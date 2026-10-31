Стратегические решения – наследие для будущих поколений

За строкой Послания
Нуралы Камал, ведущий аналитик Института евразийской интеграции

Новое Послание Президента по своей сути является одним из самых стратегических. При этом содержательно поручения Главы государства преимущественно социально-экономического характера. Эта связка усиливает значение обращения и делает его определяющим с точки зрения влияния на жизнь граждан на годы вперед.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во-первых, в жесткой формулировке поставлена масштабная задача – качественное строительство автомобильных дорог. Как республиканских, так и местного значения. На то, как намеренно в регионах усложняются процессы дорожного строительства, зачастую не без коррупционного интереса, прямо указал сам Президент. Теперь этот вопрос будет сугубо в ведении Министерства транспорта – единого центра принятия решений. При должном управлении это позволит перекрыть существующие схемы хищений, устранить лишние бюрократичес­кие барьеры и установить четкую ответственность за сроки и качество строительства дорог.

Как Правительство это реализует – еще предстоит увидеть. Но идеальным вариантом видится создание конкретного документа, к примеру, национального проекта или отдельного закона, в качестве гарантии. В этом документе должны быть сделаны все расчеты и прописаны детали. Мировой опыт содержит отличный пример – во второй половине XX века в США была запущена Национальная система межштатных и оборонных автомагистралей имени Эйзенхау­эра. Это был огромный проект на сотни миллиардов долларов, который, несмотря на отношение скептиков, удалось довести до конца. В итоге крупнейшие города США были связаны единой сетью автомагистралей, ставшей стратегической опорой американской экономики, логистики и национальной обороны.

Во-вторых, Глава государства анонсировал тотальное строительство и обновление всей граж­данской инфраструктуры. Предложил объявить 2027-й годом общенационального масштабного строительства. Это как минимум повлечет строгий контроль качества всех текущих проектов, включая строительство школ, больниц, культурных и спортивных объектов. Правительству уже поручено до конца года подготовить первоначальный перечень конкретных проектов с охватом всех регионов.

За этим прослеживается твердая политическая воля Президента – провести масштабное обновление инфраструктуры и максимально сократить разрыв в качестве жизни между регионами. Именно такие преобразования способны стать важнейшим наследием для будущих поколений и наглядным воплощением Справедливого Казахстана.

В-третьих, обозначен конкретный срок достижения устойчивого энергопрофицита – 2029 год. Это, по словам Президента, потребует строить новые и модернизировать действующие электростанции, обновить электросети и в полной мере развить чистую угольную генерацию. Достижение такой задачи нивелирует риски дефицита электроэнергии в регионах и создаст запас для роста промышленности и цифровой экономики.

Кроме того, Глава государства предложил рассмотреть создание государственного стратегического резерва урана, который позволил бы обеспечить сырьевые потребности будущих АЭС на столетие вперед.

Это дальновидная мера, требующая, в свою очередь, детальной проработки. Ведь вопрос в том, чтобы необходимые объемы были заранее закреплены за внутренним рынком с гарантированными условиями поставок. Здесь главная задача – избежать ситуации, когда отечественные станции окажутся «покупателями по остаточному принципу».

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