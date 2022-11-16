Экономика
Стратегическая роль Центральной Азии в мировой экономике и политике будет возрастать, но для этого странам региона необходимо преодолеть ряд общих проблем.
Своим видением перспектив региона в аналитическом обзоре поделились эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) – международного института, созданного для интенсификации интеграционных процессов на евразийском пространстве.
В преамбуле к исследованию авторы отмечают, что в мире пока не полностью осознаны экономическая роль и перспективы Центральной Азии. А ведь государства региона достигли существенного прогресса в своем развитии в последние 20 лет и имеют серьезные перспективы роста.