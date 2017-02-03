​Стратегические задачи поставлены

Рабочие Карагандинского литейно-машиностроительного завода очень хорошо понимали, о чем говорят депутаты Мажилиса Парламента РК. В цехе, где состоялась встреча с мажилисменами, всюду идет строительство и параллельно ему монтаж оборудования. Завод техничес­ки перевооружается. К Третьей модернизации коллектив подошел фактически оснащенным: в 2015 году началась проработка, в прошлом году шла интенсивная подготовка, и в начале третьего квартала 2017 года машинострои­тели настроены полностью закончить монтаж и запуск суперсовременного оборудования, которое начнет работать на импортозамещение.

Новой экономике завода способствуют 14 стран и 40 компаний. И если в стране дан старт уже третьей модернизации за 25 лет, то предприятие столь объемное технологическое преобразование переживает впервые за свою историю. Завод с номенклатурой продукции почти в 5 тыс. единиц становится фактическим примером решения задач, поставленных Главой государства в Послании «Третья модернизация Казах­стана: глобальная конкурентоспособность». Разъяснению его основных положений и Обращения о перераспределении полномочий между ветвями государственной власти посвятили мажилисмены свою встречу с работниками КЛМЗ.

– Казахстан делает ставку на ускоренную технологическую модернизацию экономики, ее обновление, на мощный импульс в инновационной сфере. Главная цель – обеспечить вхождение Казахстана в 30 наиболее развитых стран мира. Для этого есть все – человеческий потенциал, программы развития регионов, отраслей, – отметил депутат Нурлан Абдиров.

Депутаты рассказали о направлениях программы индустриализации, развитии инфраструктуры, мерах поддержки бизнеса и АПК, социальной сферы. Они отметили главные достижения страны, роль системы госуправления в реализации задач государства. Благодаря сильной президентской власти удалось сформировать четкую систему работы исполнительной и представительной ветвей, обеспечить формирование основы для экономического роста.

– Новые стратегические задачи и новый этап развития страны – все это требует еще большей демократизации общества, усиления контроля за реализацией госпрограмм со стороны Парламента, повышения ответственности исполнительных органов, – подчеркнул мажилисмен Мейрам Пшембаев.

По поводу проводимых реформ и задач, которые ставит Президент в своем Послании и в Обращении о перераспределении полномочий государственных ветвей власти, высказались и работники завода. Фрезеровщик пятого разряда КЛМЗ Денис Попов считает, что усиление контролирующих функций Парламента – давно назревший вопрос. Государство на развитие отраслей выделяет огромные средства. О том, как они расходуются, должны знать депутаты и влиять на качество исполнения поручений Президента.

С активом города Актау встретились вчера депутаты Мажилиса Куаныш Султанов, Маулен Ашимбаев, Сапар Ахметов и Тарас Хитуов. Первую встречу с населением депутаты Мажилиса Парламента РК провели в стенах Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова. Мажилисмены подчеркнули – большая надежда ложится именно на молодежь. Сегодняшние студенты уже зав­тра будут играть большую роль в претворении в жизнь всех идей Лидера нации.

Нужно сказать, что жители области уже несколько дней активно обсуждают Обращение и Послание Президента РК. В Кас­пийском государственном университете технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова создана рабочая комиссия по этим воп­росам.

– Все предложения будут направляться в Министерство образования и науки. Мы будем в тесной связи работать с прибывшими депутатами Мажилиса Парламента РК для разъяснения актуальных вопросов, указанных в Обращении и Послании Главы государства, – отметил ректор вуза Адилбек Ботабеков.

Депутат Мажилиса Парламента РК Маулен Ашимбаев подчеркнул, настало время одновременного ведения экономических и политических реформ. Необходимо укрепить политическую систему страны и поднять ее на новый уровень. Через реформы, указанные в Обращении, будет осуществляться контроль работы Правительства. Раньше некоторые решения, которые принимались в закрытых режимах, вызвали нарекание народа. В дальнейшем народ напрямую будет способствовать становлению государственной власти, все важные решения будут приниматься с участием населения и найдут отражение в законопроекте страны, будет обеспечиваться открытость и прозрачность работы государственных органов, отметил Маулен Ашимбаев.