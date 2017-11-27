​Страсти под сеткой

Обладателем Суперкубка Казах­стана по волейболу среди мужских команд стал нынешний владелец Кубка РК – клуб «Атырау». На своей площадке в тяжелейшей борьбе он взял верх над чемпионами страны – волейболистами «Алтая» – 3:1 (25:23, 16:25, 28:26, 25:23).

Почетный трофей был разыгран в Атырау накануне старта там же 1-го общего тура чемпионата страны по волейболу среди мужских команд Национальной лиги. А в этих соревнованиях дела у хозяев площадки складываются скверно: «Атырау» потерпел три поражения подряд, причем даже не от лидеров турнирной таблицы. Зато в полном порядке выглядит чемпион: «Алтай» выиграл у петропавловского Есиля» (3:0), «Мангистау» (3:0) и хромтауского «ТНК Казхрома» – 3:1 (19:25, 25:20, 25:21, 32:30). Вчера устькаменогорцы вновь встречались с недавними соперниками в матче за Суперкубок – волейболис­тами из Атырау, а в тройку лидеров чемпионата перед заключительным днем общего тура входили «Алтай» (17 очков), «Павлодар» (15) и «ТНК Казхром» (12).