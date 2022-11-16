Стратегическая роль Центральной Азии в мировой экономике и политике будет возрастать, но для этого странам региона необходимо преодолеть ряд общих проблем.

Своим видением перспектив региона в аналитическом обзоре поделились эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) – международного института, созданного для интенсификации интеграционных процессов на евразийском пространстве.

В преамбуле к исследованию авторы отмечают, что в мире пока не полностью осознаны экономическая роль и перспективы Центральной Азии. А ведь государства региона достигли существенного прогресса в своем развитии в последние 20 лет и имеют серьезные перспективы роста.

Однако в силу инерции политического мышления регион пока не воспринимается международным сообществом как значимый игрок на экономической карте мира. Целью доклада как раз и стало формирование нового взгляда на Центральную Азию.

В центре континента

Пять государств Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбе­кистан – занимают территорию размером более 4 млн квад­ратных километров в самом серд­це Евразийского континента. При этом, несмотря на то что ни одна из центральноазиатских стран не имеет выхода к океану, геостратегическое положение региона на перекрестке торговых путей между Азией, Ближним Востоком и Европой имеет и свои преимущества.

Великий шелковый путь (ВШП) соединял все пять великих экономических центров Большой Евразии – Китай, Индию, Персию, Ближний Восток и Европу, современные транспортные маршруты не только играют транзитную роль, но и позволяют развиваться промышленности, сектору услуг и торговле во всех государствах региона.

Большой потенциал

Центральная Азия – регион с высоким потенциалом развития, имеющий совокупный ВВП в сумме около 347 млрд долларов и 77 млн человек населения. За пос­ледние два десятилетия общий ВВП государств ЦА увеличился в четыре раза в реальном выражении. Численность населения с 2000 года выросла в 1,4 раза, в последнее время ежегодно прибавляясь на 2%.

Согласно оценкам ООН, в перс­пективе до 2040 года ежегодный демографический прирост в регионе в среднем составит 1,1%. На 20-летнем горизонте демо­графическая ситуация благоволит Центральной Азии – существующее распределение возрастных категорий означает увеличение численности трудовых ресурсов в будущем.

Регион богат природными ресурсами и обладает нереализованным потенциалом по многим направлениям. При этом среди всех макрорегионов Евразии Цент­ральная Азия в наибольшей степени изолирована от основных центров мировой экономической активности – Северной Америки, Западной Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии.

Отсутствие выхода к морю существенно увеличивает для стран региона стоимость доступа к мировым рынкам. Транспорт­ная и энергетическая инфраструктура, унаследованная цент­ральноазиатскими странами от советского прошлого, делает их во многом зависящими друг от друга, что говорит о необходимости развития регионального сотрудничества, в частности, в сферах энергетики и водопользования.

В начале 2000-х страны Цент­ральной Азии экономически росли быстрее развивающихся стран и государств с формирующимися рынками, однако после 2010-го эти темпы замедлились. За пос­ледние десять лет – с 2012-го по 2021 год среднегодовой рост ВВП ЦА оценивается приблизительно в 3,6%, в то время как в первом десятилетии XXI века данный показатель превышал 9%.

Основная задача экономической политики стран Центральной Азии состоит в том, чтобы перейти от стратегии роста, основанной на экспорте сырьевых товаров и трудовых ресурсов, к структурному реформированию экономики с целью устойчивого развития.

Казахстан как «экономический локомотив»

Номинальный объем ВВП Казахстана в 2021 году составил 197,1 млрд долларов и в 1,3 раза превысил совокупный объем четырех других стран региона вмес­те взятых. ВВП нашей страны на душу населения по паритету покупательской способности (ППС) по итогам 2021-го превысил показатели других стран Центральной Азии в два – семь раз.

Республика обладает значительными запасами природных ископаемых, прежде всего, углеводородного сырья и металлов.

