Стратег мира и согласия

Справедливости ради надо сказать – его звезда на политическом небосклоне бывшего СССР появилась не вдруг. Еще задолго до 91-го года она сверкала ярче многих других весьма известных фигур, посему его появление на авансцене современной истории было логичным. В то трудное время – в начале 90-х, именно с Нурсултаном Назарбаевым связывали свое будущее многие, особенно молодая часть населения и политиков. Он выделялся от многих прежде всего умением видеть то, чего иные руководители и претендовавшие на власть не замечают. Его выступления всегда отличаются высокой компетентностью, широкой эрудированностью, содержательной, живой аналитикой. Он знает и хорошо помнит людей. Требователен к себе и окружающим. Верит. Доверяет соратникам и подчиненным. Доброжелателен. Внимателен к людям, к их мнению. Безупречно организован и решителен. Обладает особой памятью и харизмой.

В истории политической власти немало парадоксов и неожиданностей. Неизвестно, по какому пути пошли бы мы, окажись у руля молодой страны кто-либо другой. Слава богу, нам удалось избежать экспериментов. С высоты сегодняшнего дня мы можем говорить о Нурсултане Назарбаеве как о выдающемся государственном, политическом Лидере, чье имя получило широкое и авторитетное признание международного сообщества. Лидеру нации удалось шаг за шагом, год за годом осуществить реальные реформы в социально-экономической сфере, политической системе, духовной жизни страны. Казахстан за годы государственной независимости смог преодолеть трудные перевалы, достичь грандиозных преобразований и развития. Широкомасштабные реформы Первого Президента Республики Казахстан коренным образом изменили нашу социально-экономическую систему, государственное устройство, мировоззрение людей и общество в целом. Все годы Президент непрерывно демонстрирует свой принцип: «Идея – воплощение, идея – созидание». Идеи Главы государства вдохновляют и мобилизуют. Они объединяют весь многонациональный народ Казахстана. Обо всем этом свидетельствуют ежегодные Послания Президента народу Казахстана, Стратегия развития Казахстана до 2030 года, Стратегия развития до 2050 года, Пять институциональных реформ, «100 конкретных шагов».

Каждое Послание Президента РК – событие года. Новый подъем вызвало Послание, провозглашенное 30 ноября 2015 года, не только потому, что Президент подтвердил стратегический курс развития, но и потому, что он выразил уверенную позицию Казахстана в это сложное, противоречивое, конфликтное время. Новые инициативы Елбасы во имя Созидания вселяют уверенность людям, находят надежную народную поддержку.

Благодаря сильному духу, реальной динамике действий, сплоченности вокруг идеи Главы государства казахстанцам не раз удавалось преодолевать кризисы и трудности.

Президент призывает обратиться к нашим фундаментальным ценностям – к единству, сплоченности, сохранению стабильности и согласия в обществе. На первый план выдвигается личность, человек, его роль в обществе, участие в государственных делах, ответственность и отчетность власти перед населением. Придается огромное значение роли духовной сферы, истории, культуры народа, предпринимательства. Все это проводится во имя процветания нашего Отечества, во имя реализации программ на пути национальной идеи «Мәңгілік Ел».

…Однажды на встрече со студентами Казахского государственного университета им. Аль-Фараби в Алматы, окинув взглядом аудиторию и заметив, что в зале в основном сидели юноши и девушки, возраст которых уступал возрасту нашей государственной независимости, про себя подумал: «Это уже совершенно новое поколение. Они практически ничего не знают о периоде, предшествовавшем нашей новой государственности, с детства живут в современной реальности… Насколько им будет интересна беседа о трудном становлении молодого государства в эпоху бурного развития новых технологий, проникающих во все сферы нашей повседневной жизни?..»

Но не тут-то было. Как только я закончил свой получасовой рассказ о значении Послания Президента РК, о новых задачах, стоящих перед страной, народом, устами юного поколения посыпались вопросы, затрагивающие от глубоких корней национальной государственности до стратегических перспектив.

