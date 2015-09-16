Страсти по арбузу Свежий выпуск 423 Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы

Это яркое и вкусное осеннее событие, приуроченное к празднованию Дня города, подготовили для горожан и гостей мегаполиса управление культуры и акимат Алматы. Задолго до начала действа в парк 28 гвардейцев-панфиловцев потекли ручейки любознательных взрослых и детворы. Погода не подкачала. На солнечной импровизированной сцене готовились к выступ­лению молодые музыкальные этноколлективы. Вместе с белыми голубями новобрачных, прогуливающихся по парку, в небо взлетали разноцветные шары с изображением арбузной дольки. Под раскинувшимися шатрами отдыхали от жары груды пузатых полосатиков: их продавали всем желающим по вполне доступной цене. Домашняя выпечка пестрела на лоточках красно-зелеными кексами, булочками и печеньем в форме маленьких арбузят. Их с удовольствием поедали, запивая ароматным чаем или кофе.

– Фестиваль получился настолько интерес­ным, что мы и не ожидали, – признался директор Музея казахских народных музыкальных инструментов и организатор площадки «Арбузного фестиваля» Ришат Хамитов, – месяц назад мы бросили в соцсетях первый клич, тут же получили массу откликов от людей. Одни хотели поучаствовать, другие прийти на отдых с семьей. Вы сами видите, площадь полна, резонанс получился мощный. Ожидаем, что наше мероприятие посетит около 10 тыс. человек.

В этот день дети, подростки и мамы из разных уголков Казахстана получили еще и необходимые навыки по шитью и аппликации. А ближе к вечеру гости фестиваля увидели красочный йоговский флэшмоб и концерт с участием артис­тов казахстанской эстрады. Арбузный фестиваль удался на славу.