Страна находится на 12-м мес­те в мире по размерам доказанных запасов нефти и на 16-м – по запасам природного газа, является одним из крупнейших производителей угля, железной руды, бокситов, кадмия, меди, цинка, галлия, хрома и занимает первое место по добыче урана (41% от мирового производства по итогам 2020 года). Входит в десятку крупнейших экспортеров пшеницы.

Географически Казахстан расположен в центре Евразии и являет­ся самой крупной страной в мире, которая не имеет выхода к мировому океану. Страна находится на удаленном расстоянии от основных центров экономической активности на Евразийском континенте, в том числе в России и Китае, с которыми имеет общие границы. Как результат, международная торговля республики сопряжена с относительно высокими транс­портными издержками.

При этом через территорию Казахстана проходят маршруты, соединяющие Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион, – как действующие, так и планируемые в рамках продвигаемой Китаем инициативы «Один пояс, один путь».

Таким образом, географическое положение Казахстана, с одной стороны, создает препятствия для экономического роста и расширения торговли, с другой – обеспечивает ряд потенциальных преимуществ.

Ключевыми секторами экономики Казахстана являются услуги, горнодобывающая и обрабатываю­щая промышленность. Эти отрасли в 2021 году сформировали 54%, 14% и 14% ВВП, соответственно.

Основу промышленности формируют добыча нефти (35% от общего объема промышленного выпуска) и металлургическое производство (20,7%). Доля обрабатывающей промышленности растет с 2019 года, в том числе за счет расширения производства металлов и выпуска машиностроительной продукции.

Дополнительную поддержку индустриальному развитию оказывает реализация госпрограмм, направленных на диверсификацию экономики («Экономика простых вещей», «Дорожная карта бизнеса»).

Рост экономики Казахстана за 2010–2021 годы в среднем составляет 3,9% ежегодно. В значительной мере рост ВВП в рассматриваемый период обеспечивался развитием сферы услуг, вклад которой равнялся 2,3 процентного пункта (п.п.). Промышленность обеспечивала 0,86 п.п. экономического рос­та, строительство – 0,33 п.п., сельское хозяйство – 0,08 п.п. С 2014-го развитие экономики начало замедляться на фоне снижения мировых цен на нефть и металлы. Однако меры государственной поддержки смягчили негативные последствия внешних шоков.

В частности, программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер» оказали поддержку экономике в 2014–2015 годах на фоне снижения мировых цен на нефть. В 2020-м для минимизации негативного влияния пандемии COVID-19 власти задействовали антикризисный пакет мер, оцениваемый в размере 8,7% ВВП. Противостоять череде внешних потрясений властям Казахстана позволяют накопленные запасы прочности, которые государство создало в результате эффективного распределения нефтяных доходов.

Нефтегазовая отрасль и металлургия обеспечивают более половины всего промышленного производства. Экспортная выручка в среднем за период 2001–2021 годов на 81% обеспечивалась поставками за рубеж нефти и металлов.

Как следствие, в периоды снижения мировых цен на сырьевые товары экономика Казахстана оказывается под давлением внешних шоков, так как уровень ее диверсификации пока еще недостаточен для обеспечения устойчивой динамики роста. При этом государственная политика направлена на переход к диверсифицированному устойчивому росту.

Так, ключевой документ – Стратегия «Казахстан-2050» – нацелен на то, чтобы республика вошла в тридцатку самых развитых стран мира. Перестройка экономики становится очевидной: доля горнодобывающей промышленности в структуре ВВП снизилась с 19% в 2010 году до 14% в

2021-м, а доля обрабатывающей промышленности, соответственно, выросла с 11% до 14%.

Региональный

аспект

Как отмечают аналитики ЕАБР, несмотря на существенный прогресс в социально-экономическом развитии, достигнутый в Цент­ральной Азии с начала XXI века, существует целый ряд факторов, сдерживающих экономическое развитие и рост реальных доходов населения.