Наша открытая, свободная встреча вместо запланированного одного часа продлилась до двух с половиной часов. Никто из зала не уходил… Я был удовлетворен пытливой заинтересованностью студенческой молодежи о нашей истории, о нравственных ценностях, о сегодняшних проблемах общества, о судьбе страны, о будущем. Мы искренне делились нашими взглядами. Именно такая атмосфера, взаимно обогащая наш духовный мир, закрепляла чувство ответственности за нашу страну, за будущее нашего народа.

Как и следовало ожидать, много было вопросов о общенациональной патриотической идее «Мәңгілік Ел», провозглашенной Главой государства, об истории казахской государственности, особенно о 550-летии Казахского ханства, о президентской форме правления, о судебной системе, о борьбе с коррупцией, международным терроризмом и т. д.

Общаясь с молодежью, часто прихожу к выводу, что при всей насыщенности современного информационного потока очень важно разумно систематизировать этот вал, помочь молодому поколению в познании подлинной истории нашего прошлого, настоящего и, конечно же, поддержать их стремление к реальному будущему. От их знания, разборчивости, воли и умения зависит и завтрашний день нашей страны.

В этом важном деле мы можем опереться на новые уникальные достижения строительства современной государственности во главе с Первым Президентом РК, Лидером нации Нурсултаном Назарбаевым.

В докладе на торжественном собрании, посвященном 550-летию Казахского ханства, Глава государства, обобщив значительные события и этапы истории нашего государства с древнейших времен, проделал глубокий и всесторонний анализ управления государством, придав особое значение системе ханства, так как именно она на тот период оказалась наиболее удачной формой правления для объединения народа Великой степи. Самой важной задачей государства того времени, безусловно, были его безопасность, надежная защита границ. «Жизнь большинства ханов прошла в оборонительных походах, – подчеркивает Нурсултан Абишевич,­ – защищая рубежи Отечества». Ханство привнесло новые реформы для утверждения степной демократии, установления торгово-экономических взаимоотношений как внутри страны, так и за ее пределами.

Но в потоке истории наступили времена внутреннего разлада, потери единства, чем не преминули воспользоваться более рацио­нальные, сплоченные и сильные внешние силы. Обо всем этом Президент говорит как об историческом опыте, жизнеспособности нашей государственности, как напоминание и наследство сегодняшнему и будущим поколениям нашего единого народа, чтобы каждый из нас знал об этом и как зеницу ока мог беречь нашу государственную независимость.

Каждый казахстанец должен осознавать, что для нас святая святых – наша государственная независимость. Все какие-либо наши блага, удачи и успехи происходят благодаря нашей государственной независимости. За 24 года нашей самостоятельной государственности Казахстан, успешно проводя назарбаевские широкомасштабные экономические и социальные реформы, изменившись коренным образом, стал экономически сильным, социально гарантированным, конкурентоспособным, динамично развивающимся государством, имеющим свое достойное место в мировом сообществе. Суть реформ внутри страны заключалась в преобразовании всей экономики на основе новых технологий, системы собственности, экономических взаимоотношений, конечный результат которого был нацелен на повышение уровня и качества жизни населения и их конкурентоспособности. Важно было создавать новые производства, новые рабочие места. Казахстан стал не просто узнаваемой страной на международной арене, а государством, играющим заметную, ключевую роль в Центрально-Азиатском регионе и Содружестве Независимых Государств. Со словом и голосом Казахстана стали считаться, благодаря их созидательности и рациональности, компетентности, профессионализму и прозорливости выдвигаемых инициатив и предложений.

За годы нашей современной государственности, буквально с первого дня его новейшей истории, Нурсултан Назарбаев смело выдвигал интересные непростые и необычные предложения, направленные на укрепление экономики страны, активизацию и заинтересованность населения, на проведение реформ и налаживание производства. Одновременно продуманно выступал с нестандартными дальновидными стратегическими инициативами в пространстве международных отношений.

Жизнь, время доказали стратегическую дальновидность Президента Казахстана в принятии им мужественного решения о закрытии Семипалатинского ядерного полигона еще до развала Советского Союза.

