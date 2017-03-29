​Стратегические партнеры

Как напомнил на прошедшем в Министерстве иностранных дел брифинге посол Казахстана в Республике Корее Дулат Бакишев, действующему корейскому президенту недавно был объявлен импичмент, и на сегодня обязанности Главы государства исполняет Премьер-министр. Досрочные президентские выборы должны пройти 9 мая. Вместе с тем сложившаяся политическая ситуация, по заявлениям официальных властей, не повлияет на сотрудничество Сеула с Астаной, отметил казахстанский дипломат.

В нынешнем году Казахстан и Южная Корея отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, которые за этот период вышли на уровень стратегического партнерства. Поддерживаются регулярные политические контакты на высшем и высоком уровнях. Активно развиваются экономические связи, в Казахстане действует свыше 900 совместных предприятий, в нашей стране работают крупнейшие южнокорейские компании. Республика Корея будет принимать участие в выставке «ЭКСПО-2017». На хорошем уровне находится сотрудничество в области образования, медицины, культурно-гуманитарной сфере. Важную роль в развитии двусторонних отношений играет также большая корейская диаспора в Казахстане, представители старшего поколения которой были переселены в нашу страну 80 лет назад. В целом, как выразил уверенность дипломат, 2017 год для казахстанско-южнокорейских отношений будет очень насыщенным – страны за четверть века проделали большой путь и готовы двигаться дальше, развивая взаимовыгодное взаи­модействие.

Казахстан и Южная Корея еще в 2014 году подписали Соглашение о взаимной отмене визовых требований – без оформления въездной визы посещения разрешены сроком до 30 дней. Для деловых контактов и туризма (в том числе медицинского) такая мера стала прекрасной поддержкой. Однако в последнее время, как рассказал посол Дулат Бакишев, участились случаи нелегальной миграции в Южную Корею из Казахстана, что стало причиной для усиления контроля на южнокорейских пограничных пропускных пунктах, и привело к тому, что отдельным казахстанцам на границе отказывают во въезде на территорию страны.

– Надо понимать, что безвизовые поездки до 30 дней касаются тех, кто едет в Корею с такими целями, как лечение, бизнес, туризм. Граждане, которые едут учиться или работать, должны заблаговременно получить соответствующую визу, чтобы не возникали проб­лемы и вопросы, – подчеркнул Дулат Бакишев. – Что касается фактов задержки на границе, то в большинстве случаев они обоснованы. Часто люди не предоставляют достаточную информацию относительно целей поездки, не могут объяснить, где будут жить – у корейской стороны свои методики и подходы, это не просто придирки.

Дипломат подчеркнул, что по каждому конкретному случаю посольство разбирается и оказывает нашим гражданам необходимую поддержку, защищает их права. Вместе с тем он призвал казахстанцев, в свою очередь, ответственно подходить к подготовке к визитам в Южную Корею, соблюдать миграционное законодательство этой страны.