Одним из них является недос­таточный уровень регионального сотрудничества. По оценке авторов обзора, это следствие сырьевой направленности экономик региона. Ориентированное на зарубежные рынки производство сырьевых товаров объясняет слабую интенсивность сотрудничества соседей между собой. Предпосылками для углубления регионального взаимодействия могут стать диверсификация производства, повышение степени передела продукции, расширение географии экспорта, создание высокопроизводительных рабочих мест, развитие частного сектора.

Страны региона значительно различаются по уровню жизни, темпам экономического роста, качеству социальных услуг и инфра­структуры, эффективнос­ти государственного управления. Казахстан по-прежнему остается лидером в этом отношении, укреп­ляя свои позиции. Например, по показателю ВВП на душу населения по ППС Узбе­кистан имеет около 30% от уровня Казахстана, по данным МВФ за 2021 год, Таджикистан и Кыргызстан – менее 20%, а доля Туркменистана снизилась за пос­ледние пять лет с 71 до 62% от показателя Казахстана.

Высокой остается и доля государственного сектора в странах Центральной Азии. Казахстан и Кыргызстан больше других в регионе продвинулись в осуществлении рыночных реформ. В последние годы существенного прогресса в этом направлении добился Узбекистан.

Экономический рост цент­ральноазиатских государств по-прежнему во многом зависит от экспор­та биржевых товаров (все страны региона) и от экспорта рабочей силы (Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан). По этой причине экономики их чувст­вительны к внешним шокам.

Горный ландшафт в регионе препятствует развитию транс­портных коммуникаций как с миром, так и внутри континента. Неразвитая конкуренция на рынке транспортных услуг, сохраняющиеся барьеры при пересечении границ являются фактором повышенных транс­портных издержек.

По оценкам экспертов, из-за более высоких транспортных издержек ВВП государств, не имеющих выхода к морю, растет на 1,5% медленнее, а товарооборот на 30% меньше, чем ВВП и товарооборот стран, имеющих доступ в морским маршрутам.

Центральноазиатские государства сильно уязвимы и перед изменением климата. По прогнозам, регион будет становиться более жарким. Это может стать серьезной преградой для развития сельского хозяйства. К климатическим вызовам также чувствительна сфера водно-энергетического комплекса (ВЭК).

Изменение климата – социаль­но-экологическая проблема, которая влечет риск для продовольственной безопасности и благополучия населения. Еще одним существенным внешним геополитическим риском для центральноазиатских государств является санкционное давление на экономику России.

Диверсификация маршрутов

Увеличение объемов пассажирских и грузовых перевозок, в том числе контейнерного транзита, снижение транспортных издержек – вот приоритеты как нацио­нальных стратегий, так и двустороннего и многостороннего сотрудничества стран региона.

Казахстан является активным участником всех осуществляемых международных программ и инициатив по развитию транзитного потенциала на направле­ниях Восток – Запад и Север – Юг и добивает­ся статуса евразийского центра перевозок и логистики.

Среди ключевых транспорт­ных маршрутов, в которых актив­но задействован Казахстан, следует выделить маршруты, связывающие Китай с Европой, КНР – Турк­менистан – Иран (восточный марш­рут МТК «Север – Юг»). Особое внимание уделяется развитию Транскаспийского международного транспортного марш­рута (ТМТМ), обеспечивающего контейнерный транзит из Китая через порты Каспийского моря в Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

Коридоры по оси «Восток – Запад» уже на данный момент привлекли значительный транзитный поток контейнеров. С 2014-го по 2021 год число контейнерных поез­дов из Китая в Европу транзитом возросло с 308 до 15 150, то есть более чем в 50 раз. Общее количество контейнеров, перевезенных между Китаем и Европой в 2021 году по Трансъевразийскому коридору (Китай – Казахстан – Россия – Беларусь – ЕС), составило 693 тыс. ДФЭ, по ТМТМ – 25,3 тыс. ДФЭ.

Скорость движения контейнерных поездов, следующих через Казахстан, превысила 1 100 км в сутки, стремительно растет число и расширяется география регулярных контейнерных сервисов, продолжает увеличиваться номенклатура перевозимых грузов. Растут перевозки не только из Китая в Европу, но и в обратном направлении. ЕАБР рассчитал, что в перспективе агрегированный железнодорожный поток контейнеров по оси Китай – ЕАЭС – ЕС может составить до 2 млн ДФЭ в год.