В 1992 году, в первый год нашей современной государственности, официально став членом Организации Объединенных Наций, Первый Президент молодого государства Нурсултан Назарбаев, впервые выступая в роли Главы Государства на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, презентуя Казахстан вниманию мирового сообщества, предлагает ряд важных инициатив, имеющих качественное значение для сохранения мира на земле, запрещения ядерного вооружения, устранения угроз мирному сотрудничеству между народами. Он также подчеркивает необходимость борьбы с бедностью, возрождения взаимного доверия ради новых достижений в общечеловеческой цивилизации.

Именно тогда наш Президент озвучил свою знаменитую идею о созыве Совещания по мерам взаимодействия и доверия в Азии, которой в тот момент придавал какое-либо значение, а то и вовсе не представляли, что это за проект, какова его цель. Но автор идеи Президент Казахстана абсолютно был уверен в себе, он четко представлял ее цели и задачи, актуальность и перспективу. После своего исторического выступления с трибуны высшего собрания международного сообщества он разрабатывает и разворачивает целенаправленную работу с участием вновь созданного Министерства иностранных дел, всего дипломатического корпуса молодого государства. Во второй половине 90-х мне тоже посчастливилось принимать самое непосредственное участие в продвижении этой неординарной инициативы Главы нашего государства в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла в Китае, по совместительству в Монголии, КНДР и Вьетнаме. Это были непростые переговоры. Не секрет, что на начальном этапе некоторые государства к самой идее относились весьма скептически, а некоторые – если не воспринимали, то тактично отмалчивались.

Но у казахстанских дипломатов были обоснованные, сильные назарбаевские аргументы в пользу проведения такого Совещания, а впоследствии создания и закрепления постоянно действующего института. На практике любые дипломатические переговоры не сразу достигают цели. Часто партнеры внимательно выслушивают друг друга. Позже прозвучавшие предложения внимательно изучаются в соответствующих инстанциях и т. д.

Довольно продуктивные результаты дали переговоры министров иностранных дел Казахстана и Китая Касым-Жомарта Токаева и Цянь Цичэня.

Казахстанские дипломаты в Китае проводили немало встреч с подробным разъяснением целей и задач идеи нашего Президента, пресс-конференции с представителями СМИ, а также выступали со специальными лекциями в отдельных научно-исследовательских стратегических институтах, благодаря которым удалось создать неофициальный позитивный фон вокруг нашей переговорной тематики.

По сей день с благодарностью вспоминаю наши дружественные переговоры с моими китайскими коллегами – с первым заместителем министра иностранных дел КНР, который работал первым послом КНР в Казахстане Чжан Дэгуаном, директором департамента МИД КНР по Центральный Азии, позже также работавшим послом в Казахстане – Ли Хуэй – ныне послом в России и другими. У нас были не только официальные, протокольные встречи, пожалуй, мы друг друга значительно лучше понимали при возможностях неформальных встреч.

Инициатива Президента РК стала предметом внимания высшего руководства КНР во главе с Председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК, председателем ЦВС Цзянь Цземинем и получила полную поддержку Китая.

Позже такую же поддержку выразили Россия, Индия и еще 17 стран Азии.

Главы 22 государств Азиатского региона в 2002 году, встретившись в Алматы по предложению Нурсултана Назарбаева, учредили новый институт под названием Совещание по мерам взаимодействия и доверия в Азии (СВМДА), что было организовано впервые в международных отношениях стран Азии. Он открыл новые возможности к мирному сотрудничеству между странами континента, признан международным сообществам.

Наш Президент также стал инициатором образования другого международного объединения – Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Уместно напомнить читателям краткую предысторию ШОС. После приобретения государственной независимости для каждого молодого государства, которое ранее было в составе СССР, имело огромное значение определение границы как символа суверенитета, государственности. В этом смысле у Казахстана, занимавшего огромную территорию, были свои особенности, своя история, свои взаимоотношения с соседним Китаем.

