событий мы в основном посвящаем представителям тех дисциплин, которым выпала судьба предстать перед многочисленными зрителями в заключительные дни Студенческих игр. Но начнем с «долгоиграющего» хоккея с шайбой, ведь, например, женщины вышли на лед еще 28 января, за день до церемонии торжественного открытия комплексных соревнований. Очень тогда порадовали наших болельщиков казахстанки, разгромившие студенток из Великобритании со счетом 11:0.
А следующей победы от подопечных главного тренера сборной Казахстана Александра Мальцева нам пришлось ждать на протяжении почти всей Универсиады. Хоккеистки нашей республики поочередно уступили соперницам из Китая (1:4), Канады (0:11) и Японии (0:4) и только в заключительный день своих соревнований, 6 февраля, еще раз порадовали полные трибуны Дворца спорта им. Балуана Шолака. И вновь их «жертвой» стала сборная Великобритании, на этот раз уступившая хозяйкам льда со счетом 0:6.
В финальном матче хоккеистки России нанесли поражение канадкам – 4:1 и стали чемпионками Универсиады. Сборная Канады довольствовалась серебряными медалями, а на «бронзу» в Алматы наиграли спортсменки США. Четвертое и пятое места заняли соответственно команды Китая и Японии, шестое – Казахстана, седьмое – Великобритании. Наши хоккеистки повторили свой результат двухлетней давности: на 27-й Всемирной зимней Универсиаде в Испании они заняли шестое место. Лучшими бомбардирами студенческой сборной РК в Алматы стали Булбул Картенбаева, забросившая 4 шайбы, и Малика Алдабергенова (3).
А еще очень долго выявляли чемпионов и призеров мастера керлинга. На запасном ледовом поле «Алматы Арены» встречались десять мужских и столько же женских команд. Мы можем поздравить обе казахстанские сборные: им наконец-то удалось провести полноценный турнир на прекрасном ледовом поле, подготовленном одним из лучших специалистов в мире, сыграть по девять матчей с очень сильными командами, у которых таким молодым коллективам, как студенческие сборные РК, есть чему поучиться. Побед нашим шокированным от увиденного спортсменам, представляющим несколько областей страны, вообще одержать не удалось, если не считать одну, самую главную – они стали командой!
«Золото» Универсиады завоевали женская команда Канады и мужская – Великобритании.
В горных лыжах даже при наличии великолепной базы Шымбулак у нас всегда была нехватка мастеров высокого международного уровня. Универсиада подтвердила: в этом прекрасном виде спорта работы и сейчас еще непочатый край. В предпоследний день среди 86 участников состязаний в мужском слаломе из 31 страны трое представляли нашу республику.
Трасса оказалась очень сложной для участников. В первой попытке лишь 47 спортсменов домчались до финиша, остальные сошли с дистанции. Причем в числе неудачников были не только слаломисты из таких нечасто представленных в серьезных горнолыжных состязаниях стран, как Таджикистан и Грузия, Кыргызстан и Узбекистан, Ливан и Турция, Чили и Марокко, но и все три представителя Казахстана. Не справились с дистанцией наши Захар Кучин, Алексей Сысоев и Сергей Данов. Вторая же попытка была предоставлена только закончившим первую трассу. В лидеры же вышли самые что ни на есть альпийские горнолыжники – Ричард Лейтгеб и Бернард Виндерич (оба – Австрия).
Техника австрийцев поразила своей отточенностью, четкостью взаимодействия рук и ног слаломистов. Вчерашний день для Зальцбургского университета стал триумфальным: все три призера Всемирной универсиады – его студенты! Чемпионом стал Ричард Лейтгеб, серебряным призером – Бернард Виндерич, бронзовым – Тобиас Коглер.
Вчера завершили спор за награды и представители фристайла. Напомним: ранее в этом виде спорта «золото», «серебро» и «бронзу» нашей команде принесли акробаты, четыре золотые и две бронзовые медали – могулисты, а завершали программу поклонники ски-кросса (лыжного кросса) – еще одной олимпийской разновидности фристайла.
Нашу страну представляли пятеро участников: Данил Бабакин, Олжас Кайрат, Мади Алдабергенов, Алон Мулаев и Айжан Сапиянова. Из 1/;8 финала в четвертьфинал квалифицировался только Мулаев, остальные остались за бортом после первого же заезда. Мулаев занял третье место в четвертьфинальном квартете и тоже сошел с дистанции. А чемпионами Студенческих игр стали Иржи Чех (Чехия) и Анна Антонова (Россия).