Основным импульсом для повышения значимости транспорт­ных маршрутов по оси «Север – Юг» в последние годы является активное взаимодействие стран региона с Индией, Ираном, Афганистаном. Развитие контейнерных перевозок по МТК «Север – Юг» представляет значительный интерес для государств Цент­ральной Азии, поскольку сможет обеспечить перевозки от 245 до 500 тыс. ДФЭ (от 4,4 млн до 9 млн тонн) к 2030 году.

Уникальность Евразийского транспортного каркаса заклю­чается в возможностях стыковки международных транспортных коридоров (МТК), проходящих через Центральную Азию, что порождает многовариантные возможности логистики для стран региона.

В частности, МТК «Север – Юг» сопрягается с Северным коридором, международным транспорт­ным маршрутом «Европа – Западный Китай», транспортным коридором ТРАСЕКА, маршрутом ТМТМ, Лазуритовым коридором и другими. Это создает возможности для использования пре­имуществ и выгод транспортно-логистического и транзитного перекрестка.

От вызовов – к возможностям

По оценке авторов обзора, проб­лемы, связанные с географическим положением региона, будут смягчаться по мере развития транспортных коридоров. Одновременно укрепится его транзитная роль на торговом и коммуникационном перекрестке Евразии в окружении динамично развивающихся экономик Китая, Индии, России и в относительной коммуникационной близости с Японией, Южной Кореей, странами АСЕАН, на пересечении торгово-экономических потоков этих экономик с ЕС, Турцией, другими странами и объединениями.

Стратегическая роль Центральной Азии на экономической карте мира будет возрастать, особенно для России, Китая и Турции. Цент­ральная Азия перестает быть периферией для крупных экономических игроков на обширном евразийском пространстве.

Трансформация региона во многом зависит от внутренних усилий, частных инвестиций, а также от реализации масштабных многосторонних программ. Регион может стать финансово устойчивым и динамично развивающимся на пространстве Большой Евразии – с эффективными региональными механизмами сотрудничества, активным учас­тием национальных бизнесов в региональных производственно-сбытовых цепочках, производящих конкурентоспособные товары и услуги для внут­ренних и внешних потребителей.

Преодоление структурных вызовов региона позволит наиболее полно раскрыть его экономический потенциал. Повышение транспорт­ной связанности акти­визирует взаимную торговлю, промышленную кооперацию, повысит бизнес-активность вдоль транспортных коридоров и, следовательно, обеспечит торговую открытость. Согласованное управление ВЭК будет содействовать снижению производственных издержек, укреплению водно-энергетической безопас­ности и реализации потенциала сельского хозяйства.

Инфраструктурные проекты являются капиталоемкими. Страны нуждаются в модернизации действующей и создании новой инфраструктуры, и в этих условиях интеграционный путь развития – оптимальное решение.

Трансграничное инфраструктурное развитие заложит основы для тесного взаимодействия с соседними странами на пространстве Большой Евразии. Формирование Евразийского транспортного каркаса приведет к росту торговых связей цент­ральноазиатских государств со странами Южной Азии, а выход к морским портам Индийского океана обеспечит торговлю с более отдаленными государствами по морским маршрутам. Вместе с тем основные торговые выгоды будут по-прежнему определяться сотрудничеством стран региона с Китаем, Россией и Турцией.

По оценке экспертов ЕАБР, цент­ральноазиатские страны, действуя согласованно, будут иметь больше возможности для преодоления структурных проблем развития. Предпочтительным форматом развития их экономической интеграции выступает ЕАЭС. Участие в союзе обеспечит государствам единую регуляторную среду, дос­туп к обширному общему рынку труда, капитала, товаров и услуг, устранение препятствий во взаим­ной торговле и развитие промышленной ко­операции.