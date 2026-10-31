Стратегические решения – наследие для будущих поколений

Новое Послание Президента по своей сути является одним из самых стратегических. При этом содержательно поручения Главы государства преимущественно социально-экономического характера. Эта связка усиливает значение обращения и делает его определяющим с точки зрения влияния на жизнь граждан на годы вперед.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во-первых, в жесткой формулировке поставлена масштабная задача – качественное строительство автомобильных дорог. Как республиканских, так и местного значения. На то, как намеренно в регионах усложняются процессы дорожного строительства, зачастую не без коррупционного интереса, прямо указал сам Президент. Теперь этот вопрос будет сугубо в ведении Министерства транспорта – единого центра принятия решений. При должном управлении это позволит перекрыть существующие схемы хищений, устранить лишние бюрократичес­кие барьеры и установить четкую ответственность за сроки и качество строительства дорог.

Как Правительство это реализует – еще предстоит увидеть. Но идеальным вариантом видится создание конкретного документа, к примеру, национального проекта или отдельного закона, в качестве гарантии. В этом документе должны быть сделаны все расчеты и прописаны детали. Мировой опыт содержит отличный пример – во второй половине XX века в США была запущена Национальная система межштатных и оборонных автомагистралей имени Эйзенхау­эра. Это был огромный проект на сотни миллиардов долларов, который, несмотря на отношение скептиков, удалось довести до конца. В итоге крупнейшие города США были связаны единой сетью автомагистралей, ставшей стратегической опорой американской экономики, логистики и национальной обороны.

Во-вторых, Глава государства анонсировал тотальное строительство и обновление всей граж­данской инфраструктуры. Предложил объявить 2027-й годом общенационального масштабного строительства. Это как минимум повлечет строгий контроль качества всех текущих проектов, включая строительство школ, больниц, культурных и спортивных объектов. Правительству уже поручено до конца года подготовить первоначальный перечень конкретных проектов с охватом всех регионов.

За этим прослеживается твердая политическая воля Президента – провести масштабное обновление инфраструктуры и максимально сократить разрыв в качестве жизни между регионами. Именно такие преобразования способны стать важнейшим наследием для будущих поколений и наглядным воплощением Справедливого Казахстана.

В-третьих, обозначен конкретный срок достижения устойчивого энергопрофицита – 2029 год. Это, по словам Президента, потребует строить новые и модернизировать действующие электростанции, обновить электросети и в полной мере развить чистую угольную генерацию. Достижение такой задачи нивелирует риски дефицита электроэнергии в регионах и создаст запас для роста промышленности и цифровой экономики.

Кроме того, Глава государства предложил рассмотреть создание государственного стратегического резерва урана, который позволил бы обеспечить сырьевые потребности будущих АЭС на столетие вперед.

Это дальновидная мера, требующая, в свою очередь, детальной проработки. Ведь вопрос в том, чтобы необходимые объемы были заранее закреплены за внутренним рынком с гарантированными условиями поставок. Здесь главная задача – избежать ситуации, когда отечественные станции окажутся «покупателями по остаточному принципу».