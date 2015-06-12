Страсти вокруг ринга Свежий выпуск 398 Юрий ЛИФИНЦЕВ

Ну тогда давайте по алфавиту. Начнем с «Астана Арланс». Тем более что на днях в столице Казахстана был подписан окончательный договор на проведение в Астане финального матча пятого сезона Всемирной серии бокса. Этот документ скрепили автографами руководитель WSB Карим Боузиди и генеральный директор клуба «Астана Арланс» Серик Сапиев. На церемонии Карим Боузиди подчеркнул, что Казахстан является одной из самых успешных в боксе стран, а клуб «Астана Арланс» с заметными достижениями участвует в проекте WSB все пять лет его существования. «В нынешнем сезоне, – сказал гость, – в финал вышли два действительно сильнейших клуба серии».

Ну это-то понятно. Казахстанская команда в четырех предыдущих сезонах четырежды становилась призером этого турнира – золотым, сереб­ряным и дважды бронзовым. Пока это рекорд стабильности в WSB. ­Команда Cuba Domadores в дебютном для себя турнире (2013–2014 годы) сразу же завоевала титул победителя, а во второй попытке вновь вышла в финал. Большинство кубинских боксеров в незакончившемся пока турнире уже выполнили свою программу-минимум – получили путевки на летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. В «Астана Арланс» таких счастливчиков двое – казахстанец Василий Левит и хорват Филипп Хргович.

К слову, Хргович уже высказал свое сожаление по поводу того, что не сможет помочь казахстанской ­команде в финальном матче против кубинцев. После окончания регулярного чемпионата WSB Филипп сосредоточился на подготовке к чемпионату Европы, выступить за национальную сборную своей страны для него, как и для любого спортсмена, важнее, чем за клубную команду. И это понятно. Как ясно и то, что заменивший его в весовой категории свыше 91 кг бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне и чемпионата мира в ­Алматы казахстанец Иван Дычко даже покруче Хрговича.

Напомним, что финальный матч Astana Arlans – Cuba Domadores состоится 20 и 21 июня в столице Казахстана. Ранее чемпионами Всемирной серии бокса становились Paris United (Франция, 2011 год), Dolce & Gabbana (Италия, 2012), Astana Arlans (Казахстан, 2013) и Cuba Domadores (Куба, 2014). На втором месте после казахстанской команды по количеству выигранных в WSB титулов стоит Azerbaijan Baku Fires, трижды входившая в квартет сильнейших, но так ни разу и не победившая в серии.

...Что у нас там с алфавитом? Ах да, еще один проект АИБА – Pro Boxing. Там стартовал второй сезон олимпийского отбора, и начался он победами казахстанских участников. В Китае Биржан Жакыпов выиграл у бразильца Валерио Лоуренси, Антон Пинчук не оставил шансов на успех алжирцу Чоуаиба Боулодинатсу, а 10 июня в Мексике Ильяс Сулейменов встретится с узбеком Ясуром Латиповым.

Боксерский мир все еще под впечатлением от победы Геннадия Головкина над Вилли Монро-младшим. И в неведении – с кем теперь и за что будет биться казахстанский мас­тер ринга. Желающих с ним сразиться хоть отбавляй. Вон уже и Вилли Монро-младший, едва «оклемавшись» после нокаута, хотел бы сразиться с GGG в матче-реванше. И 42-летний Оскар Де Ла Хойя, не исключающий своего возвращения в профессиональный бокс, поговаривает о том, что не прочь напомнить, кто он такой именно в поединке с Головкиным. Да что там говорить, Сауль Альварес, выступающий в другой весовой категории, и тот размышляет о возможности встречи с казахстанцем.

А Головкин и его тренерский штаб смотрят только в одну сторону: Геннадию приглянулся последний из незавоеванных пока титулов – чемпиона WBC. А этим поясом владеет Мигель Котто. Только договориться об обязательном матче промоутеры никак не могут...

На днях громко напомнил о себе еще один казахстанский боксер-профессионал – Роман Жайлауов. В ЮАР он с блеском провел первый раунд поединка против хозяина ринга Ляунда Джако. Мог бы в том же духе и продолжить бой, но не довелось: соперник был повергнут в глубокий нокаут, даже на объявление победителя привстать не смог. Это была 15-я победа продолжателя славных боксерских семейных традиций Жайлауовых.

В эти дни Женская национальная команда Казахстана по боксу находится на учебно-тренировочных сборах в Подмосковье. Как сообщили нам в пресс-службе Федерации бокса Казахстана, в городе Красноармейске 17 наших спортсменок тренируются вместе с россиянками, которые усиленно готовятся к скоро стартующим в Баку I Европейским играм. Казахстанские же спортсменки ведут подготовку к чемпионату Азии во Вьетнаме. В общем, полезное для обеих сторон времяпровождение. Пока в «рационе» занятий – встречи «стенка на стенку», с 10 июня начнутся спарринг-бои. В свободное время девчата из Казахстана с удовольствием выезжают на экскурсии в Москву. В составе участниц УТС – чемпионка мира Назым Кызайбай, серебряная медалистка чемпионата мира Ляззат Кунгейбаева, чемпионки Азии Жайна Шекербекова, Дарига Шакимова и многие другие ведущие спортсменки сборной РК.

А в Ташкенте сейчас в разгаре чемпионат Азии среди юниоров. Нашу страну в 12 весовых категориях представляют ребята из Алматинской, Южно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской областей и Алматы. Перед отъездом в столицу Узбекистана старший тренер юниорской сборной РК Кайрат Сатжанов поделился с читателями сайта Казахстанской федерации бокса своими надеждами и планами команды на этот турнир:

– Наша задача – занять первое общекомандное место. В Ташкенте, конечно, будет сложно. Основные наши соперники – хозяева ринга. Готовились мы к чемпионату Азии в Шымкенте, в непосредственной близости от места проведения турнира. Старались больше уделить внимания двигательной активности: парни должны одинаково успешно противостоять соперникам и на дальней дистанции, и на средней. Это наше преимущество – казахские боксеры ведут бои иначе, чем, допустим, узбекские, мы активнее двигаемся на ринге.

Ну что ж, посмотрим, чем закончится турнир в ташкентском спорткомплексе «Узбекистан». Финальные поединки там пройдут 14 июня.

...И наконец, невозможно не отметить череду радостных индивидуальных событий в жизни казахстанских боксеров. В конце мая пришло сообщение о том, что бронзовый призер Олимпийских игр и серебряный медалист чемпионата мира Марина Вольнова стала мамой. С мальчиком-первенцем ее поздравила Казахстанская федерация бокса.

А потом настал июнь свадеб. Прямо как после летних Игр в Лондоне у штангисток, когда одна за другой вышли замуж олимпийские чемпион­ки Майя Манеза, Светлана Подобедова и Зульфия Чиншанло. А тут пошла свадебная боксерская серия. Четырехкратная чемпионка Казахстана и призер чемпионата Азии Фируза Шарипова в Таразе сочеталась законным браком с чемпионом Казахстана среди юниоров (естественно, по боксу!) Денисом Рыбаком. Багдат Алимбеков, принесший в 2013 году команде «Астана Арланс» победное очко в финальном матче WSB против украинских атаманов, обменялся обручальными колечками с Актолкын Кенесбековой из молодежной сборной Казахстана (конечно же, по боксу!).

Мы и здесь присоединяемся к федерации бокса, пожелавшей новым семейным парам огромного счастья.