Нурсултан Абишевич буквально с первого дня государственной независимости первостепенной задачей поставил определение государственной границы страны, обеспечение ее правового статуса с признанием соседних государств. Для этого нужны были официальные соглашения со всеми государствами, прилегающими к нашим рубежам. Безотлагательно начались переговоры с КНР. Уже в 1994 году было подписано первое основное соглашение о границе между РК и КНР, которое охватывало 90% всей протяженности границы между соседними странами. А она составляла 1,768 км. По остальным 10%, которые носили условное название «спорные участки», необходимо было провести дополнительные, специальные переговоры. Это были сложные, порой тяжелые переговоры, в которых участвовала большая группа дипломатов, пограничников, геодезистов, картографов и других специалистов. Но их сложность была облегчена политической волей и разумной позицией лидеров двух стран, которые были одержимы духом благородства ради благополучия соседних народов, ради их добрососедства и процветания. Они преодолели барьер неприятия прошлого, смогли смело пойти навстречу мирному, дружелюбному прогрессу будущего.

Благодаря договоренности Нурсултана Назарбаева с Цзянь Цземинем стороны смогли подписать первое дополнительное Соглашение о границе между РК и КНР в сентябре 1997 года, второе дополнительное соглашение – в июле 1998 года, и в ноябре 1999 года Коммюнике о полном урегулировании пограничных вопросов между Казахстаном и Китаем.

Это было для Казахстана выдающимся историческим событием, так как между нашими странами никогда ранее не существовало официального документа о границе. И это особая заслуга Президента Республики Казахстан. К слову, по этому поводу отдельные люди пытаются полемизировать, полагая, что «у нас во все времена были границы». Да, были. Но речь идет об официальном соглашении, документе, подписанном, признанном соседними государствами, международным сообществом, о закреплении правового статуса границы.

Нурсултан Абишевич параллельно вел большую работу по достижению военного доверия, сокращению вооружений и активизации торгово-экономического сотрудничества на границе, в котором вместе с Казахстаном участвовали Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Китай. Главы названных государств впервые вместе встретились в 1995 году в Шанхае и подписали Соглашение о мерах военного доверия на границе, в 1996 году в Москве – о сокращении вооружения на границе, а в 1997 году в Алматы – о торгово-экономическом сотрудничестве. На основе этих же договоренностей в 2001 году наш Президент внес предложение о создании постоянно действующей межрегиональной организации сотрудничества – ШОС и получил полную поддержку глав этих государств. Теперь ШОС также удостоилась признания международного сообщества, результаты ее деятельности очевидны, к ней проявляют интерес многие страны для вступления в качестве члена этой организации. Это уже говорит о многом.

Всем известны миротворческие усилия ­Нурсултана Абишевича в годы армяно-азербайджанского конфликта. Именно наш Президент неустанно, последовательно работает над закреплением взаимного доверия и сотрудничества в пространстве СНГ, Центрально-Азиатского региона.

Созидательные интеграционные идеи Нурсултана­ Абишевича об Евразийском экономическом союзе, которые, превратившись в реальность, закрепляют атмосферу взаимного доверия, ориентируют на созидательность.

Инициативы Лидера современного Казахстана жизненно важны и необходимы, потому находят поддержку и понимание народа. Примечательно, что они решают задачу взаимного благосостояния, позитивно способствуют духовному развитию, мирному созиданию, оказывают прямое воздействие общению людей, достижению взаимного уважения, соблюдению прав граждан, росту их общечеловеческой культуры, достижению ценностей подлинной цивилизации. Его идеи прагматичны. Именно на его долю выпала великая миссия представлять свой народ перед мировым сообществом. В нынешнем году исполнилась великая мечта казахстанского народа – с трибуны ООН на весь мир впервые прозвучал наш государственный – казахский язык. Это было торжеством равноправия нашего языка. Наш язык наравне с мировыми языками звучал с самой высокой и престижной трибуны мирового сообщества. Это событие вселило уверенность в перспективности и реальности общенациональной патриотической идеи Нурсултана Назарбаева «Мәңгілік Ел». Именно с этой мировой трибуны Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев выдвинул новые, стратегические инициативы и предложения во имя мира, стабильности и развития человечества нашей планеты.