Стратегическая история суверенной страны

Свежий выпуск
619
Меир ЕСКЕНДИРОВ, исполнительный директор Библиотеки Первого
Бесспорно, мы уверены в том, что использование новой понятийной категории «стратегическая история» вызовет у читателя неоднозначную реакцию. На первый взгляд, устоялось мнение об истории как о науке, которая описывает, интерпретирует прошлое. В то время как стратегическая история, основываясь на изучении прошлого, предлагает моделирование будущего. Очерченные в ней перспективы развития должны быть реалистичными, достижимыми в ближайшем будущем, привлекательными для общества. Стратегическая история позволяет взглянуть на мир под другим углом. Новое видение всегда бывает свежим и неожиданным.

Введение в научный оборот нового понятия построено на признании методологии Казахстанского пути ­Н. ­Назарбаева. В критические 90-е годы Глава государства заложил основы стратегической истории, сумев просчитать ход истории на много десятилетий вперед. Собственное видение стратегической истории Казах­стана Нурсултан ­Назарбаев неоднократно раскрывал перед широкой общественностью. 17 сентября 1990 года на страницах газеты «Правда», которая считалась одним из признанных печатных изданий того времени, было опубликовано его интервью «У нас есть свой путь...». В суровых условиях того времени, когда Казахстан еще являлся частью огромной империи, в статье уже были определены ориентиры развития страны в будущем.

Теоретические и практические положения стратегии «Казахстанского пути Н. Назарбаева» в дальнейшем были четко раскрыты в книге «Без правых и левых». В ней Президент особо выделяет собственный курс развития как единственно возможный путь развития страны. Методология стратегической истории ярко выражена в моделях будущего, определенных масштабными программами стратегий «Казахстан-2030», «Казахстан-2050», «Нұрлы жол».

Постулатом стратегической истории стало строительство новой государственности, принятие казахстанцами ценности Независимости.

Существование многовековой истории казахской государственности – неоспоримый факт, но только в годы независимости страна в полной мере обрела все классические атрибуты государственного образования. История независимости, казахстанский путь независимости неразрывно связаны со стратегической историей нашего Первого Президента – Елбасы.

Поняв, кто для сингапурцев Ли Куан Ю, для французов – де Голль, а для американцев – Рузвельт, можно понять роль Нурсултана Назарбаева в современной жизни казахстанцев. С ним народ прошел проверку на прочность, стоя у края пропасти. И именно поэтому его авторитет непререкаем и растет с каждым днем.

В Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» Глава государства обозначил вызовы современного глобального мира, которые необходимо учитывать, если страна планирует и дальше добиваться новых успехов в своем развитии. Ответом стали озвученная Президентом национальная идея «Мәңгілік Ел», программа экономического развития «Нұрлы жол». Для Казахстана «Мәңгілік Ел» – это ­реальность, сбывшаяся мечта предков. Если Казахстанский путь стал символом независимости, то «Мәңгілік Ел» должен стать единой целью народа. В контексте стратегической истории идея «Мәңгілік Ел» содержит огромный потенциал для грандиозных прорывов в будущее.

Мировой опыт показывает, что национальная идея имеет созидательный характер. Но для этого она должна стать привлекательной для подавляющего большинства населения страны. 15 декабря 2014 года Глава государства – идеолог независимости в Слове о Независимости вновь подчеркнул свое трепетное отношение к будущности страны.

Именно в таком аспекте следует рассматривать представленную Главой государства национальную идею «Мәңгілік Ел», которая выступает духовной силой, способной созидать новое, основываясь на существующих, бесценных достояниях Казахстана.

Стратегическая история изучает прошлое и прогнозирует будущее. «Открыть глаза и посмотреть на мир честными глазами. Найти свое место в этом мире» – эти слова о мироустройстве, сказанные нашим Президентом 24 года назад в Южной Корее, актуальны и в современный исторический период, служат еще одним доказательством фундаментальности идей «Стратегической истории Н. Назарбаева», идеологические основы которой должны быть интегрированы в научно-образовательное пространство Казахстана.

Популярное

Все
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Границы Мангистауской области будут изменены
Двое детей из Казахстана погибли в результате схода селевых потоков в Кыргызстане
Полиция Астаны перешла на усиленный  вариант несения службы
Ученые выяснили, что стало переломным моментом в таянии антарктических льдов
Генсек ООН посетит Казахстан
Скляр проверил подготовку к отопительному сезону Павлодарской области
Около 100 мероприятий проведут в честь Дня столицы в Астане
Казахстан завоюет на Олимпиаде в Париже два «золота» – прогноз
В Иране пройдет второй тур президентских выборов
Лидер Китая совершит государственный визит в Казахстан
В Maqsut Narikbayev University состоялась торжественная церемония выпуска студентов
Уникальные операции детям с эпилепсией проводят актюбинские нейрохирурги
Более 300 новых автобусов выйдут на линию до конца года в Астане
Совет ЕС запретил импорт из Белоруссии золота, алмазов и полезных ископаемых
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Гранты до 7 млн тенге учредили для малых СМИ и блогеров в РК
МИД Казахстана держит на особом контроле ситуацию, связанную с гибелью детей в Кыргызстане
Байден не отказывается от участия в выборах президента США после провальных дебатов
Китай и Казахстан: общее стремление к новым горизонтам
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

Путешествуйте внутри страны!
Медицинская наука расширяет возможности
Профилактика и знания уберегут от наказания
Игры кочевников на саммите Шанхайской организации сотруднич…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]