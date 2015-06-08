Стратегические ориентиры Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Авторы презентовали рабочую концепцию поэтапной разработки проекта, ключевыми направлениями которой должны стать три социально-значимых аспекта: экономика, население и инфраструктура мирового уровня. Идея подразумевает комплексный подход по принципу «жилье, работа и досуг в одном месте» и базируется на принятой ранее концепции «Алматы – город, комфортный для жизни».

«Сегодня мы обозначили направление, в котором будем двигаться. Вопрос очень важный, так как нужно определить целевые показатели касательно ВРП, налоговых поступлений, должны быть четкие ориентиры и цели, которые мы будем ставить при разработке данной программы», – отметил аким города Ахметжан Есимов.

В свою очередь партнеры McKinsey Company отметили, что Алматы находится в более выгодной стартовой позиции по сравнению с многими мегаполисами мира для реализации подобной программы. «Мы видим стремление местных властей улучшить ситуацию. Уже немало сделано в плане организации комфортного проживания людей», – сказал директор представительства по Центральной Европе McKinsey Уолтер Корнелиус.

Стратегия развития Алматы на 2016–2020 годы должна быть утверждена до 1 октября текущего года.



